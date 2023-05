Occidente, conflictos y guerras: el arte de la mentira y el infierno de Dante Alighieri

El 26 de septiembre de 2014, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó la resolución 27/21 y la corrección Corr.1 sobre Derechos Humanos y medidas coercitivas unilaterales. La resolución subrayaba que las medidas coercitivas unilaterales y la legislación son contrarias al Derecho internacional, a la Carta y a las normas y principios que rigen las relaciones pacíficas entre los distintos Estados, y destaca que, a largo plazo, estas medidas represoras pueden dar lugar a problemas sociales y suscitar preocupaciones humanitarias en los Estados contra los que se dirigen tales medidas coercitivas.

Es evidente que donde hay intereses contrapuestos se originan conflictos. Y a veces guerras. Una guerra puede ser clasificada de distintas formas según sus características. Una guerra preventiva es aquella que inicia una nación con el argumento de que otro país se preparara para atacarla. Este tipo de iniciativa fue propuesto por el ex presidente estadounidense George W. Bush cuando invadió ilegalmente y atacó bélicamente al Irak, después del atentado contra las Torres Gemelas. El World Trade Center («Centro Mundial de Comercio») era un complejo de edificios en Manhattan, ciudad de Nueva York, Estados Unidos, que incluía a las famosas Torres Gemelas, inauguradas el 4 de abril de 1973 y destruidas en los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Años más tarde, ese mismo expresidente de Estados Unidos, George W. Bush, que era hijo de un Presidente y de una familia millonaria de la oligarquía americana, cometió un sorprendente error o lapsus en una conferencia en la que condenaba la invasión de Ucrania por la Rusia de Putin. Dijo: «La injustificada y brutal invasión de Irak…», y, tragando saliva, rápidamente se corrigió: «Quiero decir de Ucrania».

Un periodista riojano escribió en el 2013 del ex-presidente Aznar del PP que: su soberbia llevó directamente a soldados españoles a mentir, sufrir y morir (en Irak). George W. Bush había ordenado la invasión de Irak en 2003, justificándola con mentiras apoyadas por el español Aznar y el británico Blair, sobre que el Gobierno de Sadam Husein tenía armas de destrucción masiva(cosa que sí tienen Estados Unidos, Inglaterra, Rusia y otros). Bush se vio traicionado por el inconsciente de su propia mala conciencia en su pública conferencia anti-rusa. Como vimos se autoacusó sin quererlo de la injustificada y brutal invasión de Irak…

Oscar Wilde: la naturaleza imita al arte

El traspiés público de la mala conciencia de Bush nos recuerda la famosa frase de que la Naturaleza imita al Arte del escritor británico Oscar Wilde, quien, tras escribirla en un artículo periodístico de 1889, la explicó en su ensayo de 1891 La decadencia de la mentira (The decay of lying). Según Wilde, la naturaleza es percibida por el ser humano con una mirada influida por el Arte (sobreentendiendo que el arte crea una belleza superior a la naturaleza), es decir, con una mirada en cierto modo artística, por lo cual la naturaleza es en última instancia –según tal idea– un hecho cultural: no es lo que vemos, sino cómo lo vemos (culturalmente). Así, la naturaleza sería tanto más bella cuanto más se parezca a las obras artísticas en las que está representada, principalmente las pinturas de paisajes. Lo que Wilde no podía sospechar era que la mentira usada en política -con cierto arte retorcido no artístico- por especialistas manipuladores de la información y opinión públicas iba a originar algo feo y destructor.

Precediendo a Oscar Wilde tenemos a Thomas de Quincey que publicó en 1827 su célebre obra El asesinato considerado como una de las bellas artes. No habrá muchas dudas de que si Quincey hubiese vivido en la España de VOX y del PP y de otros políticos de diversos colores de izquierda, centro y derecha habría podido titular una nueva obra: “La mentira considerada como una de las bellas artes”. Tanto Quincey en España como cualquier observador independiente y no comprado por los grandes medios desinformativos, pero también en el llamado Occidente encontraría abundante materia pegajosa.

¿La profesora Alena Douhan contra Estados Unidos?

