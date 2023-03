Dale, Ramón

Como Ramón Tamames siga dando entrevistas a los medios informativos, a Vox no le quedará más remedio que votar en contra de su propia moción de censura la semana próxima en el Congreso de los Diputados. Cada vez que habla el economista cuasi nonagenario, sube el pan. Cada vez que habla el ex comunista reconvertido en derechista tras pasar por el centrismo de Suárez discrepa en un tema distinto con los que le han promovido como candidato a la presidencia del Gobierno de España en una moción de censura disparatada y circense.

Tamames discrepa frontalmente de Vox en todos los temas esenciales. Para él España es una nación de naciones, una especie de supernación donde Cataluña tiene estatus de nación. También está en desacuerdo en la idea de su patrocinador de acabar con la España de las autonomías. Defiende que hay que combatir el cambio climático ante el negacionista Abascal. No cree que el gobierno de Pedro Sánchez sea el peor de España de los últimos ochenta años y ha confesado que le tiene estima al presidente del Gobierno.

No coincide con Vox ni en lo de la paguita, que es como llama despectivamente el partido ultraderechista a las ayudas sociales a los españoles más necesitados. El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, también despotricaba de esas ayudas del Gobierno de España pero luego fue el primero que se acogió a ellas y por eso disfruta de un bono social por ser familia numerosa, a pesar de que dos de sus vástagos no viven con él ya que se han emancipado.

Además de esto, Ossorio es el parlamentario más rico de la Asamblea de Madrid, tiene un sueldo de 105.000 euros, una casa valorada en cuatrocientos mil euros y un patrimonio de casi un millón y medio de euros. Como le pareció poco, pidió el bono social que está destinado a familias vulnerables o que están al borde de la exclusión social.

Evidentemente el vicepresidente de Ayuso no se encuentra en este caso pero no ha tenido ningún reparo no solo para pedir y recibir la ayuda sino en reivindicarla como padre de familia numerosa y posiblemente supernumeraria.

La líder de la oposición en la Comunidad de Madrid, Mónica García, criticó la situación de Ossorio después de que Infolibre publicara la noticia. Pero no tardó el PP en filtrar a un periódico afín que García también cobraba la misma ayuda por ser madre de tres hijos menores. La líder de Más Madrid aseguró que no sabía que cobraba esa ayuda, reconoció su error y afirmó que la devolvería porque considera que alguien en su situación no debe aspirar a ese bono social, a pesar de que cobra bastante menos de la mitad que el vicepresidente madrileño. Realmente resulta extraño que esta mujer desconozca que se beneficia de ayuda sociales. De todas formas ha pedido perdón y ha asegurado que devolverá el dinero, que es una nimiedad para lo que ganan estos políticos. El otro, en actitud altanera chulesca, se siente orgulloso de seguir cobrando la paguita que tanto ha criticado.

Tirando de la madeja, se ha descubierto que el secretario general del PP madrileño y portavoz de su partido en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, también estaba cobrando unas ayudas que no debía para el agua y la luz ya que iban destinadas a personas que cobraran menos de dieciséis mil euros al año y el popular cobra 80.000, el doble que Mónica García.

Por si esto fuera poco, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, también madre de familia numerosa, cobra el bono social a pesar de que su sueldo es el doble que la de Más Madrid. Monasterio, esposa de Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso, gana tanto dinero que resulta inmoral que pida ayudas para familias vulnerables. Su reacción, paradójica mente, ha sido pedir aún más ayuda sociales a familias numerosas como la de ella.

Ayuso, para defender a su vicepresidente, afirmó que ese dinero que se llevaba por ayudas sociales no se lo quitaba a nadie, como si el dinero público fuera infinito y no hubiese necesidades mucho mayores en otros colectivos ciudadanos. Ayuso, que debe ser una alumna aventajada de Carmen Calvo, cree que el dinero público no es de nadie.

Lo más triste de todo este lío político es que se vuelve a demostrar lo lejos que está esta clase privilegiada de la inmensa mayoría de la ciudadanía. Curiosamente, la única que hizo acto de contrición y arrepentimiento de esta situación de los bonos sociales fue la política de izquierda afectada, mientras que los otros protagonistas de la derecha y la ultraderecha consideran que esas ayudas que se llevan son muy merecidas y adecuadas, a pesar de la cantinela y el mantra constante de que el gobierno de Pedro Sánchez riega a todo el mundo con lo que llaman ellos peyorativamente la paguita.

Ossorio, Serrano y Monasterio no sólo están encantados con la paguita que tanto critican sino que creen además que se la tienen merecida, a pesar de sus sueldos astronómicos y obscenos, mientras que García se avergüenza, pide perdón y afirma que lo devolverá, a pesar de ser con mucho la política de este cuarteto que menos cobra.

Nadie discute que esas pagas sean legales, que es a lo que se aferran estos legalistas conservadores cuando les interesa, exactamente igual que ocurre con la Constitución, que se dicen más constitucionalistas que nadie a pesar de sus incumplimientos constantes de la Carta Magna. Es evidente que hay que reformar los bonos sociales. No puede ser que alguien que gane más de 100.000 euros al año pueda acceder a estas ayudas con la misma facilidad que el pobre vulnerable y excluido socialmente.

Lo que se cuestiona realmente es la moral y la ética de estos personajes públicos. A la derecha, como se ha visto, no le parece inmoral disfrutar de un bono social a pesar de cobrar sueldos escandalosamente altos, muy alejados de la media de sus compatriotas. A la izquierda sí le parece en cambio inmoral hacerlo y por eso realiza una autocrítica pública. No obstante, hay que hablar menos y hacer más. La izquierda no puede criticar lo que hace la derecha si luego actúa igual, aunque se arrepienta y no presuma de ello, como sí lo hacen de forma obscena Ossorio y Monasterio .

Curiosamente, al final estas circunstancias perjudicarán más a los partidos de izquierda que a los de derecha porque mientras los primeros lo consideran una inmoralidad los segundos hacen de ella su propia idiosincrasia. Es la tradicional doble moral del conservadurismo ultra. La clásica superioridad moral que se cree la derecha que tiene ante sus rivales.

Ni siquiera sus potenciales electores se lo reprocharán a pesar de la repugnancia social que ocasiona. Al final hay que concluir que a la derecha le molesta la paguita cuando no es ella la destinataria. Pero cuando lo es no tiene ninguna objeción moral para cobrarla. Puro fariseísmo.