Courtney Dauwalter se lleva la Classic de The North Face Transgrancanaria

La estadounidense Courtney Dauwalter ha sido la ganadora de la prueba Classic de The North Face Transgrancanaria, tercera puntuable del circuito internacional Gran Canaria Wordl Trail Majors. La estadounidense ha sumado su segunda victoria consecutiva en la cita grancanaria tras cruzar la línea de meta con un tiempo de 15:14:54. En segunda posición entró la catalana Claudia Tremps y tercera la irlandesa Emma Stuart.

Dauwalter ha dominado en todo momento la prueba, para entrar en meta a las 15.14 horas de la tarde de este sábado. Volvió a disfrutar otro año más del calor del público canario, que la recibió con vítores, lo que ella devolvió brindando con ellos con una cerveza en la mano. No obstante, a pesar de este momento emotivo y de mostrar su amor a Gran Canaria tras finalizar los 126 kilómetros de la prueba reina, admitió que este año ha sido una edición mucho más dura que el pasado. De hecho, señaló a los organizadores de la carrera tras pasar el control antidopaje que estuvo sufriendo en la prueba desde Fontanales debido a un terreno resbaladizo, con lluvia, niebla, viento y frío.

Tras Dauwalter, con un registro de 16:27:03, entró la catalana Claudia Tremps, que se puso en segunda posición tras el abandono por indisposición física en Tejeda de Azara García de los Salmones. Mientras, la irlandesa Emma Stuart completó el podio femenino, siendo cuarta la polaca Dominika Stelmach.

¡¡Enormes!! ¡Este es el podio femenino de #TheNorthFaceTransgrancanaria! 👏



This is the #TGCClasic women's podium!



🥇 Courtney Dauwalter

🥈 Claudia Tremps

🥉 Emma Stuart



