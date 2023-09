Olor a multitud no siempre es buen olor

En olor de multitudes normalmente significa con la admiración de muchas personas, con la aclamación general: si no hubiera habido el escándalo en torno al “beso Rubiales” podríamos haber visto y dicho: las españolas campeonas del Mundo fueron recibidas en olor de multitudes a su llegada al aeropuerto“. Las cosas, desgraciadamente, no sucedieron así.

Por otro lado, según la Biblia el mal olor se vuelve cada vez más fuerte con cada pecado, y nos aleja más y más de Dios y de nuestros seres amados. El PP que se proclama defensor de las jerarquías obispales católicas, pero que casi no menciona al Papa Francisco, sabe algo del pecado de la mentira y la corrupción en sus cúspides enjuiciadas, condenadas por corrupción y otras lindezas. De ahí que el olor a sus multitudes no sea precisamente un buen olor.

A dos días del debate de una difícil investidura que cubra su desnudez presidencial, Alberto Núñez Feijóo, sin ver apoyos suficientes para su investidura, ha celebrado este domingo 24 su primer acto multitudinario como líder de la oposición: contra un futuro Gobierno que no se ha constituido aún ―el actual está en funciones desde el 23 de julio― y protesta contra una amnistía que no se ha aprobado. Un acto fantasmagórico contra futuribles. Ha sido un mitin masivo de pretensiones nacionales ya que el PP convocó a todos sus barones territoriales a Madrid y fletó decenas de autobuses desde todos los puntos de España para llenar la plaza de Felipe II. Según el PP, habrían acudido unas 60.000 personas. Según la delegación del Gobierno, fueron 40.000. Miles más o miles menos, esas cantidades no parecen suficientemente grandes para ser de dimensión nacional.

¿Ruptura de España?

En una entrevista en el circuito gallego de la Cadena SER, Yolanda Díaz, de Sumar, ha mostrado su “sorpresa” ante la insistencia derechista en la inconstitucionalidad de eventuales acuerdos todavía no conocidos ni firmados e insistió en que para llegar a acuerdos de las distintas fuerzas políticas para formar gobierno deben ser “constitucionales” y manifestó: “Yo no negocio nada que no esté en el marco legal o constitucional”.

En la movilización “patriotera” del PP hubo espíritu de revancha y acritud, con gritos como “Puigdemont, a la prisión” y carteles con lemas “¡Puigdemont a la Cárcel! ¡Sánchez a la mierda!”. Aquí los olores de las multitudes presentes tenían expresión escrita.

El PP que hoy sí y mañana tampoco se alía o desapega del neofacha Vox, se bajó la careta de doble facha, una sonriente y otra amargada, cuando Alberto Núñez Feijóo agradeció públicamente a Vox su apoyo. La asistencia fue poco más que un mini mitin-boutique, para un “partido de Estado” puesto que las personas asistentes no llegaban a un tercio de las asistentes a la manifestación indepe-catalana de la Diada de Barcelona.

Ese 24 en Cataluña en un mitin en la Fiesta de la Rosa del PSC, en la pineda de Gavà, en Barcelona, el presidente Sánchez ha afirmado que el PP se boicotea a sí mismo y les ha acusado de estar recurriendo a tránsfugas y deslealtades que, dijo, forman “la peor de las corrupciones”. “Echaron a Pablo Casado por denunciar un caso de corrupción y ahora vemos a Feijóo apelar al transfuguismo. Van de mal en peor”.

Pecunia non olet- Geld Stinkt nicht

Pecunia non olet (“el dinero no huele”) es locución latina atribuida al emperador romano Vespasiano. Se emplea por entender que el valor del dinero no tiene que ver con su procedencia. En la actualidad, la frase Pecunia non olet se utiliza para señalar con cinismo que el dinero vale lo que vale, independientemente de la nobleza o vileza de su origen. En alemán se sigue empleando esta frase clásica, traducida como Geld stinkt nicht.

De acuerdo a la falta de olor del dinero vemos cómo Jorge Fernández Díaz, hombre de profundas convicciones católicas y miembro supernumerario del Opus Dei, siendo ministro del Interior de Mariano Rajoy que hoy se manifestaba solidariamente con Feijóo, y Aznar, así como la madrileña Ayuso (que fue llevada a tribunales por adjudicar sin concurso previo a su hermano unas obras millonarias), el Fernández Díaz tuvo una entrevista sospechosa con el encarcelado por corrupto y condenado ministro Rato (también del PP). El ministro Rato saldría antes de cumplir su condena judicial gracias al otro ministro pepero. Y ese ministro de Interior daría también un medalla al mérito al policía criminal Villarejo que más tarde sería juzgado y condenado. Es decir, una cohorte de manifestantes peperos que han tenido que ver con medallas a criminales, indultos a corruptos y otros actos nada legales, se erigen en apóstoles de la moral política, una moral que no demostraron cuando estaban en el Gobierno.

