Hiroshima (1945-2023) entre el fuego atómico, la escalada del G-7 y las ilusiones de la paz

En la Conferencia de Potsdam de julio de 1945, el presidente demócrata Harry Truman le dijo a José Stalin que los USA disponían una nueva, poderosa y decisiva arma para combatir a Japón. El dirigente soviético ya sabia de qué se trataba, pues sus espías le habían informado.

Fue un 6 de agosto de aquel 1945, cuando los Estados Unidos, lanzaron la bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima, matando a unas 140,000 personas, civiles en su inmensa mayoría. Los historiadores y polítólogos a sueldo, han intentado justificar este crimen bajo el argumento de que la dura resistencia japonés en Okinawa e Iwo Jima, argumentando que la invasión a las islas principales sería un baño de sangre para los americanos. Así justificaban el empleo de tal destrucción porque “salvaría la vida de miles de nuestros soldados”.

Hay muchos analistas que contradicen tal argumentación, que aunque coherente, dicen, ni la bomba atómica fue utilizada para rendir a Japón, ni fue el bombardeo la razón por la que Japón se rindió.

El gobierno de Truman sabía que la invasión a Japón tendría un costo alto de vidas. Pero en primer lugar el grueso del ejército imperial nipón estaba en Asia continental, en la Manchuria ocupada y el transporte de tropas a Japón era tarea no sólo difícil sino casi imposible.

En segundo lugar en la Conferencia de Yalta la URSS, por boca del generalísimo Stalin, había acordado ayudar en el ataque a Japón, y los preparativos para la invasión estaban bastante avanzados, de manera que el esfuerzo de guerra no sería exclusivamente a costa de los EE.UU.

Por otro lado, los estadounidenses poseían los códigos secretos de los mensajes japoneses, y el gobierno americano sabía que los japoneses intentaban negociar una mediación de la URSS para salir del conflicto y por dichos mensajes japoneses, sabían del ruinoso estado de la economía japonesa.Truman, muy reaccionario y conservador, a diferencia de Roosevelt, incluso antes de la Guerra, no le gustaban nada los soviéticos; quería impedir que en el Japón se instaurara un régimen comunista, como había pasado ya a Polonia, lo que aumentaría la influencia soviética en el Pacifico, cosa intolerable para los EE.UU (que habían entrado en la guerra en buena medida para frenar la expansión económico-política japonesa en el Pacífico). Por ello Truman hará lo necesario para impedir la intervención de Stalin en la invasión de Japón.

Conocedor de la posesión del arma atómica y de su enorme potencia destructiva, James Byrnes que era secretario de Estado de Truman, le aconsejó insistentemente utilizarla, para asustar a los rusos y también evitar la participación soviética en la Victoria y ocupación del Japón, a lo que accedería Truman, dando la orden destructora. Truman y su corte querían asegurarse así mayor fuerza a la hora de negociar en futuras conferencias de las potencias vencedoras.

A pesar del primer bombardeo atómico, bien sea por fanatismo o por ignorancia de las élites imperialista de Japón, no se rindieron sino hasta el 15 de agosto, seis días después del último bombardeo sobre Nagasaki. Según lo que se sabe del consejo de ministros japonés, se esperaba la mediación soviética para obtener una paz con los aliados conservando el Mikado (la figura del emperador como dios y gobernante supremo) ya que una rendición incondicional sería inaceptable para el pueblo japonés, de hecho, tanto políticos, como historiadores, como militares, como ciudadanos japoneses, afirman que las bombas no les amedrentaron, ya que el honor del pueblo japonés estaba en juego, por lo que por muchas bombas que EU lanzara, Japón no se rendiría.

La declaración de guerra de la URSS contra Japón disipó las dudas y la rapidez con que el Ejercito soviético destruyó al ejército japonés en Manchuria (Operación llamada Tormenta de Agosto) los dejaron sin nada para negociar una rendición en términos más honrosos, además con la URSS como enemigo, ya no cabía esperar su mediación para rendirse ante los yanquis.

