De otros tiempos, de ahora mismo

Catástrofes que se han llevado de golpe miles de vidas humanas. Y solo quedan en pie los alminares de algunas aldeas. Marruecos y Libia, cuántas contradicciones en el alma, tan cerca de nosotros y tan lejos de nuestros supuestos bienestares. Para aderezar las coplas, el tirano de Corea del Norte viaja a la Rusia de otro tirano en un tren blindado que no sé si recuerda a los peores de la Renfe franquista o a los que iban camino de Dachau. Siglo XXI cambalache, si es que este es algo distinto del XX, el siglo de los horrores en su primera mitad y de tibias esperanzas en su segunda.

Como eran pocos, un tal López sin bigote decidió hacer acto de presencia subida, como a él le gusta, para encabezar manifestaciones, rebeliones y proclamas contra una ley de amnistía que no existe y no se sabe si existirá. López siempre está atento y presto, le viene sobre todo de su abuelo, de joven nacionalista vasco y después director de La Vanguardia española, sucesor de aquel Galinsoga que dijo “todos los catalanes son una mierda”. Hasta el general superlativo se sintió un poco incómodo. Le habían alterado sus pescas en el Eume y sus cacerías en los montes del Pardo. “Estando cazando”, en un apología de los gerundios que escribió su fiel Camulo, se estropeó un dedo. El tirano coreano, el tirano ruso, nuestro particular López, son de otros tiempos pero están aquí, ahora mismo, “ara mateix” que podemos decir por fin en el congreso de los diputados, y las diputadas, sin que nos llamen la atención. Un “fet históric” que dijo Miriam Nogueras, de Junts, pero no tanto si tenemos en cuenta la normalidad bilingüe de muchos rincones de la patria mía. De la misma forma, hay muchos Marruecos: el de los grandes hoteles de Marrakech, el de las mansiones de Tánger y Agadir, refugio de europeos de bien que juegan a ser Paul y Jane Bowles, pero sin los riesgos de El cielo protector (no merece segundas lecturas). El de las caras excusiones al Atlas con jaimas de postín, casi compradas en la calle Serrano de Madrid, y el de los muertos de estos días. Imágenes devastadoras y testimonios humanos, demasiado humanos.

¿Qué se quiere decir con todo esto? “Lomismo”, escribió César Vallejo.

“Es horrible un hospicio con aires de deshabitado, y con esa infancia raquítica y dolorosa. Pone en el corazón un deseo inmenso de llorar y un ansia formidable de igualdad. (Federico García Lorca, Impresiones y paisajes, hace más de cien años).

Por eso el fútbol masculino se merece desconexión total, por mentecatos e ignorantes. Todos a la cárcel.