Centro, izquierda y a la derecha

Cuando un medio de comunicaron como El País, que se define de centro izquierda, principia a escribir que el presidente del gobierno es el más socialista de todos lo que han gobernado, es que hay asuntos que están desagradando a un sector de la sociedad, aquellos que más tímidamente apoyan la socialdemocracia, que se creen que van a perder poder, apoyos y capital. Si intentar mejorar las condiciones de millones de trabajadores es de izquierda; si aumentar el SMI en un 50 % en cuatro años y equiparar así la media europea es de izquierda; si intentar que la sanidad pública siga siendo referente de la cobertura sanitaria estatal, y detener las privatizaciones que solo conducen a rentabilizar la enfermedad; si aprobar leyes sobre violencia de género, sobre el derecho de las mujeres a decidir en cuestiones que las afecta de manera directa; si intentar dialogar con las distintas culturas y pueblos que forman el estado español y que disminuya la carga de violencia que se ha vivido durante años e intenten pactar políticas de acuerdos y no de enfrentamientos….si todos estos asuntos de una importancia capital para la sociedad en su conjunto es política de izquierda, que a priori parece que firmaría cualquier ciudadano que tenga dos dedos de frente, la derecha no sé donde queda, a no ser, como siempre, al fondo.

Y la derecha que se va más a los extremos, la ultra, que no concibe nada de lo anterior expuesto, que violenta las cámaras alta y baja de la representación ciudadana, que quiere cortar de raíz las conquistas sociales, la regeneración democrática o el destierro de la corrupción o dejar de judicializar la política, que la deja huérfana de su propósito que es el bien común. La derecha que se dice católica y opina sobre cuestiones de las que no tiene ni idea, como decir que los cristianos no ejercen la violencia para imponer su religión; hay que recordarles las guerrillas cristianas en África, en Filipinas o las infaustas falanges cristianas del Líbano, por mencionar unas pocas y contemporáneas, porque si vamos a la historia no acabaríamos. Cuando mezclan política y credo ya se sabe lo que pasa: se fuerza el contexto; pero por lo visto no quieren darse cuenta de que ese camino esta trillado y no conduce a ningún sitio. Lo que si se ha dado la religión católica desde el Concilio vaticano II es una teología que no está con el poder y ha trabajado para liberar pueblos oprimidos por tiranías, especialmente en America latina, como es de común en todo el recorrido evangélico, que también es de izquierda, por radical, por solidario y por compasivo.

Espero que toda esta mistura que se está dando en la política española quede eclipsada por personas que trabajen para todos y que alguna vez pisen la calle, las calles más jodidas del país, el campo jubilado, la usura de la banca, para analizar de cerca qué es lo que ocurre y no rasgarse las vestiduras conque viene el lobo ultra y no hacer autocrítica.

Así con la perversión del reglamento, el Congreso de los diputados parece la barra de un bar donde se insulta, se menoscaba y menosprecia la voluntad de la ciudadanía y hasta en los pasillos del edificio se descalifican unos a otros, asunto este muy delicado que no había ocurrido nunca. No es de izquierda ni de derecha, o por lo menos no debería serlo, una sanidad excelente, una educación universal y con las mismas posibilidades para todos, un derecho a la vivienda y a un trabajo digno…pero ahora caigo en la cuenta de que todo lo que voy escribiendo está ya en la Constitución que nació de la derecha y de la izquierda y a la que hay que ir otra vez y enmendar ciertos artículo para que refleje con más claridad la realidad de un país descentralizado y multicultural, donde los pueblos que lo integran tengan derecho a decidir lo que por voluntad popular les corresponda.