Destacando los problemas y agravios arraigados en el sistema internacional y con el fin de garantizar el multilateralismo, el respeto mutuo y la solución pacífica de las controversias, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU decidió crear el mandato del Relator Especial sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos. Los Relatores no reciben ninguna compensación financiera por su trabajo de las Naciones Unidas, aunque reciben personal y apoyo logístico de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a menudo cuentan con el respaldo de organizaciones benéficas y corporaciones. El primer Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias que informó a la resolución 1982/35 de la Comisión de Derechos Humanos comenzó a trabajar en 1982.

La Profesora Alena Douhan (Belarús) asumió sus funciones como Relatora el 25 de marzo de 2020. Es profesora de Derecho Internacional, directora del Centro de Investigación sobre la Paz de la Universidad Estatal de Bielorrusia y miembro asociado del Instituto de Derecho Internacional de la Paz y los Conflictos Armados de la Universidad del Ruhr de Bochum. Sus intereses se centran en los campos del derecho internacional, las sanciones y el derecho de los Derechos Humanos, el derecho de la seguridad internacional, el derecho de las organizaciones internacionales. Es autora de más de 150 libros y artículos sobre diversos aspectos del Derecho Internacional.

En uno de sus más destacados Informes escribió que “Estados Unidos está utilizando sanciones para imponer su jurisdicción a personas en el extranjero (o sea, fuera del territorio americano), lo que puede constituir violaciones de los Derechos Humanos, incluida la presunción de inocencia, el derecho a un juicio justo, la libertad de circulación y el derecho a la propiedad. ”Estados Unidos lleva años imponiendo sanciones a personas y entidades sin jurisdicción penal nacional y ausencia de jurisdicción universal“- declaró dicha relatora, especial de la ONU sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos. ”Se trata de una clara violación del derecho a las garantías procesales, incluida la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo“, afirma Alena Douhan, subrayando que estos derechos están garantizados por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que Estados Unidos ha ratificado y debe aplicar plenamente.”Las sanciones se dirigen contra individuos en el extranjero por presuntas actividades fuera de Estados Unidos, incluidas actividades que son legales donde ocurren“, añade Douhan, que también señala que las sanciones secundarias ocurren cuando éstas se dirigen contra personas y empresas extranjeras por su presunta interacción con las partes penalizadas o por evadir los regímenes de sanciones.

“Habe Mut, Dich Deines eigenen Verstandes zu bedienen!” –“Ten el valor de usar tu propio entendimiento”, Immanuel Kant.

Libertad de circulación y de propiedad

La relatora especial Dohuan observó además que las sanciones estadounidenses suelen prohibir la entrada a Estados Unidos y congelar cualquier activo con conexión estadounidense, violando así los derechos a la libertad de circulación y al derecho a no ser privado arbitrariamente de la propiedad.

“El temor a las sanciones estadounidenses ha llevado a muchas empresas e instituciones financieras extranjeras a cumplirlas en exceso para reducir sus riesgos. Esto no hace sino empeorar el impacto de las sanciones sobre los derechos humanos”, afirma Alena Douhan, y explica que los derechos humanos se vulneran cuando las prohibiciones comerciales de Estados Unidos contra determinados países penalizan a las empresas extranjeras por hacer negocios.

“Estas políticas afectan a los derechos laborales, a la libertad de circulación y a los derechos de las personas que pueden estar asociadas a estas empresas”, ha asegurado, citando como ejemplo el daño causado a los individuos que dependen de los bienes o servicios de ciertas compañías, entre ellos, medicamentos y equipos médicos.

Incompatibilidad con las normas internacionales

La Relatora especial de la ONU la Profesora Alena Douhan, cuestiona que sea compatible ese tipo de imposición yanqui de jurisdicción extraterritorial con las normas internacionales de Derechos Humanos, palabras y alusiones permanentes en bocas de los gobuernos USA y la Relatora Douhan invitó a las partes interesadas (en este caso los EE.UU) a reflexionar sobre su significado en relación con el principio internacional de no injerencia en los asuntos internos.

Es dudoso que los gobiernos de USA hayan reflexionado seriamente sobre ello si observamos las conductas de Obama, Trump y Biden, que no se han disculpado de sus espionajes a gobiernos aliados ni de las bombas atómicas arrojadas bajo falsos pretextos a Japón en los momentos finales de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y matando a cientos de miles de civiles.

