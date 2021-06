Cuatro podios para Canarias en el Torneo Estatal de tenis de mesa

Desde el viernes y hasta el mediodía de este pasado domingo, en la localidad malagueña de Antequera, se celebró el Torneo Estatal de tenis de mesa en las categorías Sub 23, Sénior, Veteranos y Personas con Discapacidad, con representación canaria en todas ellas. Cuatro de dichos representantes obtuvieron podio, de los cuales tres eran del Círculo de Amistad.

En Sub 23 masculino, Bernabé Espinosa, de Círculo de Amistad, y Alberto Olmedo, del TM Defense, no pasaron al cuadro eliminatorio al quedar cuartos en sus respectivos grupos. En Sub 23 femenino, Brenda Hernández, del TM Defense, tampoco pudo superar la fase de grupo, quedando sexta clasificada.

En Sénior masculino, Vicente Pérez, del Círculo de Amistad, quedó segundo de grupo y en la fase final cayó en cuartos ante el madrileño Marcos San Martín, por 3-0. En Veterano +40, Juan Emilio Hilario, del Círculo de Amistad, quedó segundo de grupo y en la fase final alcanzó las semifinales, en las que cayó derrotado por el vasco Juan Luis Fernández, por 3-0.

En Veterano +60, Vicente Anastasio Pérez, del Círculo de Amistad, quedó primero de grupo y en las rondas eliminatorias llegó a semifinales, cayendo por un apretado 3-2 ante el catalán Josep Martínez.

En Veterano femenino, María Vintila de Círculo de Amistad, pasó como primera de su grupo y en las rondas eliminatorias quedó campeona del torneo, al vencer en la final a la jugadora del CTM Linares, Marta Pajares por un contundente 3-0.

En Personas con Discapacidad, en la modalidad de pie, Ángel Garrido, del TM Defense, quedó primero de su grupo y en las rondas eliminatorias alcanzó la final, en la que cayó derrotado ante el jugador del País Vasco, Ander Cepas, por 3-0.