El Círculo triunfa en el Campeonato Nacional de Veteranos de la AEJVTM

El Círculo de Amistad XII de Enero tuvo un papel destacado en el Campeonato Nacional de Veteranos 2024 de la Asociación Española de Jugadores Veteranos de Tenis de Mesa ( AEJVTM), que se celebró entre el 16 y el 19 de mayo en la localidad gallega de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra). Los representantes del Recreo lograron seis medallas, cuatro oros y dos platas, en las categorías de E60M, I60M, I60F, I70M, D60M y D65M.

En la modalidad Individual +60 Femenino, la jugadora del Círculo, María Vintila, se proclamó campeona tras arrasar en una fase grupos en la que ganó todos sus encuentros por 3-0. Ya en la ronda final, se deshizo en cuartos de final de Pilar Valera (GAL); en semifinales de Marta Pajares (AND); y en la final de la catalana Nuria Sapés (3-0).

Por su parte, en Individual +60 Masculino, Vicente Pérez logró también el oro. Tras una inmaculada fase de grupos, fue escalando posiciones, primero en dieciseisavos de final donde se impuso a Jorge Vidal (GAL); a continuación en octavos de final, derrotando a José Manuel Avila (MAD); luego en cuartos de final, ronda en la que superó a Joan Carles Codina (CAT) para llegar a las semifinales, donde se deshizo de José Ramón Fernández (GAL). Ya en la gran final, el jugador del Recreo doblegó a Ángel Díaz (MAD) por 3-1.

En Individual +70 Masculino, José Luis García subió a lo más alto del podio. El jugador del Círculo comenzó la competición gallega con sus tres partidos de la fase de grupos, donde consiguió vencer en todos ellos, pasando a la siguiente ronda como primero de grupo. En octavos de final, derrotó por 3-0 a Antonio López (GAL); mientras que en cuartos de final hizo lo propio, por mismo resultado, frente a José Francisco García (MUR). En semifinales, el representante del Recreo superó por 3-0 a Joan Pareja (CAT); y ya en la gran final, se deshizo por 3-0 de Francesc Castells (CAT).

El Círculo se apuntó también el triunfo en la categoría Doble +60 Masculino. El representante del Recreo, Vicente Pérez, junto al murciano Domingo Méndez, comenzó venciendo en dieciseisavos de final 3-0 a Francisco Camina (CYL) y Zeljko Zvekic. En octavos de final, el triunfo llegó por 3-0 sobre Antonio Castillo (CLM) y Miguel Puerto (CLM). En cuartos de final, superaron por 3-1 a Joan Carles Codina (CAT) y Daniel García (CAT); mientras que en semifinales la victoria se produjo por 3-1 sobre Helmut Reinecke (MAD) y Krzysztof Bartnik (MAD). En la gran final, el oro se alcanzó con el triunfo por 3-1 sobre la dupla Santiago Mendirichaga (PSV)-Daniel Rebordinos (PSV).

Una de las medallas de plata llegó en la modalidad de Equipos +60. La pareja formada por María Vintila y Vicente Pérez comenzó el torneo arrollando en la ronda previa al imponerse en los tres encuentros por 3-0 ante CTT Espavila (CAT), CD Siete Picos Cercedilla (MAD) y CP Severo Ochoa TM (CLM). Ya en la fase eliminatoria, en cuartos de final llegó la victoria por 3-2 ante Calvario TM (GAL); mientras que en semifinales se produjo un nuevo triunfo, esta vez por 3-0 ante CTT Pep Pales-B. En la final, la dupla del Círculo se vio superada frente al CTT Pep Palés-A por 3-0.

El Círculo también obtuvo el subcampeonato en Doble + 65 Masculino. La pareja formada por Ashok Choolani (CNR) y José Luis García (CNR) comenzó su andadura en el Nacional de Veteranos venciendo, en dieciseisavos de final a Josep García (CAT) y Antoni Aguilar (CAT) por 3-0. En octavos de final, superó por 3-2 a la dupla Moisés Suárez (AND)-Luciano Suárez (AND); mientras que en cuartos de final, se produjo el triunfo por 3-0 ante José Fuster (CVA)/Pedro Guitart (CVA). En semifinales, los jugadores del Recreo se deshicieron por 3-2 de José Luis Navarrete (AND) y Francisco Folch (AND), para terminar cediendo en la final ante Benito García (CAT) y Jaume Pubill (CAT) por 3-2.

La entidad del Recreo contó también con representación en la categoría Equipos +65, donde el conjunto formado por Arístides Martín, Ashok Choolani y José Luis García, comenzó con triunfo por 3-0 en los tres encuentros de grupos ante AD Valencia-B, Coslada-B y CTM Ilicitano. Ya en las rondas eliminatorias y en dieciseisavos de final, se vio superado por 3-2 ante Agrupación Congres-A.

Por su parte, en Individual +65 Masculino participaron tres jugadores del Círculo: Ashok Choolani, Sergio Martín y Baltasar Alonso. Ashok Choolani ganó sus cuatro encuentros del grupo y pasó como primero a la fase final. Ya en dieciseisavos de final venció por 3-0 a Daniel Rebordinos (PSV); y en octavos de final se impuso por 3-1 sobre Antonio Coll (CVA). En cuartos de final cayó derrotado 3-2 frente José Luis Navarrete (AND). Sergio Martín y Baltasar Alonso no consiguieron pasar a la fase final al perder los tres encuentros del grupo.

En Individual +75Masculino participó Miguel Hernández, quien en la fase de grupos se clasificó en segundo lugar, pasando a la ronda final. Ya en ella, cedió en cuartos de final por 3-0 ante Miguel Angel Mora (MAD).

En Doble mixto, la jugadora del Círculo, María Vintila, junto a José Luis Navarrete (AND), comenzaron en dieciseisavos de final imponiéndose por 3-0 a Beatriz Albacete (GAL) y Daniel Lomba (GAL). Seguidamente, en octavos de final, cayeron derrotados por 3-2 ante la pareja Gloria Panadero (AND)/Emilio Burgos (AST).

Por último, en la modalidad Doble Femenino, la propia María Vintila (CNR), en este caso con Lidia de las Heras (MAD) como compañera, se impusieron en octavos de final por 3-0 a Isabel Rodríguez (GAL)/Pilar Varela (GAL). Sin embargo, se despidieron de la competición en cuartos de final al ceder por 3-0 ante Mónica Weisz (CAT)/Montse Weisz (CAT).