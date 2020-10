Cayetanos y pajes reales

La semana pasada la niña Cayetana Álvarez de Toledo estaba aburrida y no se le ocurrió otra cosa que hacer un vídeo con personajes y personajillos famosos y semi famosos (cayetanos de toda la vida) para apoyar al rey de España ante las críticas recibidas en las últimas semanas por parte de demócratas que no entienden ni su comportamiento ni para qué sirve esa excelsa figura que no es elegida democráticamente.

Entre los personajes que apoyan con un ridículo grito de 'viva el rey' en ese vídeo doméstico están la propia Cayetana, expulsada de la portavocía de su partido Popular, hasta Belén Esteban y su cirugía estética nada estética, desde Mariano Rajoy a Tamara Falcó, la hija de Isabel Preysler y del Marqués de Griñón recientemente fallecido.

Como toque ornamental también se apuntó a la mascarada el presidente de Castilla-La Mancha. Page haciendo de paje real. Todo muy esperpéntico y decimonónico.

Este tipo de supuestos apoyos a la figura del rey son muy contraproducentes porque en vez de salir reforzada la Casa Real y su titular lo único que logran es servir de mofa y regodeo a la mayoría de sus súbditos.

Que se cuide el rey de España del respaldo de ultra derechistas facciosos como Santiago Abascal o líderes desnortados como Pablo Casado. Si esos son sus apoyos, vislumbro un futuro con poco futuro para el rey de España.

Si la gente es capaz aplaudir a una analfabeta pero millonaria como Belén Esteban, la princesa del pueblo, flaco favor le hace a Felipe Sexto (no confundir con Camilo) y a su hija la Princesa de Asturias. Ninguna de las dos ha sido elegida. En eso sí se parecen.