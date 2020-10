Carta a Pablo Iglesias desde un círculo que no quiere morir

Querido Pablo:

Hubo un momento, hace unos años, en el que nos pediste que te diéramos la confianza para organizar el partido. Te la dimos y hemos sentido el orgullo de verlo crecer, pero ahora ha llegado el momento en el que los militantes te decimos que esa confianza inicial, nos la devuelvas. Ya no somos lo que éramos, la confianza que depositamos en el proyecto está bajo mínimos y para recuperarla, que es lo que realmente queremos, debemos decir lo que pensamos. Esperamos que nos oigas porque aunque somos un círculo pequeño de unas islas perdidas en el Atlántico, hemos trabajado duramente por PODEMOS, hemos vivido por y para PODEMOS y necesitamos que nos escuches y tomes nuestras palabras en consideración.

Hace ya tiempo que en Canarias sabemos que las cosas del partido no van bien. Después de lo que ha pasado en las elecciones gallegas y vascas nos hemos dicho que ya no hay tiempo que perder y no podemos esperar más. Desconocemos lo que está pasando en los demás territorios pero nos tememos que en Canarias pasé algo similar a lo acontecido en esas comunidades. Estos hechos demuestran palpablemente que sin implantación territorial, es decir, sin círculos, sin los municipios, el partido no tiene fondo. Hemos perdido a la gente, ya no se confía en Podemos como un partido que pueda tomar las riendas del país. En Galicia no había ni siquiera carteles fomentando el voto, lo cual nos habla claramente de que la militancia no está, se ha ido.

Con mucha preocupación hemos analizado lo que está ocurriendo y hemos decidido enviarte esta carta en la que hemos puesto las escasas esperanzas que nos quedan. Hasta ahora hemos confiado en ti. Sabemos que ser Secretario General y Vicepresidente es una ardua tarea pero creemos que solo tú puedes dar una vuelta de timón para enderezar este barco y esperamos que lo hagas. Aunque tu trabajo es enorme creemos que si no haces esto, todo el trabajo de miles de personas que hemos creído en este proyecto, habrá sido en vano.

Pasamos a explicitar las cuestiones que nos preocupan y queremos que tengas presentes:

Es sabido, y se ha escrito en los medios, que carecemos de una organización. Que hasta ahora hemos sido una maquinaria electoral en la que, por cierto, nuestro círculo ha trabajado sin descanso y a expensas de sus miembros, fruto de lo cual hemos conseguido, por ejemplo, tener una concejala. En un municipio tan tradicional como es el nuestro, eso es un gran logro. Pues bien, creemos que hay cargos que, ahora mismo, son imprescindibles y que no están en manos de la persona idónea.

El más importante, el de Secretario de Organización. Pensamos que debe ser desempeñado por un líder fuerte, con capacidad de entrega, carisma y habilidades personales para que, sin casarse con nadie, aúne las fuerzas de todos y todas. Para esta ingente tarea necesitamos una persona que pueda dedicarse en cuerpo y alma a la organización, siendo incompatible con tal tarea el desempeño de cargos institucionales. Necesitamos un / una líder que recorra España de punta a punta reuniéndose con los círculos, con los cargos de los municipios, de tú a tú; escuchando a la militancia, ya que nadie, mejor que esas esforzadas bases, conoce los problemas de cada territorio. Debe ser alguien capaz de traer hasta los círculos las inquietudes, propuestas y líneas de actuación del partido. Que haga equipo con personas que dispongan de tiempo y capacidad para crear un plan de trabajo y un proyecto claro y definido, con calendario y estrategias a seguir y con evaluación y seguimiento de todas las acciones que se propongan; brindarles los medios y establecer un feedback permanente con los círculos que contribuya a su fortalecimiento o a la implantación de nuevos círculos donde no los haya. La viabilidad de Podemos pasa indefectiblemente por el fortalecimiento de sus bases.

Creemos que el sistema de cargos para amigos leales, tan propio de los partidos de la casta, también se está instaurando en PODEMOS y no solo en las comunidades autónomas. A nivel nacional siempre vemos las mismas caras. ¿No hay más gente en Podemos?

Necesitamos a los y las más capaces, no a los y las más amigos/as. Hay mucha gente valiosa que se ha ido del partido a la que no debimos dejar marchar, perderles ha significado un bache importante. Quizás algunas tuvieran planteamientos diferentes a los tuyos, pero recuerda que trabajar con personas que piensan diferente ayuda a poner sobre la mesa todas las opciones y a no perder de vista el objetivo para el que hemos nacido. ¿Estaremos todavía a tiempo de recuperarlas? Y estás a tiempo, también, de renovar cargos y hacer que sean ocupados por personas de consenso, con un perfil de preparación e interés real por el partido y que solo ocupen cargos orgánicos.

Para que los círculos sean partícipes reales y no solo en los papeles deben tener voz y voto en todos los procesos. No es de recibo que nos enteremos por la prensa de las decisiones que se toman en la cúpula del partido en las que no tenemos, además participación alguna. En el Caso de Canarias, por ejemplo, hemos visto en prensa que nuestra Secretaria General y diputada, ha firmado un pacto de “reconstrucción”, en el cual no hay ni una sola propuesta de PODEMOS. El pacto firmado apuesta por lo de siempre, el turismo y la construcción. Asimismo apoyar la designación de un técnico en la cúpula de Sanidad claramente de Coalición Canaria y representante de la patronal sanitaria. Si los círculos hubiéramos sido consultados, seguro que no asistiríamos avergonzados a la firma y apuesta por un obsoleto continuismo con las mismas estructuras económicas que se han venido aplicando hasta ahora y que solo han traído pobreza y desigualdad a Canarias.

