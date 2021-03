P-AYUSADAS

Una mujer, por el hecho de serlo, merece todos mis respetos.

Un fascista o alguien que conscientemente niega que el fascismo ejerció violencias extremas y dio orígen a guerras civiles y dictaduras así como a la 2a. Guerra Mundial y al exterminio de millones de judios, gitanos, rusos, homosexuales, comunistas, socialistas y demócratas, esa persona no merece mis respetos a nivel político, sea hombre o mujer.

Desde que el Partido Popular perdió las riendas del Gobierno, después de las muchas torpezas cometidas en Cataluña, los recortes económicos a las clases populares y las condenas judiciales por corrupción como Partido, entre otras cosas, y la subida al gobierno de una Coalición progresista, desde entonces hemos asistido a una degradación de las formas y del lenguaje en la política. Y formando parte de esa degradación en forma extrema la encontramos en la gobernanza de la Comunidad de Madrid y en boca de la (todavía) señora presidenta Isabel Díaz Ayuso.

Defendiendo la corrupción de jerifaltes del PP en Murcia aprovechó para expulsar de su gobierno madrileño a los de Ciudadanos y adelantar unas elecciones que las encuestas le pronosticaban como favorables.

Ayuso comunicó sus planes sorpresivamente a su asombrado Consejo de Gobierno. Su decisión fue desleal contra Ignacio Aguado, su vicepresidente naranja. En la reunión de la puñalada, Aguado pidió que reconsiderara su postura, pero la Ayuso cerró sus oídos a los de C´s mientras ese mismo día cerraría el proyecto de Presupuestos con Vox. No estamos ante una venganza contra C´s sino ante una traición del estilo de Judas Iscariote, donde las treinta monedas eran los presupuestos con el Vox franquista.

Hay que encontrar una nueva definición de tal tipo de conducta en el Circo Político que nos presenta el PP comprando con dinero, cargos o falsas promesas las voluntades. Y no se me ocurre otra que la que une al actual PP con la Ayuso: PP+AYUSO. No confundir con PAYASO pues éste con su vestimenta, ademanes y gestos ridículos nos hace reir de buena gana.

Por el contrario, la P-AYUSADA es la acción que nos provoca una risa sardónica, o sea una risa convulsa por contracción de los músculos de la cara y que no nace de una alegría interior, sino del horror o susto experimentado.

El pueblo de la Comunidad matritense es victima de constantes Payusadas que culminan en la consigna electoral elegida por la Ayuso: Libertad o Comunismo, tratando de despertar el miedo de los votantes burgueses y de los ignorantes que sólo atienden al monocultivo desinformativo de las Cadenas (nunca mejor definidas) de Radio y televisión en manos de la Banca y la aristocracia financiera.

Por un lado el PP ha activado la maquinaria electoral con un relato que exculpa a la Ayuso de la decisión personal de ir a las urnas. En cada intervención pública Ayuso, sus consejeros y los dirigentes del PP aluden a la "inestabilidad" suscitada por Cs y no por ellos, escupen un supuesto giro "a la izquierda" de la presidenta de la formación, Inés Arrimadas, e incluso la acusan abiertamente de "traición". Por otro lado, con singular desvergüenza – aplaudida por los medios desinformativos de la Derecha – provoca la indignación de los que piensan y analizan la situación con argumentos y no con consignas de los PoPulares como cuando prometen rebajar más los impuestos a la empresas, facilitar los despidos (eso no lo dicen en voz alta), acogotar a los Sindicatos, y haciendonos olvidar los elogios que –P+Ayuso – hizo en su momento de Trump y Bolsonaro.

Es hora ya de denunciar sus payusadas mentirosas, su perfídia y su contínua traición a los intereses de las mayorías madrileñas de las barriadas a donde mandan a sus acólitos a acosar a la familia del „hijo de terrorista“ Pablo Iglesias, a saludar con el brazo alzado fascista e insultar cuando Iglesias por invitación de una Asociación de Vecinos va a la barriada de Coslada,

Jarabe democrático o fascismo? En el programa televisivo El programa de Ana Rosa contra Iglesias se habla de los nazis que insultaron en plan fascista en Coslada a vecinos y a Iglesias como de „jarabe democrático“, así como ignoran cuando rompen el coche oficial-estatal de la actual Vicepresidenta Yolanda Díaz, cuando con sus actos e insultos en privado y en sus radios y cadenas televisivas crean un clima guerracivilista con palabras de la Ayuso anti-popular. Meses de acoso a la familia de Iglesias no se mencionan como no sea para ridiculizarlo. Y se pasa la brocha blanqueadora sobre los actos y palabras de VOX y los neonazis que dan palizas a menores migrantes y a homosexuales, blanquean a los neonazis que reivindican a Franco y a Hitler, celebrando a la derrotada División Azul franquista que ayudó al exterminio perpetrado por el Ejercito nazi contra los judios, contra los rusos y minorías „racialmente inferiores“. Y se sigue dando "jarabe democrático" al ex-vicepresidente que no ha querido agarrarse al Poder como un Abascal se agarró, en el pasado, a los sueldos de diversos cargos del Partido Popular.

Hay programas de Mediaset y Atresmedia que en su acoso contra dirigentes de Unidas Podemos, partido constitucionalista y de gobierno, están cruzando líneas de conducta política muy delicadas. Y es elogiable que, confrontando las palabras de la presentadora Ana Terradillos sobre el jarabe democrático contra Pablo Iglesias, la respuesta del periodista Javier Ruiz con la que se podría construir una asignatura entera de verdadero periodismo donde claramente dice que lo de Coslada es acoso y que, con absoluta seguridad, tales actos no son democráticos. Que los meses de acoso a la puerta de la casa de Iglesias, a sus hijos, son salvajadas. Javier Ruiz, energicamente, dijo que la vida pública hay que serenarla, y que estos son fascistas.

Con la mayoría de la Prensa y Medios en manos derechistas será muy dificil que la opinión pública tenga información veraz y que las mayorías vean donde están las fuerzas que defienden sus intereses, pero no hay que perder la esperanza de que las voces como la de Javier Ruiz se multipliquen y acallen las payusadas con que se nos bombardea diariamente. Y donde las víctimas son culpabilizadas. Si tales voces no se levantan estaremos en un terreno donde el cínico político a lo Trump o Bolsonaro se encoja de hombros y cuando se le acuse de fascista diga: „Si te llaman fascista es que estás en el lado bueno de la historia.“ Por cierto, esto lo dijo la Ayuso en una de sus aplaudidas „payusadas“. Ante frases como esas hasta los ateos exclamarán: „Dios nos coja confesados...“ O se decidan a votar en contra.