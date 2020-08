El ciudadano Juan Carlos Borbón Borbón ha puesto a la monarquía franquista/borbónica en una delicada situación. Hasta ahora ha sido sostenida por la coyunda entre el Psoe y el PP, que continua en su fase más repugnante con la firma de setenta y cinco altos cargos, entre los que figuran Rodolfo Martín Villa, Jaime Mayo Oreja, Esperanza Aguirre, Rafael Catalá, Alfonso Guerra, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Eligio Hernández. José Manuel Soria, entre otros, y a la que se unió lamentablemente Jerónimo Saavedra Acevedo. Es inconcebible que estas personalidades, o mejor ahora personajillos, defiendan a quién fuera jefe del Estado por casi cuatro décadas y se descubra hoy que ha sido un gran corrupto indigno de representar a España, y fugado a los Emiratos Árabes Unidos. El que era el primero de los españoles fue impune, inviolable, por mucho tiempo, y muchos entre políticos y periodistas de derecha miraron para otro lado y sucesivos gobiernos del bipartidismo del Psoe y PP lo ampararon y la prensa no cumplió su papel.

Me ha sentado muy mal, decepcionado y defraudado, la postura final en su vida política de Jerónimo Saavedra, defendiendo un pacto entre el Psoe y el PP para evitar que Unidas Podemos llegase al gobierno, y ahora sumándose a un documento denigrante de apoyo al ciudadano Borbón en su huida de España refugiándose en Abu Dabi con sus amigos de los petrodólares. Conocí a Jerónimo a finales de los años 60 en La Laguna, cuando participábamos en la revista Sansofé, y de aquella época ahora ha cambiado notablemente. Será verdad que algunos cuando se hacen mayores se vuelven conservadores. Una pena que su gran amigo y compañero en el Psoe, Antonio Carballo Cotanda, muriera prematuramente porque posiblemente de no ser así el PSC/PSOE en Canarias hubiese tenido un aire más progresista. Pero volviendo al Borbón, hay que recordad que llegó de Estoril a Madrid de la mano del dictador General Franco, quien dirigió su educación y más tarde le nombró su sucesor jurando los principios fundamentales del Movimiento Nacional fascista, que ahora muchos ppsocialistas prefieren no recordar y mucho menos citar. Y su padre, Juan Borbón, tuvo que renunciar a la corona por imposición de Franco.

Con la huida, fuga, destierro, o me piro por si acaso, del ciudadano Borbón, termina una época. Bajo su corona creció una corte a su imagen y semejanza: empresarios que le apoyaban en sus cacerías y correrías, cómplices de sus negocios, si el rey era corrupto ¿cómo no iban a ser corruptos los demás? Ian Gibson, uno de los más prestigiosos hispanistas, investigador incansable de la sepultura de Federico García Lorca, ha dicho recientemente que “es lamentable que Juan Carlos Borbón nunca condenara al régimen franquista ni aludiera a sus miles de asesinatos, a sus miles de víctimas. Tarde o temprano, tras la pandemia, habrá que entablar el debate monarquía o república”, afirma el gran hispanista irlandés, y biógrafo de Lorca y Machado. Gibson afirma abiertamente que el futuro de España será republicana, “soy republicano y deseo que España será una república federal, y lo urgente es un referéndum entre monarquía y república”.

La carta de despedida del ciudadano Borbón es una burla a todos los ciudadanos a los que durante cuarenta años representó. No admite culpa alguna ni muestra arrepentimiento, y dice que se ha ido del país “para servir a los españoles”. Y además que su fortuna que acumuló en paraísos fiscales aprovechándose de su puesto como jefe del estado son “acontecimientos pasados de mi vida privada”. ¡Manda huevos, ahí queda eso!