Los y las militantes debemos participar en todos los procesos, tanto internos como externos y decidir en los mismos. Las cabezas de lista deben ser personas avaladas por los círculos activos, con trabajo real y con una trayectoria y no así por círculos creados artificialmente con el único fin de sumar votos, sin militantes y sin trabajo de base. En ocasiones no hay afinidad entre la cúpula y los círculos más activos, pero eso no valida la hipótesis de apoyarse únicamente en aquellos que son “leales”. El trabajo de una Secretaría General pasa por aunar esfuerzos y crear consensos escuchando también a aquellos que presentan desacuerdos con su gestión. En Canarias no ha sido así con la actual SGA.

Ha sido por tu apoyo por lo que personas como Noemí Santana han alcanzado este puesto y desde el cual no ha hecho absolutamente nada por involucrarse en el trabajo de los círculos. No hemos recibido apoyo económico ni de ningún tipo para poder desarrollar nuestro trabajo en los diferentes municipios en los que estamos implantados y nunca se ha mostrado abierta a recibir nuestras propuestas. Muy al contrario, lo que hemos recibido han sido amenazas o tener que asistir estupefactas al denigrante espectáculo del victimismo de esta Secretaría ante críticas razonables que le hemos hecho llegar con todo respeto. Por eso creemos que no debes apoyar a unas candidaturas en detrimento de otras, para ti todas deben ser iguales.

En Canarias, nos preparamos para la III Asamblea Ciudadana, la candidata oficial es Laura Fuentes, cuyo único mérito ha sido estar siempre de lado de quien manda para obtener un puesto del que cobrar un sueldo Para ella el partido es un medio de vida. Se presenta sin proyecto de partido, sin ideas, sin apoyos de los círculos y da un paso al frente de la mano de Noemí Santana. Nosotras creemos que los y las candidatos deben ser apoyados por los círculos reales, no por círculos artificiales creados a última hora, como ya hemos tenido experiencia en nuestra comunidad. En Canarias incluso se ha llegado a afiliar a gente del PP poder votar libremente a favor de sus propios intereses y se ha contado con el apoyo de otro partido casi en extinción que ha parasitado a PODEMOS con la aquiescencia de nuestra Secretaria General.

Este hacer desconectado de los municipios ha tenido también su reflejo en las personas que has presentado en tu candidatura. Nos preguntamos cómo ha logrado Inés ser cabeza de lista en tu candidatura para la Comisión de Garantías. Nunca hizo nada aquí, salvo ser amiga de Alberto y no creemos que lo haya hecho a nivel nacional. La impresión que damos es que somos un partido sin rumbo y sin personas realmente capaces. Nosotros nos sentimos utilizados permanentemente y todo para que unos cuantos amigos de la cúpula alcancen puestos importantes incluso sin tener méritos para ello.

En Canarias, la Comisión de Garantías ha sido una pantomima manejada por el Consejo de Coordinación encabezado por Noemí Santana, y esta Comisión de Garantías tuvo que dimitir en bloque porque no se le permitía trabajar debido a las permanentes obstrucciones impuestas por nuestra Secretaria General. Posteriormente ni siquiera nadie se molestó en reconstruir dicha Comisión, lo que consideramos algo verdaderamente inaudito. ¿Es que tú no supiste todo esto? ¿Nadie te informó de estos gravísimos hechos? Cuando las personas que supuestamente trabajan para el partido lo hacen para su propio progreso personal el partido se muere y estamos asistiendo a su muerte lenta.

Hemos expresado públicamente y también expresamente a nuestra SGC y al actual SOE, que las elecciones de la anterior Asamblea Canaria dieron sospechosamente la victoria a la actual SGC. No casaban los resultados de las listas con las de Secretaría General por muchos votos lo cual es tremendamente sospechoso. Dado que en esa elección no contamos con mecanismos externos que permitieran saber con certeza que los resultados eran correctos, exigimos que en la III Asamblea Canaria se cuente con supervisión externa al partido que garantice la transparencia que es intrínseca a Podemos

En definitiva, pensamos que sin una implantación territorial robusta, en la que los círculos seamos primordiales, en la que los cargos orgánicos importantes trabajen única y exclusivamente para organizar el partido, en la que las personas que nos representan tengan el apoyo de la militancia, que es la que puede “vender “ entre la gente nuestros logros, que son muchos pero que no están siendo percibido. Somos nosotros desde la militancia los únicos que podemos luchar contra la desinformación de los medios hablando con la gente en los lugares en los que está . Creemos que para formar parte de las listas o de los cargos institucionales se elijan a las personas más capaces, aunque no sean los amigos si no, no tendremos posibilidad de avanzar. Es importante también que de alguna manera podamos tener contacto directo contigo que eres nuestro Secretario General. Hemos tratado de hacerlo a través del Alberto que nos dio un mail en el que no tuvimos respuesta alguna y es por eso por lo que vamos a enviar esta carta a todos los cargos de Podemos para ver si hay alguien que te haga llegar esta carta.

Siempre hemos creído en ti Pablo. Has hecho lo inimaginable en nuestro país. Por eso, porque estamos convencidos de tu lealtad, te pedimos que tomes las riendas del partido, no a través de tus amigos, sino de forma personal y haciendo equipo con los mejores. Tú puedes salvarlo y aún esperamos que lo hagas.