El sector pesquero canario acude a las elecciones con un llamamiento a la unidad tras cuatro años de disputas

El sector pesquero canario afronta el 28 de febrero las segundas elecciones de la Federación Regional de Cofradías de Pescadores, un órgano creado en la pasada legislatura, bajo el mandato de Coalición Canaria, con la intención de aglutinar a los profesionales bajo una sola voz.

Hasta ahora, la realidad dista mucho de este propósito, pues de las 25 cofradías que existen en el Archipiélago, ocho no han querido integrarse en esta federación regional, todas de Gran Canaria y Lanzarote. A los comicios se han presentado David Pavón, vicepatrón de la Cofradía de La Restinga (El Hierro) y José Luis Déniz, patrón de la Cofradía de San Andrés (Tenerife). Fernando Gutiérrez, patrón de la Cofradía de La Restinga, quien dimitió de su cargo, ha decidido no volver a postularse.

“Como en cualquier otro sector hay desuniones”, pero “siempre es ideal que exista una federación regional” para tener “una voz conjunta”, afirma el director general de Pesca del Gobierno de Canarias, Carmelo Dorta. Esta situación es producto, en parte, de la creación de una federación regional, pues hasta 2015 existían dos provinciales, la de Las Palmas y la de Santa Cruz de Tenerife. Las elecciones de aquel año las ganó Gutiérrez a Gabriel Jiménez, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores del municipio grancanario de Agaete.

Desde entonces se produjeron discrepancias insalvables entre la recién creada federación regional y la de Las Palmas, que llegó a pedir la dimisión de Gutiérrez y la del consejero de Pesca en ese entonces, Narvay Quintero. “Yo dimití porque tres personas que ocupaban cargos en cofradías me dijeron que tenía que abandonar la federación regional y yo creía que era lo mejor que podía hacer, porque una de las personas que vino a hablar conmigo tenía credibilidad dentro del sector, pero ahora he visto que no tiene ninguna”, relata Gutiérrez sin ofrecer más detalles.

Ahora dice que no se vuelve a presentar porque "prefiere dar un paso a un lado para no seguir manchando el buen nombre de la cofradía", en parte, por las discrepancias que ha mantenido con el vicepatrón de La Restinga. Gutiérrez apoya la candidatura de Déniz, quien ha ocupado el cargo de presidente en funciones desde su dimisión: "Es una de las personas más serias que he conocido en las cofradías" y probablemente le acompañe como "segundo vicepresidente".

Déniz afirma que mantiene un estrecho vínculo con Gutiérrez, "es como un hermano", y aboga por "unir a todas las cofradías" porque es el mecanismo "más grande" en el sector que existe dentro de Canarias. "Tenemos que estar todos y hay que hacer lo que diga la mayoría".

David Pavón dice que decidió presentarse principalmente para cambiar la situación de división en el sector. “No se pusieron las herramientas adecuadas para unir, se pusieron para dividir” y las cofradías de Gran Canaria o Lanzarote se quedaron fuera por “las vehemencias con la gestión de Gutiérrez”, con quien mantenía una buena relación “hasta no hace mucho, cuando empezamos a discrepar” sobre lo que había que cambiar en el sector. “Ahora es nula”.

Además, Pavón recuerda que la federación tiene una deuda de “44.000 euros sin justificar”. Este órgano recibió, al menos, una subvención nominativa de 100.000 euros de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca y Aguas del Ejecutivo de Coalición Canaria en 2017 a pesar de que no justificó la anterior. Sobre este asunto, Gutiérrez explica que, como la federación regional estaba recién creada, pidió que le dijeran por escrito en qué podía gastar ese dinero, pero “hacían el ingreso sin decir en qué debíamos invertirlo”. Y, posteriormente, “no nos han reconocido gastos para el funcionamiento de la federación”.

“Queremos partir de cero, sumando, teniendo otra actitud y otra manera de dirigirnos a otras administraciones”, afirma Pavón, quien aboga principalmente por que se reconozcan las características de pesca que existen en Canarias. “Eso nos está haciendo bastante daño desde el punto de vista de la reglamentación. Aquí en Canarias hay establecidas unas leyes de pesca nacionales que no entienden cómo funcionamos y cómo pescamos en las Islas”.

Un problema de fondo

El vicepresidente de la Federación de Cofradías de Las Palmas, Ricardo Ortega, considera que no todo ha sido culpa de Gutiérrez. “Hizo cosas mal, quizá porque estuvo mal asesorado y cuando fue nombrado se dedicó a atacar a los patrones mayores de Gran Canaria y de Lanzarote, pero ahora ha reconocido que se equivocó y también ha hecho cosas bien”.

Ortega afirma que es más “un problema de fondo”, porque hay cofradías en Fuerteventura que se dedican a “desunir” o en Tenerife, “las del sur no funcionan” y “las del norte son muy pequeñas y no tienen volumen de trabajo ni fuerza”. Resume que cada uno mira por su interés y por ello las cofradías de Gran Canaria decidieron no formar parte de la federación regional.

“Da igual quien sea el presidente de la federación regional, es lo que está detrás. Si no cambia la situación, nosotros seguiremos manteniéndonos al margen. Yo no voy a entrar a una federación en la que no se busca la unión, sino la guerra”, concluye.