Los relatores especiales forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de DDHH de la ONU. Se trata de unos mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.

Recordemos por nuestra parte el caso del ilegalmente perseguido y encarcelado Julian Assange por dar noticias sobre los crímenes de las tropas norteamericanas. Y por otro lado, las antiguas y nuevas sanciones contra países latinoamericanos.

Según conocemos por lo que reveló el analista de inteligencia Edward Snowden, EE.UU. mantuvo durante años un esquema de espionaje electrónico masivo en varias partes del mundo.

Solo unas horas después de la detención, un tribunal de Londres lo declaró culpable de incumplir las condiciones de su libertad condicional en 2012 y lo mantuvo bajo custodia pendiente de una sentencia.

Assange, que rechaza la acusación, se enfrenta a una condena de 12 meses de prisión por este cargo.

La traición de moreno al legado de Correa

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, que había sido puesto por Correa como sucesor suyo, ya había traicionado durante su mandato en anterior gobierno. Aprovechándose de su posición y desviando dinero a “paraísos fiscales”, cosa aprovechada por Washington par chantajearle y obligarle a ceder. Cobardemente Moreno afirmó en un video en su cuenta de Twitter que Assange había mostrado una “conducta irrespetuosa y agresiva” y que WikiLeaks ha realizado declaraciones “hostiles y amenazantes”. Hay que suponer el miedo que sobrecogió ante tales “amenazas” a los gobiernos de EE.UU. y de Ecuador.

Por otro lado, los documentos filtrados por el analista de inteligencia Edward Snowden muestran que EE.UU. puso en marcha operaciones de inteligencia masivas alrededor del mundo, incluidos espionajes a sus aliados.

Las denuncias llevaron al Comité de Inteligencia del Senado estadounidense a comprometerse a revisar la forma en que funciona la mayor organización de la llamada comunidad de inteligencia estadounidense, la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés).

Nuevas revelaciones en torno al escándalo del espionaje “amigo” que Estados Unidos practicó sobre la canciller alemana, Angela Merkel, y otros políticos europeos comprometieron a Dinamarca, cuyos servicios secretos contribuyeron a esas actividades. Francia calificó de “grave” tal espionaje y aseguró en su momento que va a verificar si algunos de sus altos mandatarios fueron espiados por Estados Unidos a través de Dinamarca. La cosa es que bien a través de los daneses o de los propios funcionarios franceses u otros sobornados en Europa, los Servicios americanos no se detienen,

Según informaciones coincidentes del diario alemán Süddeutsche Zeitung y las televisiones públicas alemanas NDR y WDR, el espionaje danés ayudó a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) estadounidense para llevar a cabo las escuchas a los teléfonos móviles de la Canciller Merkel y de su entonces ministro de Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, actualmente presidente de Alemania. Con tales“amigos” no se necesitan “enemigos”, dicen no pocos ciudadanos alemanes.

No se informa en los grandes medios que sobre Venezuela pesan más de 900 sanciones ilegales que le impiden o dificultan mucho el vender y comprar tanto lo que produce y como lo que necesita. Así la existencia individual y la colectiva están afectadas, eso denunció hace algún tiempo en la Asamblea General de la ONU el ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Carlos Faría Tortosa, y leyó una “carta abierta a la Humanidad” del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en la que denunció el castigo que implican dichas sanciones para la población venezolana.

“Se traducen en sufrimiento, privaciones y agresiones sistemáticas que coartan la vida y los derechos colectivos de mi país, por lo que no dudamos en denunciar estas medidas crueles como crímenes de lesa humanidad”, enfatizó Carlos Faría.

Según tales denuncias las sanciones discriminatorias supusieron más de 150.000 millones de dólares en pérdidas en los últimos años y que durante los momentos graves de la pandemia imposibilitaron la adquisición de insumos médicos y vacunas. Asimismo, acusó a la Unión Europea y a Estados Unidos de robarle 31 toneladas de reservas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra, cuyo valor ascendería a los 1300 millones de dólares.