Pero el problema iba aún más allá, si la URSS ponía soldados en territorio del archipiélago, ya no habría posibilidad alguna de conservar el Mikado, habría habido una posibilidad muy grande de que un gobierno comunista fuese instaurado en parte de Japón, hecho al que las élites japonesas tenían pavor (y con mucha razón después de lo acaecido con sus zares y la aristocracia rusa después de la revolución de 1917), por lo tanto el escenario político había girado radicalmente y la única esperanza de conservar su situación de privilegio era pactar la rendición con los estadounidenses lo antes posible.

2023: La escalada del G-7 en Hiroshima

Si la historia se repite una vez como tragedia y otra vez como comedia, habrá que suponer que si la tragedia se dio en la Hiroshima de 1945, la comedia es la G-7 de este año 2023.

En el encuentro preparatorio previo a este encuentro de mayo de jefes de Estado del G-7, el alto comisario japonés, Kenju Murakami, destacó que: “Será la primera ocasión en que los ministros de Relaciones Exteriores de tres potencias nucleares del G7 (Estados Unidos, Reino Unido y Francia) acudan a Hiroshima”. Aquella reunión suponía el inicio de una serie de encuentros ministeriales antes de la cumbre de jefes de Estado y de gobierno que abordará las grandes cuestiones del momento -el terrorismo, la crisis de los refugiados, los grandes conflictos territoriales (Siria, Rusia-Ucrania, tensiones en el mar de China meridional, Taiwan...).

“El terrorismo es, en el mundo actual, uno de los grandes desafíos para la paz. Debemos abordar sus causas primeras, especialmente las crisis regionales que alimentan la inestabilidad”, declaró el ministro de Exteriores francés, Jean-Marc Ayrault, en una entrevista con el diario Chugoku Shimbun. Japón, único país bombardeado con el arma atómica, y su gobierno conservador querían situar en el centro del debate el desarme nuclear, recordando la tragedia de Hiroshima, ocurrida el 6 de agosto de 1945.

Los gobiernos de Washington siempre han defendido que el ataque contra Hiroshima, y la destrucción tres días después con otra bomba nuclear de la ciudad de Nagasaki, fueron fundamentales para lograr la rendición de Japón y precipitar así el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y por eso, cuando OBAMA siendo Presidente realizó su histórica visita a Hiroshima en el 2016, la cadena japonesa NHK ya le había preguntado a Obama si su visita a la ciudad japonesa incluiría una disculpa, pero él NO ofreció disculpas, aunque depositó una ofrenda floral en el Memorial de la Paz de Hiroshima, y rindió un homenaje a las víctimas, e invitó a trabajar juntos por un mundo sin armas nucleares. “Vinimos a reflexionar sobre la terrible fuerza desatada en un pasado no muy lejano. Venimos a llorar a los muertos [...]. Sus almas nos hablan”, dijo Obama, añadiendo: “Encontremos, juntos, el coraje para esparcir la paz y buscar un mundo sin armas nucleares”.

Buenas palabras que no justifican el empleo del arma atómica por motivos militares, sino que parecen justificarlo por razones de geopolítica y de hegemonía.

Biden tampoco se disculpo este mayo del 2023

El deseo de desarme es legítimo y comprensible. No porque lo haya dicho Obama, pues antes que él ya lo habían expresado destacadas personalidades del mundo político y de la cultura. Sin embargo, en la actualidad no parece realista con la celebración de la Cumbre del G7 que renueva sus propósitos bélicos que sacrifican a los ucranianos y ponen en peligro a Europa.

El actual presidente estadounidense Joe Biden también ha dicho que NO pedirá perdón durante su visita a Hiroshima, por el uso estadounidense de armas nucleares en agosto de 1945. Tras su llegada, Biden se reunió por primera vez con soldados estadounidenses destinados en la base militar al sur de Hiroshima. En un hangar, el presidente demócrata estrechó manos, charló con los soldados y se hizo fotos selfies con ellos. Después, se reunió en Hiroshima con el Primer Ministro japonés, Fumio Kishida, para mantener un encuentro bilateral.

La ICAN exige planes de desarme nuclear

La Red Internacional por la Paz (ICAN) pide planes concretos para el desarme nuclear. La Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares (ICAN) exige a la Cumbre del G7 en Hiroshima medidas concretas para el desarme nuclear. “Sería un insulto para los supervivientes del ataque de Hiroshima que vinieran aquí y se reunieran con los hibakusha, los supervivientes de las armas nucleares, sin comprometerse a un desarme concreto”, declaró el jueves el director de ICAN, Daniel Högsta, a la Agencia Alemana de Prensa en Hiroshima.

