Rusia: guerra de palabras. Terrorismo y estrategias imperiales

Este domingo es de luto oficial en toda la Federación Rusa por los 133 fallecidos en Moscú en el atentado terrorista del pasado viernes contra el pabellón de eventos del Crocus City Hall. Al mismo tiempo más de un centenar de personas siguen hospitalizadas por heridas graves. Es el peor ataque terrorista en la historia contemporánea de la capital rusa.

Las guerras tienen diversos aspectos que van desde los económicos hasta el uso de las armas más potentes y modernas. Los países europeos, capitalistas como se sabe, están en la primera línea del conflicto con Rusia sin haber llegado a la confrontación directa de tropas, aunque esto no es muy segura ya que tropas de “voluntarios” o “mercenarias” hace tiempo que están activas y enviadas por la Inglaterra gobernada por la conservadora aristocracia que contra la opinión popular mayoritaria abandonó la Unión Europea.

Suponemos que en los países europeos mandan las gobiernos elegidos democrática y parlamentariamente, pero a veces nos surge la duda cuando vemos cómo se aceptan sin condiciones los “deseos” o “recomendaciones” que parecen “órdenes” encubiertas emitidas desde los USA.

En la creciente confrontación, anterior a los atentados terroristas, con la Rusia de Putin se impusieron abierta y descaradamente sanciones a todas los rusos. Y parece que el todavía presidente ucraniano Zelensky que ha retrasado dictatorialmente las elecciones en Ucrania (posiblemente para evitar una derrota) y que ha prohibido e ilegalizado los partidos de izquierda ucraniana críticos con su política, ese mismo Zelensky que ha refugiado sus millones ilegalmente en los Paraísos fiscales, al mismo tiempo que visita todas los paises pro-occidentales mendigando demagógicamente “ayudas económicas”, ese “democrático” señor parece tener una voz poderosa, que si no es angélica sí que viene de las celestiales alturas del Poder. Asi la Comisión Europea propuso una tasa aduanera de 95 euros por tonelada métrica para el trigo y sus derivades y un arancel del 50% sobre las semillas oleaginesas que provengan de Rusia o Bielorusia e ingresen al territorio de los 27 de la UE. El plan se firmó en menos de 24 horas después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski dijera públicamente que es “iniusto” que la UE importe grano ruso “sin restricciones”. Al parecer las palabras de Zelensky tienen efectos dictatoriales en Europa; sin embargo, la propuesta aún debe ser examinada por el Consejo del bloque comunitario.

El ministro de Defensa británico, Grant Shapps, ha asegurado este domingo que el ataque nocturno efectuado por Ucrania contra dos buques de guerra rusos en Sebastopol (Crimea) se trata de un “momento histórico” que puede “cambiar la dinámica” del escenario de guerra en Ucrania por el mar Negro.

En este sentido, las Fuerzas de Defensa de Ucrania han confirmado un ataque a Sebastopol contra varios objetivos, entre ellos dos buques, el 'Yamal' y el 'Azov', un centro de comunicaciones y varias instalaciones de infraestructura de la Flota del Mar Negro en la ciudad, según la Dirección de Comunicaciones Estratégicas de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

“Las Fuerzas de Defensa de Ucrania atacaron con éxito los grandes buques de desembarco rusos 'Yamal' y 'Azov', un centro de comunicaciones y varias instalaciones de infraestructura de la Flota del Mar Negro de la Federación Rusa en Sebastopol temporalmente ocupada”, según el Ejército. Pero el Gobierno de Rusia no se ha pronunciado sobre esta información. Ni en sentido positivo ni negativo,

Según aparecen nuevos comunicados, las manos asesinas son las del ISIS o Imperio Islámico, aunque según los rusos con ayuda de Ucrania, mientras que los británicos advierten amenazantes al gobierno de Putin que no lo usen como pretexto para agredir a Ucrania. Todaví hay mucho que aclarar, si recordamos que ya el pasado 8 de marzo los Estados Unidos advirtieron tanto al gobierno ruso como a las embajadas occidentales de posibles atentados en Rusia. ¿Cómo lo sabían y era eso todo lo que sabían?

