Conversaciones de verano (reales como la vida misma)

- ¿Ya tienes la pauta completa de vacunación?

- No. No me he vacunado ni pienso hacerlo, a mí no me engañan.

- Pero si eres asmática y tienes 62 años. Es muy peligroso. Te juegas la vida.

- Ya, pero yo me cuido mucho y no me voy a meter mierdas en el cuerpo (mientras se bebe un vaso de mojito cubano y se achicharra bajo el sol sin ninguna protección solar)

------------------------------------------------------------------------------

- Madre mía, qué calor. Esto del cambio climático nos va a volver locos a todos. No se puede aguantar.

- En realidad el año pasado en estas fechas estábamos casi igual, y el anterior también.

- ¿Ah sí? ¿Entonces no hay cambio climático y es una mentira?

- Claro que sí, pero está con nosotros todo el año, no solo cuando a ti te molesta el calor.

--------------------------------------------------------------------------------

En el aeropuerto, una chica habla por teléfono en voz bastante alta nada más aterrizar…

- ¡Tía!, ¡Tía! ¡Que no! ¡Que La Palma no es lo mismo que Palma de Mallorca! ¿Y ahora qué hago yo aquí?

----------------------------------------------------------------------------------

- La gente en una “jedionda”, a cualquier sitio que vas, está todo lleno de basura (mientras tira una colilla a un parterre urbano).

-----------------------------------------------------------------------------------

- ¿Te has enterado de que viene Hombres G en concierto en septiembre?

- Siiii. Será una pasada de concierto. Yo no me lo pierdo ¡Seguro que se llena!

- Con lo de la COVID-19, seguramente tendremos que estar sentados

- Claro… se ve que si estás de pie te contagias, pero sentado no.

------------------------------------------------------------------------------------

- Sales a la calle y está todo lleno de negros.

- Y les dan un montón de ayudas y luego voy yo que no tengo de nada y lo estoy pasando fatal y para mí no hay.

- Yo no soy racista, pero que no se acerquen a mi tienda si no es para comprar.

- Bueno te dejo que tengo que hacer las maletas, que me voy quince días al sur a un hotel de cinco estrellas. A ver si me olvido de las necesidades por las que estoy pasando.

- Sí, yo también cierro hoy pronto, que llega mi familia de Colombia y voy a recogerlos. ¡Por fin he conseguido traérmelos!

-------------------------------------------------------------------------------

- Buenos días, llamo para saber si podrían informarme sobre el puesto de trabajo XOF31.

- ¿Cómo dice?

- Si, rellené la solicitud de empleo que ofertan en su web hace más de un mes, pero no he sabido nada. Llamaba para saber si ocurre algo.

- Eso aquí no es.

- He llamado al teléfono de contacto que aparece junto a la solicitud.

- Pues aquí no es. De todas maneras, si no le han llamado es que no le han cogido. ¡Es obvio!

- Oh, qué disgusto. Estaba bastante convencida de reunir el perfil.

- Si ya, ya. ¡Venga hasta luego!

Cuelgo e inmediatamente suena el teléfono

- Buenos días, le llamamos para decirle que ha sido seleccionado para el puesto XOF31

- ¿Eiiiinnn?

----------------------------------------------------------------------

- Voy a tener que ir al banco porque, por más que llamo, no hay manera de que me cojan el teléfono. Llevo días llamando sin parar y se corta sin que ni siquiera descuelguen.

- Buff, ayer estuve yo y tienes que esperar un montón para que te atiendan.

- ¿Y eso?

- No sé, por lo visto le dan prioridad a la atención telefónica.

--------------------------------------------------------------------------

- Hoy tengo un día complicadísimo. Cuando salga del gimnasio tengo que ir a hacerme las uñas, de ahí voy a retocarme las extensiones y luego, a buscar al niño al cole. No se imaginan lo durísima que es la vida de una mamá a tiempo completo. (Una influencer de Instagram)

----------------------------------------------------------------------------

- Oye, que me enteré de que te separaste.

- Sí, la situación era insostenible. No nos entendíamos. Yo he cogido un piso y ella ha vuelto a casa de sus padres.

- Vaya, lo siento. Si quieres quedamos para tomar algo y te animas.

- Me encantaría, pero estoy de vacaciones con mi mujer.

--------------------------------------------------------------------------