9 Marzo 2023 Derechos humanos. Estados Unidos está utilizando sanciones para imponer su jurisdicción a personas en el extranjero, lo que constituye un atentado contra los más elementales derechos de un individuo. Las sanciones de Estados Unidos violan el derecho a la presunción de inocencia, dijo la experta Douhan en derechos humanos

Entre el infierno, el purgatorio y el imperio

Si Oscar Wilde tenía razón en que la Naturaleza imita al Arte y la Mentira según Quincey puede llegar a ser considerada como una de las bellas artes entonces encontramos que los Gobiernos de USA, Rusia, Ucrania, China y la Unión Europea son candidatos a padecer los castigos que Dante Alighieri describe en la Divina Comedia. Hay diferentes círculos del Infierno. Son nueve, pero nos interesa el octavo porque está destinado a castigar a los mentirosos, entre los cuales sobresalen los malos consejeros, los charlatanes y los falsarios, gentes que mienten a sabiendas y sin escrúpulo alguno. Si el gran florentino Dante tiene razón en su descripción. las recientes declaraciones de los diversos gobiernos en conflicto directo o indirecto nos han suministrado una gran cantidad de mentiras y los diferentes mentirosos deben caer en uno de los círculos infernales de Dante.

En el cuadro del pintor Domenico di Michelino, Florencia,1465, Dante Alighieri sostiene su epopeya La Divina Comedia en la mano izquierda y, a caballo entre la montaña del Purgatorio y la ciudad de Florencia, señala con la mano derecha una procesión de pecadores hacia el infierno, detrás se ve el Purgatorio y una vista de la ciudad de Florencia.

A través de 33 cantos, se describen los castigos que reciben los pecadores. De acuerdo con la obra de Dante, el infierno está dividido en nueve círculos, cada uno contenido dentro del otro. A cada uno le corresponde un castigo de acuerdo al tipo de pecado. Según las descripciones de Dante, el infierno está compuesto por nueve círculos concéntricos, que se van achicando y enterrando más profundamente en forma de cono en dirección al centro de la Tierra. La condena en cada uno dependerá de los pecados que se hayan cometido, con círculos dedicados a los glotones, los herejes, los estafadores. El punto céntrico de la superficie del cono es Jerusalén. El río Aqueronte recorre el infierno y lo separa del mundo exterior. Fuera de allí, pero aún dentro del paisaje, están las personas que nunca hicieron nada bueno ni malo en su vida. Se les castiga por su neutralidad y están destinados a correr por la eternidad, mientras son perseguidos por avispas y gusanos que se beben su sangre. Dante acomodó a los que mienten en uno de los pisos del infierno.

Yo recordaba de qué manera estaba construido el Infierno del Dante: una serie de círculos que se hundían cada vez más y se acercaban a Satanás. Y cuanto mayor fuera la magnitud del pecado, más profundo era el círculo en el que estaban esos pecadores, y peor el castigo. En el último, destrozados por las garras del mismísimo Señor y Emperador de las Tinieblas, se torturaba a los grandes traidores: Casio y Bruto, que traicionaron a César; Judas Iscariote, que traicionó y vendió a Jesús. Pero tan solo un círculo por encima de lo más profundo y en un lugar mucho peor aún que el correspondiente a los parricidas, los asesinos, los herejes, los ladrones, los adúlteros, el Dante ubicaba el infierno de los corruptos. Para él la corrupción era un pecado mucho más grave que los anteriores. Hay corruptos por dinero, otros por honores y otros por cada unos de los pecados que se llaman capitales. En el terreno de las realidades políticas, los oligarcas forman el Imperio que desencadena la Guerra y nos trae el Infierno a la Tierra.

La visión dantesca señala mucho de lo que sabemos hoy de los corruptos. Los corruptos no se detienen ni descansan, son superactivos. Lo exige su propio pecado. Eso escribía el Dante en su Divina Comedia. ¿Y nosotros, los españolitos de a pie, podremos ver castigos análogos en la realidad política o seguiremos esperando a Godot como en la comedia de Samuel Beckett?

Podemos elegir entre la pasiva espera o la busca activa de la Paz. En la comedia de Beckett se dice que Godot no vendrá hoy, “pero mañana seguro que sí”.