El hogar es el sitio más peligroso del mundo

Lo dicen los datos del estudio de Naciones Unidas sobre homicidios publicado en 2019, tela. Según este trabajo y cogiendo de referencia el año 2016, en España el 30% de todos los homicidios ocurrió en la categoría pareja/relación familiar, y el 40% de todas las mujeres asesinadas lo fueron a manos de sus parejas o exparejas. ¿Saben cuántos hombres fueron asesinados en nuestro país ese año por su pareja o expareja mujer? Exacto: CERO. NINGUNO. En 2017, el 60% de todas las mujeres asesinadas en el mundo lo fue por crimen machista de pareja/expareja/familiar hombre.

El objeto de la Violencia de Género no es la mujer, es el hombre. Si vas a pensar en el maltrato, en las denuncias, en los asesinatos, piensa en el hombre, no en la mujer. Te lo digo porque todos los profesionales que se ocupan de asistir a las mujeres por Violencia de Género no necesitan discernir dónde está el problema, pero tú sí. El problema no son las mujeres y niños a los que hay que atender diariamente por maltrato, una media de 220 llamadas al día desde que existe, en 2007, el servicio 016 (sólo llamadas, aparte otras vías de comunicación, más las mujeres que no han pedido ayuda ese día). Todo esto es la consecuencia. Ocúpate de pensar en el problema, en lo tuyo: LOS HOMBRES.

“Pero ¿por qué dicen los hombres? ¡No son todos los hombres!”. No todos los hombres son maltratadores, pero todos los maltratadores en Violencia de Género son hombres. “Pero las mujeres también maltratan”. Pero entonces no es Violencia de Género, es violencia doméstica y la perpetran hombres y mujeres, en mayor porcentaje hombres. “Pero si es maltrato igual”. No, el maltrato de hombres hacia mujeres por relación de afectividad está normalizado, es cultural y es masivo y sobre todo asimétrico: tienen el control de la fuerza, de la economía, del poder, de la influencia y de la violencia. Y de la aceptación social.

Si en lo que llevamos de 2021 ya son 23 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, piensa en 23 asesinos. Esto es un hecho real, objetivo. A día de hoy hay 23 nuevos asesinos sólo en este año. Titular: “23 nuevos asesinos aparecen este año en nuestras ciudades en lo que llevamos de año”. Si así no te llama la atención yo ya no sé. Si los asesinos estuviesen en la calle y la posible víctima fueses tú, no salías de tu casa ni con un incendio. Pues bien, los 23 nuevos asesinos estaban dentro de las casas, viviendo con sus parejas o en calidad de exparejas y las víctimas, probablemente todas, sabían que las iban a matar. Terrorífico, ¿eh? Hechos objetivos.

Los 23 nuevos asesinos que han aparecido en nuestro país en seis meses, casi cuatro nuevos hombres asesinos al mes, han terminado siéndolo porque preferían serlo a controlar sus mierdas. De nuevo el ejercicio mental por entenderlo: ¿locos? ¿psicópatas? ¿enfermos? NO. Maltratadores en categoría mental ‘normales’. Tampoco es que en la vida uno, para actuar, tenga que entenderlo todo. Las cosas pasan, son, y punto (esto igual te sirve para todo en la vida pero esa es otra historia). La maldad por la maldad existe, esto también es un hecho objetivo por científico.

Pensar en todo esto como “pensamiento pesimista” empuja a rechazarlo. Ojo, también puede ser un acto de inmadurez. Empezar a incorporarlo con la naturalidad con la que existe puede dotarnos de las herramientas necesarias para que no nos entre en casa, sacarlo cuando está dentro o ayudar a salir a las mujeres que queremos y que las están maltratando por pura maldad.

El hogar es el sitio más peligroso para las mujeres. Lo dice la ONU. Qué fuerte. Es una realidad constatable y constatada. Imagínalo en tu hogar: vives en él construido con amor y ahora es la antesala de tu muerte violenta por mera maldad. Y lo sabes...