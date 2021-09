Asprocan desmiente que el PSOE haya presentado una enmienda a la Ley de la Cadena Alimentaria que “aporte flexibilidad” al plátano 

La Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan) considera que la enmienda presentada por el PSOE a la Ley de la Cadena Alimentaria “no aporta solución al sector” del plátano porque, a su juicio, da flexibilidad a la determinación del coste de producción y no al precio de venta, que es lo que demanda la patronal. Desde que se iniciara el debate sobre la nueva normativa, Asprocan reclama que se incluyera una excepción a la fruta a un apartado que fijaba que no se podía vender por debajo del coste de producción, ya que estima que el mercado del plátano es fluctuante y la competencia de la banana. Esta petición fue respaldada por el Parlamento de Canarias, pero hasta la fecha, considera que esto no se ha logrado.

En un comunicado, Asprocan dice que diputados socialistas han manifestado erróneamente en los medios de comunicación que el partido presentó una enmienda “específica para el plátano” que atiende a la necesidad que tiene el sector de “poder vender a pérdidas en momentos puntuales durante el año”. Según la patronal, dicha afirmación “desafortunadamente, no es correcta”, porque el PSOE no ha presentado ninguna enmienda específica para la fruta.

“Las únicas enmiendas específicas para el plátano de las que se tiene conocimiento son las de los diputados Pedro Quevedo (Nueva Canarias) y Ana Oramas (Coalición Canaria). Ambas atienden a lo solicitado por el Parlamento de Canarias al respecto de la exceptuación del plátano de artículos de la Ley de Cadena”, señala Asprocan.

En la nota, añade que el PSOE presentó la enmienda número 144, “la única que aborda la cuestión de los artículos que afectan al plátano”, pero con carácter general y sin atender sus especificadades, “tal y como indicó el pasado 14 de septiembre el Gobierno de Canarias que haría el Ministerio de Agricultura, lo cual sigue pendiente”.

En concreto, Asprocan sostiene que en la enmienda presentada por el PSOE se flexibiliza la “determinación del coste efectivo de producción” y no del precio. En este sentido, la patronal explica que la producción de plátanos “tiene un componente de coste fijo muy alto y apenas varía por periodos o categorías; lo confirman las comunicaciones enviadas regularmente a Bruselas de kilos producidos”.

Asprocan muestra su rechazo a esta medida porque “la flexibilidad que necesita el sector es para la determinación del precio de venta y no para la determinación del coste de producción”. Además, la patronal también señala que la enmienda refleja que la medida se aplicará a “cada contrato”, con lo cual tampoco se considera la totalidad de las ventas a todos los clientes (cada uno tiene su contrato) que necesita el sector.

“Como es habitual, las organizaciones de productores venden a un conjunto de clientes y en algunos casos (aproximadamente el 30% del volumen) son segmentos de mercado por debajo del coste de producción (en muchos casos de forma permanente). Por ejemplo, clientes de restauración de la propia administración pública, como colegios públicos, así lo exigen en la práctica. Todos estos clientes del plátano deberían ser sacrificados con la ley actual y tampoco resuelve esta situación la enmienda 144”, remarca Asprocan.

La patronal concluye la nota explicando que “estas consideraciones han sido contrastadas con avaladas fuentes de interpretación jurídica por parte del sector. Desde la presentación de las enmiendas el 14 de abril de 2020, se ha solicitado al Ministerio de Agricultura y al Gobierno de Canarias un informe o escrito que justificara una posible interpretación como la que ahora se está realizando por parte de los diputados en los medios. Desafortunadamente, dicha petición no ha sido atendida hasta el momento”.