La derecha alemana castigada por corrupción. ¿Hay primavera en España?

Las costumbres y usos políticos de la República Federal de Alemania NO SON los que campean en la Monarquía constitucional española. Esto es una verdad de Perogrullo que se ve confirmada en los últimos escándalos políticos y los resultados electorales en BADEN-WURTENBERG y Renania Palatinado.

Los diputados de la Democracia Cristiana CDU (federal) y de la CSU (Unión Democracia Social, sólo en Baviera) que se aprovecharon de la pandemia para enriquecerse con la venta de mascarillas anti-Covid, Georg Nússlein (CSU) y Nikolas Lóbel han embolsado suculentas comisiones facilitando a las grandes Empresas farmacéuticas contactos y privilegios en la venta y distribución de las mascaras así como prácticas relacionadas con las vacunas .

El mantener abiertas las puertas de los diputados para los Lobbyes de las Farmacéuticas y las puertas de la Industria para ambiciosos diputados nos recuerda las críticas de Podemos sobre las “puertas giratorias” a ex-ministros del PP y del PSOE (entre ellos don Felipe González), pero con muy distintos desenlaces.

Tanto los dos diputados serán expulsados con deshonra de la actividad política como asimismo lo fue Philipp Amtor que era la joven promesa del CDU como candidato cabecera en Mecklenburg-Vorpommern cuando se descubrió públicamente que estaba haciendo lobbyismo para una empresa de los Estados Unidos. Amtor recibía acciones de la empresa a cambio de su actividad.

Después del asunto de las mascaras parece que la Democracia Cristiana quiere salir del escándalo con la firma obligatoria de un “Ehrenerklárung” (Declaración de Honra) en el que sus disputados se comprometan a mantenerse incorruptos.

Tal Declaración no parece satisfacer al Partido Socialdemócrata (SPD) que hizo, por boca del Presidente del SPD Norbert Walter-Borjans , la siguiente crítica en el renombrado periódico Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung : “En parte del CDU y del CSU reaparece constantemente el principio de que “una mano lava la otra”. Y el jabón utilizado es siempre el Dinero – al que ambos partidos se sienten especialmente cercanos.”

No cabe duda que esa ética que impregna la vida pública alemana tienen que ver con la filosofía de Kant, la experiencia traumática del nazismo y la Segunda Guerra Mundial, la derrota y el largo proceso (no acabado) de la desnazificación.

En cualquier caso, muy distintamente que en España, se ha castigado electoralmente a los partidos con corrupción en sus filas, así en el Estado federal del Sur Baden-Wurtemberg los votos han ido por encima del 30% a favor de LOS VERDES mientras la CDU se tuvo que conformar con un 23%; al mismo tiempo, en Renania -Palatinado los socialdemócratas del SPD alcanzan el 33% mientras la CDU se queda en un 25%. Son los peores resultados en la historia de ambos estados federados.

La primera ministra socialdemócrata Malu Dreyer repetirá probablemente un tripartito con los ecoliberales del Los Verdes y los liberales del FDP. Los liberales han salido beneficiados de sus críticas a la Gran Coalición de Berlín mejorando resultados en ambos estados federales. La ultraderecha ha bajado pero no demasiado.

Sin trasponer el ejemplo alemán a los territorios de la piel de toro, no puedo evitar la reflexión comparativa del éxito del FDP con lo que NO HA HECHO el pretendido partido liberal de Ciudadanos. Mientras el FDP se ha mantenido independiente del gobierno central criticando a la derecha merkeliana del CDU en España los de Ciudadanos se someten sumisamente, excepto algún grito crítico producido por el dolor, a los designios políticos del PP recibiendo todas las bofetadas que iban destinadas a aquel y desmoronándose a cachos por las mordidas de Ayuso y Casado.

Otra característica del panorama español es que la mayoría de la “prensa, radios y televisiones no oficiales” son productos de una Prensa NO-Libre cuyos consejos de Redacción obedecen a la Banca y a los propietarios y no a la veracidad de las noticias. Tanto es así que esa “libertad empresarial” llega a reflejarse incluso en medios como 24HORAS en que uno, a veces, parece encontrarse con un medio que repite mil veces lo que dice la Oposición y pocas veces lo que dice el Gobierno y menos aún lo que dice UnidasPodemos.

En fin, si mi apreciación no es errónea, no nos puede extrañar que el público que recibe tales “informaciones” no castigue a los corruptos aunque hayan sido ya juzgados y condenados por los Tribunales. Nuestro pueblo no tiene la Oposición que se merece, pero muchos de los votantes merecen lo que tienen. Eso tanto en Alemania como en España.

En Alemania siguen oleadas de frío mientras que en España se anuncia la entrada de la Primavera. Casi anunciando la repetición del mito de Perséfone a nivel de la capital del Reino quien, como se sabe, era hija de Zeus y Démeter, diosa de la fertilidad y las cosechas. Según la mitología griega, estaba Perséfone cogiendo flores tranquilamente cuando la tierra se abrió emergiendo Hades, hermano de Zeus y dios de los Infiernos, llevándose consigo a la bella jovencita. El rapto originó conflictos entre los dioses hasta que llegaron a un acuerdo, después que el astuto Hades le dio a comer granos de una granada a Perséfone por lo que ella no podría abandonar el reino del Inframundo. Una parte del año la pasaría Perséfone en los Infiernos y otra parte en la Tierra con su madre Démeter. La figura de Perséfone tiene un gran poder emocional: una doncella inocente, el dolor de una madre por el rapto y el regreso de su hija. También es citada con frecuencia como un paradigma de los mitos que explican procesos naturales, con el descenso y el regreso de la diosa provocando el cambio de estación. Actualmente también se valora el hecho de que Hades y Perséfone constituyeron uno de los matrimonios más estables y felices dentro del Panteón griego, con relativamente pocas infidelidades por parte de ambos. ¡Vamos, como calcado del mundo de infidelidades de los partidos políticos españoles!

El tiempo que Perséfone pasa en la tierra es tiempo de alegría para las flores, que renacen y se abren con vivos colores. Sin embargo, cuando Perséfone vuelve al Hades, los campos se entristecen y se cubren con la nieve y el frío del invierno.

En estos infernales tiempos de Pandemia invernal las fechas primaverales no marcan hasta ahora ningún florecer ni alegrías en las capitales hispanas y menos todavía en Madrid, donde no se sabe bien si el actual gobierno Ayuso representa al Hades infernal o si la anunciada caída de Pablo Iglesias representa un nuevo renacer de alegrías. El ciclo de la vida y de las estaciones no se para aunque ahora se presente cargado de grandes nubes y elecciones, pero ya se sabe: “De Madrid al Cielo y allí una ventana para verlo”. No sabemos quienes ascenderán al cielo madrileño ni quienes harán compañía a los condenados al infierno de la política. Sólo cabe esperar que no sea una repetición del triste vagar de la diosa Démeter en busca de su hija ya que al ser diosa de la cosecha, el terreno de Madrid se volvería estéril con el penar de la divinidad.