Atado y bien atado, a la usanza franquista, quiere el PP tener el Poder, pero las urnas no le dan la razón ni los votos.

En esta manifestación masiva del PP/Vox no hemos visto en primera fila al antes citado exministro del Interior del PP Jorge Fernández Díaz, no sé si es porque no asistió o porque esta vez no le acompañó su Ángel de la Guarda que, según él mismo confesó en una entrevista de diciembre del 2015, se llamaba Marcelo y le ayudaba “en las pequeñas cosas, como aparcar el coche, y también en las grandes”. O el Ángel Marcelo se durmió o el exministro no asistió.

“Decir amnistía es decir que España es una dictadura opresora, que en Cataluña hay un conflicto y no una minoría independentista. Ya no tragamos más y por eso les decimos, de ninguna manera”, ha dicho la señora Ayuso. Mientras Rajoy y Aznar se han explayado en despotricar contra los elementos criminales y fraudulentos que gobiernan el país desde que ellos no están en el Gobierno. ¿Es esa la razón por la que se suben los sueldos y ayudan a empresarios amigos a hacerse con obras millonarias en municipios y regiones donde gobiernan junto con Vox?

Isabel Díaz Ayuso, con sonrisa extraña

“Decir amnistía es decir que España es una dictadura opresora, que en Cataluña hay un conflicto y no una minoría independentista. Ya no tragamos más y por eso les decimos, de ninguna manera”, ha dicho Ayuso. Si Aznar, la Ayuso y los del PP quieren que los españoles sean “libres e iguales”, habrá que recordar que igualdad de derechos no es igualdad de ideologías, ni igualdad corporal o belleza.

¿Incendiar Cataluña es solución para la convivencia?

“La propuesta de las derechas, del PP y de la extrema derecha de Vox ponen a Cataluña y para el resto del país, es incendiar Cataluña”, ha dicho Yolanda Díaz, que se mostró segura de que se reeditará el Gobierno de coalición con el PSOE. Pero el pseudo-líder de los conservadores, Alberto Núñez Feijóo, ha cuestionado “la absoluta falta de integridad moral y política” del presidente en funciones al mismo tiempo que ha dado las gracias a los 33 diputados de Vox y ha afirmado: “En España el golpismo tiene derecho al indulto y a la amnistía”. El líder del PP ha negado que el PSOE sea un partido de Estado y ha calificado de “indignidad” y de “cacicada” la medida de gracia. Ante esas palabrotas el presidente catalán, Pere Aragonès, ha cargado contra el Partido Popular y ha dicho que su mitin contra de la amnistía ha sido “una manifestación de odio y venganza contra Cataluña”.

Isa Serra, portavoz de Podemos, ha dicho que tal manifestación es la antesala de una investidura fracasada del PP.

En la foto los tres grandes del PP saludan la televisión y al ver la foto donde el dedo gordo de Feijóo indica hacia la izquierda cabe preguntarse: ¿con el dedo gordo de Feijóo, señala su inconsciente temeroso hacia la izquierda ganadora?

Aznar dijo: la historia que se escriba no va a ser benévola con los que ahora quiebren el cimiento moral de la convivencia, ni con los que se inhiban ante una circunstancia crucial para la existencia de España.

Efectivamente será así, pero ello tendrá que ver con qué criterio se escribirá este capítulo: ¿con el que facilita la Convivencia dentro del Estado español o con el que fomenta odios y agravios entre regiones y nacionalidades, humillando a unos y ofendiendo a otros?

Y, por su parte, con respecto al debate de investidura de esta semana, Díaz Ayuso señaló que “Alberto Núñez Feijóo va a ser la voz de la dignidad de cada español”. “Será la voz de la España tan real como olvidada, de gente normal, buena y leal; gracias, presidente, por ser la voz de millones de españoles”- Yo personalmente no creo en absoluto que la voz del ultraconservador Feijóo sea mi voz y menos la que me da dignidad. Mi propia dignidad fue la que me dio voz para oponerme a la Dictadura de Franco y enfrentarme a la represión, mi dignidad fue la que me permitió aguantar las torturas en la comisaría y no delatar a mis compañeros, algunos de ellos gallegos que vivían en Gran Canaria. Y tampoco creo que la voz del candidato popularista represente a millones de españoles que ni le han votado ni le quieren como presidente, entre ellos muchísimos gallegos. Y supongo que estos españoles votantes de izquierda son también gente normal, leal y buena. Esperemos ver si la investidura cubre la desnudez política de Feijóo o qué pasa si pierde… como así espero que sea, aunque no tengo ángel de la guarda que me ayude a aparcar, aunque quizás sea porque no tengo carnet de conducir.