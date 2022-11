El Juventud Tenis de Mesa comanda el grupo canario de Segunda B por delante de Tabor Añavingo y Círculo

El balance semanal del tenis de mesa autonómico lo empezamos en esta ocasión significando que el Juventud Tenis de Mesa manda en el grupo canario de Segunda B, con seis triunfos en siete partidos. Invictos se encuentran el Tabor Añavingo, segundo, con cinco victorias; y el Círculo de Amistad-Tenerife, tercer clasificado, con cuatro éxitos. Está siendo un inicio de campeonato donde la igualdad resulta la tónica dominante, lo que hace presagiar un futuro lleno de emociones en esta liga.

El Círculo se abona a la triple victoria y mantiene la condición de invicto

Los tanteadores de la jornada pasada han sido: Prakan Icod-CDTM Adelantados-La Laguna, 3-4; Temespin Aluminios Cruz-Taoro Tenis de Mesa, 1-5; Temespin Agrovial Consultores-Taoro Tenis de Mesa, 5-1; Tabor Añavingo-Celada TM, 5-1; CD Dédalos TM Santa Cruz-Círculo de Amistad Tenerife, 1-5; y Juventud Tenis de Mesa-Universidad de La Laguna TM, 4-2.

PRIMERA.- En Primera División Masculina, grupo cuarto, los equipos palmeros del Temespin Los Llanos de Aridane y TM Defensa La Palma no tuvieron suerte en su doble desplazamiento a la Península. Los marcadores fueron: Karting Granada Vegas del Genil-Temespin Los Llanos de Aridane, 6-0; La Torreta Tenis de Mesa-TM Defense-La Palma, 4-3; Aqadem.com-Temespin Los Llanos de Aridane, 4-2; y The Solar World Stain ABTM-TM Defense-La Palma, 4-3. El TM Defensa La Palma es sexto clasificado con dos victorias y dos derrotas, en tanto que el Teneguía Frutas Olivar marcha noveno, con dos triunfos y tres partidos perdidos. Cierra la tabla el Temespin Los Llanos, que aún no conoce el triunfo tras seis fechas celebradas.

En el grupo sexto, el Círculo de Amistad-Tenerife sigue como líder invicto tras cinco jornadas. Mientras el CTM Tabor Añavingo marcha tercero, con una derrota en cinco partidos. Los guarismos del fin de semana fueron los siguientes: CTM Paco Flor Jerez-CTM Tabor Añavingo, 2-4; CD Dédalos TM Santa Cruz-CD Hidra Los Realejos, 4-2; CTM Bahía de Cádiz-Círculo de Amistad Tenerife, 1-5; Guadalsem Amigos TM Lebrija-CD Tenis de Mesa Temegueste, 6-0; y Círculo Mercantil Industrial de Sevilla-CD Tenis de Mesa Temegueste, 6-0. Antepenúltimo es el Dédalos, con un triunfo. Cierran la tabla Hidra y Temegueste, que aún no han sumado esta campaña.

SEGUNDA.- El grupo 12 de Segunda División Masculina sigue comandado por el Círculo de Amistad-Tenerife, que aún no ha cedido: cinco jornadas y cinco triunfos. Con cinco victorias, pero con un partido más, marcha segundo el Tenis de Mesa Defense D Breña Alta. Los marcadores de la última fecha disputada fueron: CD Peña de La Amistad-Círculo de Amistad-Tenerife, 1-5; Temespin Los Llanos de Aridane B-CTM Acoroma de Candelaria, 4-2; Tenis de Mesa Defense D Breña Alta-CTM Acoroma de Candelaria, 4-3; Club Deportivo Yacal-Club Tenis de Mesa Acoroma, 3-4; Club Deportivo de Ajedrez Henar y sus Dragones-Grateme Óptica Sedano, 4-2; CTM Tabor Añavingo-CD Prakan del Norte de Tenerife, 4-2; y Arucas Tenis de Mesa-Club Tenis de Mesa Acoroma, 4-2.

TERCERA.- Hidra Los Realejos y Universidad de La Laguna TM se destacan al frente del grupo primero de la Tercera de Tenerife, con seis triunfos en siete fechas. Estos dos equipos se medirán el próximo fin de semana. Los marcadores de la última jornada disputada han sido: CD Hidra Los Realejos A-CTM Agache El Escobonal B, 5-1; CD Hidra Los Realejos C-CD Dédalos Vets., 1-5; Grateme Tenerife Sur B-Prakan Garachico A, 3-4; Universidad de La Laguna TM-Grateme Tenerife Sur B, 5-1; y CTM Tabor Añavingo-CTM Adelantados-Laguna, 4-2.

En el grupo segundo, la victoria del CD Hidra Los Realejos B sobre el CTM Acoroma B por 4-3 le permite distanciarse al frente de la tabla de rival. Los del norte de Tenerife quedan ahora como líderes en solitario con seis triunfos, en tanto que los de Candelaria marchan segundos tras perder su condición de invictos. Los otros marcadores del pasado fin de semana son: CTM Temebargran-CD Dédalos Prinx, 4-2; Grateme Tenerife Sur A-Tabor Somosidentidad, 4-2; y CTM Agache El Escobonal A-Prakan Garachico B, 6-0.

Coop Plátanos Teneguía y TM Defensa Atlético dominan la Tercera de La Palma, invictos con tres victorias. Los primero vienen de derrotar al Juventud TM por 4-2 y los segundos de hacer lo propio ante el TM Defense C por 3-4. Este pasado fin de semana también se celebró el envite: CD Teneguía C-TM Defense Base, 4-2.

La Tercera de Gran Canaria jugó su segunda jornada: CD Sardina B-CD Yacal Megaprint, 0-6; CD Sardina A-Ire Consulting, 4-2; y CD Sardina C-CD Yacal GC 0-6.