¿Hamblet ruso o europeo? Palabras, palabras, palabras...

Un día antes de la criminal matanza Dimitry Peskov, portavoz del Kremlin, en una entrevisza pública declaró que Rusia “está en estado de Guerra” en Ucrania. Así, por primera vez, se reconocía oficialmente la realidad que se negaba anteriormente hablando siempre de una “operación especial” y evitando el uso de la palabra “guerra”.

En la entrevista con el medio Argoumenty i Fakty decía: “Sí, comenzó como una operación militar especil, pero tan pronto como se formó toda esta pandilla (se refiere a lo gobernantes ucranianos), cuando Occidente participó en todo esto junto con Ucrania, para nosotros se convirtió en una guerra. Estoy convencido de ello y todo el mundo debe entenderlo”. En la entrevista recordó el objetivo del Kremlin de conquistar completmente las cuatro regiones ucranianas de Jersón, Donestsk, Lugansk y Zaporizhia, anexionadas parcialmente por las tropas de Moscú desde septiembre del año 2022.

“De jure (legalmente) - afirmó Peskov en la rueda de Prensa - es una operación especial militar, pero de facto se ha convertido en una guerra.

Y como si tales palabras hubieran dando la orden de abrir fuego, se disparan tanto las sanciones económicas europeas como el atentado terrorista contra indefensos civiles rusos, cubriendo las páginas de los noticieros. ¿Coincidenica o premeditación?

En la noche del jueves 21 al viernes 22, Rusia lanzó ataques maivos contra las infraestructura energéticas ucranianas, causando la muerte a unas 5 personas, según palabras de las autoridades de Kiev, aunque,según otros, fue una venganza por los ataques ucranianos durante la pasada celebración de las elecciones presidenciales rusas que ganó Putin.

La tragedia del Hamlet de Shakespeare es una tragedia sobre asesinato, venganza, melancolía y locura. En la obra destaca el conflicto interno del protagonista. Si tomamos la actitud del indeciso principe Hamlet como modelo intelectual similar a la actitud de los países europeos reconoceremos la similitud con la Escena VII del acto segundo en que Polonio se acerca a interrogarle sobre sus intenciones y al preguntarle sobre qué cosa lee, responde con su famoso y archirrepetido: Palabras, palabras. palabras...

El Hamlet europeo, hablo de la Unión(?) Europea, que tanto ha tardado en reconocer los abusos de Netanjahu e Israel y que no ha pasado de palabras de amonestación frente al genocidio contra los palestinos, pero ha puesto el pie en el acelerador para sancionar y condenar a Rusia.

Y si la enseñanza del Hamlet fuera que la verdad no tiene caida en este mundo y que lo que triunfa es la falsedad, el interés o la retórica de la violencia, tendrémos que estar alerta no sea que por el camino de ignorar los crimenes de unos y condenar a otros, nos deslicemos por la pendiente peligrosísima del conflicto armado con Rusia por insistir en defender a Zelensky que no es lo mismo que defender a Ucrania, del mismo modo que atacar a los intereses de Rusia no es atacar a Putin.

Los países y sus pueblos son algo más grande que sus presidentes o supuestos representantes, igual si son elegidos por votaciones como si no, como vemos en el actual caso de Argentina con Milei o en el pasado con Hitler y Alemania. Y en los países capitalistas son la oligarquías del dinero las que tienen tanto el poder efectivo (desde la Sociedades Anónimas y la Banca) e incluso a veces el poder gubernativo legal. Cuidemosnos de justificar el atentado terrorista contra Rusia como parece hacer Zelensky con sus peroratas ni de ir hacia un Tercera guerra Mundial o hacia un conflicto atómico limitado porque en ese escenario no ganará nadie y puede acabar como en el Hamlet en una catástrofe, ya que, en el último acto, todos los personajes principales pierden la vida.