España, 8 de marzo: el machocratismo contra el Día de la Mujer

Que haya un Día Internacional de la Mujer es un triunfo de las mujeres y de todas la personas que durante años lucharon por un mundo mejor en que el lugar de la mujer no estuviera supeditado a la voluntad, buena o mala, de los hombres.

En este año 2023 el 8 de marzo ha sido de especial resonancia en todo el mundo y recuerda lo mucho avanzado y lo mucho que queda por alcanzar.

Hacia 1910 durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en la ciudad de Copenhague, la comunista alemana Clara Zetkin propuso que se estableciera un Día Internacional de la Mujer, para conmemorar esta lucha en todo el mundo. Su propuesta fue aceptada y revalidada por cientos de mujeres en más de 17 países y sería aprobada formalmente. En 1975, coincidiendo con el Año Internacional de la Mujer, las Naciones Unidas conmemoraron el Día Internacional de la Mujer por primera vez, el 8 de marzo.

La mujeres que se han manifestado en Canarias han proclamado: “No daremos ningún paso atrás”. Registrar lo mucho que se ha avanzado no es triunfalismo, especialmente si tenemos en cuenta el tratamiento que cierta prensa derechista dispensa al movimiento feminista y el comportamiento de ciertos jueces. La lucha por la reivindicación de derechos humanos para las mujeres no ha terminado.

Tampoco hay que olvidar que no han pasado muchas horas desde que Victoria Rosell, Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, haya tenido que ser dura en una entrevista en Canal Sur Televisión calificando de “cero riguroso” los datos que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está ofreciendo sobre rebajas de penas en la aplicación de la conocida como Ley del Sólo sí es sí, ya que se basan en “sentencias que no son firmes”.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) habló de más 700 rebajas de pena y de unas 74 excarcelaciones. Y se daba la impresión de que la Ley ha favorecido al machismo cuando no es así puesto que Victoria Rosell ha recordado que el CGPJ está dando información de datos de sentencias que no son todavía firmes (uno se pregunta con qué propósito se ofrecen tales datos).

Victoria Rosell ha señalado que tras la revisión de sentencias a partir de los recursos interpuestos se podrá ver “cuáles son firmes y cuáles rebajan realmente las penas”, y ha considerado que la acción del Consejo General del Poder Judicial “dando precipitadamente estos datos que ellos mismos no reconocen es una actuación que supongo que políticamente tendrá un rédito contra la ley, pero jurídicamente no tiene un pase”. Y añade: “Siento ser tan dura con el Consejo, pero es así”, la verdad es que, en mi opinion, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género no ha sido dura. Pareciera que en altas esferas togadas no se tiene paciencia ni prudencia a la hora de hablar en público de cosas que afectan a millares de personas.

El ataque y el afán de desacreditar a cualquier acción de izquierdas es visible en España y en Alemania. Así cuando el periódico La Razón escribe sobre “Un movimiento feminista troceado en facciones y con esos sectores enfrentados en público, no facilita que se alcance el objetivo perseguido.” Se muestra un oculto propósito. Tal opinión fraccionadora nos recuerda lo acontecido en Alemania silenciando, disminuyendo o tergiversando los hechos sobre la Manifestación de Berlín este pasado febrero por la Paz y el Desarme. Y como continuamente sacan a relucir supuestos rumores de separación entre la lider izquierdista Sahra Wagenknecht y su esposo Oskar Lafontaine, rumores ficticios e inventados que siguen repitiendo desde hace más de un año, cuando Lafontaine abandonó el Partido Die Linke. Julio Cesar decía: divide y vencerás.

Los cesaristas de la derecha europea están obsesionados por dividir las izquierdas. Y se valen en primer lugar de la desinformación sistemática y continuada. Hoy es desmintiendo la candente noticia de que han sido probablemente grupos ucranianos los que volaron los gaseoductos entre Rusia y Alemania, mañana será cualquier declaración de un personaje de última fila que se destaca y coloca en primer plano para desacreditar a cualquier personaje público de izquierda. O se le ignora deliberadamente como ha hecho un diario hamburgués en este Día de la Mujer donde presenta y da la palabra a diversas mujeres muy respetables pero de poco relieve público mientras que se ignora a la Diputada de izquierdas Sahra Wagenknecht y se destaca a la destacada belicista Ministra de Exteriores, la verde Annalena Baerbock, que ha abandonado las reformas ecologistas y planes de paz, para regresar al uso de energía atómica y hablar públicamente de hacer la Guerra a Rusia.

Así como sigue existiendo en el mundo la Idolatría donde millones de gentes adoran a falsos dioses en forma de ídolos, también persiste en la Política y las Finanzas la Machocratía, con la adoración al Macho divinizado como Presidente o Banquero.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Día Internacional de la Mujer «se refiere a las mujeres corrientes como artífices de la historia y hunde sus raíces en la lucha plurisecular de la mujer por participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre».

La historia que en este 8 de marzo se rememora se remonta al siglo XIX, cuando las mujeres trabajadoras se enfrentaban a condiciones laborales extremadamente duras y a menudo peligrosas, así como a una falta de derechos básicos, como el derecho al voto y a la educación. Las mujeres también eran discriminadas en el ámbito político y social, lo que las rebajaba a una situación de desventaja en relación a los hombres.

En 1848 las mujeres se manifestaron indignadas por una prohibición que impedía a las mujeres hablar en una convención contra la esclavitud.

Elizabeth Cady Stanton y Lucretia Mott congregaron a cientos de personas en la primera convención nacional por los derechos de las mujeres en Nueva York. En tal momento, el movimiento se hizo visible.

A finales del siglo XIX el movimiento de feminista comenzó a tomar una forma organizada. En 1893, Nueva Zelanda se convirtió en el primer país del mundo en otorgar el derecho al voto a las mujeres, seguido de Australia en 1902. Estos hitos marcaron el comienzo de una lucha internacional por la igualdad de género y la participación electoral.

Cosa que se dice pronto pero que ha costado sudor y lágrimas a miles de mujeres.

Y como todavía hay idólatras, repartidos por todos los continentes, también podemos hablar de machócratas o convencidos adoradores de la divinización del macho como ser supremo de la Humanidad. Y así, tanto en España como en el resto de Europa, en Afganistan, Irán y Estados Unidos, China y no paramos de contar… El machocratismo trata de oscurece las luces del Día Internacional de la Mujer.