“Y también sería un fracaso inaceptable de liderazgo”, añadió el representante de la organización galardonada con el Premio Nobel. La reunión de los jefes de Estado y de Gobierno del G7 se celebra “en una situación mundial peligrosa” ante la amenaza rusa de utilizar armas nucleares en la guerra contra Ucrania (y por el continuo rearme de Ucrania por parte de USA. Inglaterra y otros...).

Los países del G-7 deben responder a ello en su cumbre y mostrar “liderazgo”, dijo. “Deben comprometerse con un plan de negociaciones globales de desarme nuclear que incluya el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares”, exigió el director de ICAN. Corea del Norte también está modernizando su arsenal, al igual que los nueve Estados poseedores de armas nucleares. El G7 debería “comprometerse diplomáticamente con Corea del Norte y comprometerse con el desarme nuclear para poder presionar a Corea del Norte”.

Pero la realidad muestra poca voluntad pacificadora y menos aún de planificar el desarme nuclear. Los acuerdos del G-7 van por el camino de mayor rearme y mayores sanciones a Rusia en vez de negociación y de desarme.

Putin y Zelensky aceptan mediación africana

Vladimir Yermakov, jefe del Departamento de No Proliferación Nuclear del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, declaró que el continuo apoyo de Estados Unidos a Kiev esta exacerbando las tensiones entre ambos países.

Y la cumbre del G7 que se celebra en Hiroshima, según el Canciller alemán Scholz, el lugar donde la primera bomba atómica trajo muerte y destrucción debería enviar un mensaje claro contra las armas nucleares, pero al mismo tiempo el gobierno alemán aumenta el envoi de armas a Ucrania y aprueba nuevas sanciones económicas contra Rusia, mientras otorga una medalla honorífica al Zelensky.

El Presidente de Sudáfrica, Ramaphosa, ha relanzado una iniciativa negociadora. Tanto las autoridades rusas como las ucranianas aceptan la mediación. Una delegación de países africanos visitará Moscú para abordar un plan de paz sobre Ucrania que tendrá lugar antes del encuentro Rusia-Africa de finales de julio. La fecha exacta del encuentro ruso-africano se determinará por canales diplomáticos.

El Congreso Nacional Africano (ANC), el partido fundado por Nelson Mandela, en el poder desde el fin del apartheid, reeligió en su momento en Johannesburgo al presidente Cyril Ramaphosa para liderar la formación y seguir presidiendo Sudáfrica. Ramaphosa, de 70 años, goza de una amplia popularidad pese al escándalo político tras revelarse que escondía importantes sumas en efectivo en un sofá en una de sus lujosas propiedades

Por su parte, el viceministro ruso de Exteriores para Oriente Próximo y Africa, Mijails Bogdanov, ha dicho que “es necesario ver las ideas y las propuestas de la misión de paz Africana. Tenemos- dijo – una actitud positiva hacia todas las iniciativas destinadas a llegar a un acuerdo para acabar con el conflicto.

Rusia confirma, pues, que una delegación de países africanos visitará Moscú para abordar un plan de paz sobre Ucrania

Las autoridades de Rusia han confirmado este jueves que una delegación de países africanos visitará Moscú para abordar un plan de paz sobre Ucrania y han afirmado que el viaje tendrá lugar antes de la cumbre Rusia-África convocada a finales de Julio, después de que ambos países se mostraran abiertos a un proceso de mediación encabezado por Sudáfrica. Dicen que de ilusión también se vive. Y muchos países africanos se ven duramente afectados por la carestía, pero también por la escasez de alimentos. Y es lógico que se hagan ilusiones,

Es loable el intento de países africanos de mediar, al parecer aceptado tanto por Ucrania como por Rusia. Pero sería ingenuo creer que llegarán a buen fin mientras ni los USA ni Rusia se sienten a dialogar. Es entre las dos potencias que se libra el conflicto. Zelensky realiza una extraordinaria campaña a favor de su rearme y propaganda política, pero está claro que todo este conflicto sólo se resuelve entre Washington y Moscú. Nos guste o no nos guste.