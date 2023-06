Yolanda: fantasía ucrónica y anacrónica

El día en que la iban a proclamar Presidenta de España, Yolanda se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el automovil blindado de lujo en que vendría el Cardenal Primado para acompañarla al juramento presidencial. Se levantó a las 5 y media aunque era muy temprano para esperar al cardenal porque de todas maneras no podía dormir. Mil ideas, sentimientos y temores le cruzaban por la cabeza.

Recordó la similitud entre la fantasÍa irreal de su futuro destino y el comienzo de la novela de García Márquez Crónica de una Muerte anunciada que se inicia revelando el desenlace final para luego seguir narrando los eventos según el normal orden cronológico, pero con un uso continuo de la prolepsis para relacionar los hechos presentes con el destino final del protagonista: la Muerte. En el hipotético caso de nuestra Yolanda: su coronación como Presidenta.

Prolepsis es en la doctrina de los epicúreos y los estoicos griegos el conocimiento anticipado de algo. Prolepsis: corresponde a una mirada del narrador hacia el futuro. Se narra un acontecimiento que ocurrirá después del tiempo en que se está llevando a cabo el relato. La prolepsis la podemos clasificar de dos formas: flash-forward y premonición.

La prolepsis requiere especial pericia en su manejo para mantener el interés del lector de novelas o del espectador de películas que ya conoce parte del desenlace. No obstante, la prolepsis puede ser usada para narrar hechos futuros de menor importancia.

El día en que lo iban a matar, Santiago Nasar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Así la entrada en la Crónica de una Muerte anunciada de Gabriel García Márquez.

Estas dos anacronías son fundamentales en la estructura de la crónica latinoamericana, las cuales interrumpen el relato principal para agregar antecedentes biográficos o para sumar antecedentes de los hechos para comprender de mejor manera el relato principal.

La Literatura y la Política son distintas pero dan espacios a la imaginación.

Importancia de la anacronía

El valor de muchas obras se basa, en gran parte, por la manera en que sus autores han jugado con el tiempo. Otros relatos presentan procedimientos anacrónicos dentro de una secuencia base que tiene un orden normal. Esto permite conocer detalles de los personajes, del contexto, de la acción, etc., que de otro modo se perderían, y si se omiten hasta podríamos no entender determinadas situaciones. Por ejemplo, si un personaje manifestara una tímida actitud al principio del relato, y ello no se explicara, más adelante, difícilmente entenderíamos que es producto del poco afecto recibido por sus padres en la niñez. O del deseo de destacar sobre aquellas Irenes que le hacían sombra mediática.

Asimismo, en una clásica novela policíaca, saber desde el comienzo quién es el autor del crimen tendría un efecto completamente distinto en el lector (tanto así en la política que podría descalificar la propuesta).

Lo anacrónico es lo que no es propio de la época de la que se trata.

España no hay más que una

Estos elementos literarios no han sido usados hasta ahora en la Política ni siquiera por Trump o su odiado Biden. Lo cual no impide que los españoles, descubridores de mundos nuevos desde Cristobal Colón podamos usarlos a diestro y siniestro con destreza y a siniestra.

Ya lo dice en voz baja el pueblo llano: España no hay más que Una porque si hubiera Otra se habría marchado todos.

Italo Calvino a través de la descripción de las ciudades, de cada diálogo o reflexión, evoca una idea atemporal sobre los territorios y lugares que habitamos, y desarrolla una visión poética, pero también crítica, que cuestiona la ciudad contemporánea de una forma muy cercana a como lo hacen muchos artistas de todas las épocas con sus pinceladas sobre el lienzo. Algo similar ocurre en los discursos vacios y generalizadores que escuchamos sumando o restando días hasta el momento electoral.

Dedocracia: Práctica de nombrar a alguien para un cargo de manera arbitraria y por pura decisión personal. Caracracia o carotacracia -sería la práctica de colocar la cara de una persona en la papeletas incitando a la veneración y culto a la personalidad como en tiempos de Stalin, Franco y Mussolini.

Yolanda, según Wikipedia, se propuso crear una plataforma que se desvincule de la imagen negativa mediática de Podemos, imagen cuya negatividad mediática es originada, impulsada y patrocinada por las oligarquías hispano-europeas. Yolanda, siempre según Wikipedia, quiso aprovechar la valoración positiva que de ella misma como Ministra por parte, según el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), de la ciudadanía. O sea, aprovecha su imagen del Gobierno de Coalición logrado gracias a Pablo Iglesias y Podemos, para concurrir contra sus benefactores y aliados de ayer.

Las ciudades invisibles (en italiano, Le città invisibili) es un libro de ficción escrito por Italo Calvino y publicado por primera vez en 1972 por la editorial Einaudi en una Italia democrática que todavía no había visto acceder al Poder a un Partido neofascista apoyado por el multimillonario Berlusconi. Algunas de estas ciudades invisibles las tenemos tan cerca, se corresponden tanto con el devenir de nuestra propia ciudad, que no las vemos. Será por eso que Ítalo Calvino las tituló invisibles.

En Las Palmas de Gran Canaria, pero también en Madrid o en Berlín, el panorama cambia tan rápidamente que después de unos días nuestro ojos pueden abrirse como platos de asombro ante calles transformadas que nos resultan desconocidas..

Argumento del libro de Calvino

Este libro es una colección de descripciones de ciudades fantásticas que son contadas por el viajero Marco Polo al rey de los tártaros Kublai Kan. Las descripciones son pequeños cuentos con temas como el deseo, la muerte o los símbolos, entre otros. A lo largo de la obra se encuentran diferentes categorías de ciudades, correspondiendo a cada una de ellas una temática diferente en su descripción:

“Las ciudades invisibles se presentan como una serie de relatos de viaje que Marco Polo hace a Kublai Kan, emperador de los tártaros...” (Aquí no es el explorador Marco Polo sino la política Yolanda quien habla al electorado que será el Emperador hacedor de cargos y puestos).

A este emperador melancólico que ha comprendido que marcha hacia la ruina, un viajero imaginario le habla de ciudades imposibles, por ejemplo una ciudad microscópica que va ensanchándose y termina formada por muchas ciudades concéntricas en expansión, una ciudad telaraña suspendida sobre un abismo, o una ciudad bidimensional como Moriana... Creo que lo que el libro evoca no es sólo una idea atemporal de la ciudad, sino que desarrolla, de de manera unas veces implícita y otras explícita, una discusión sobre la ciudad moderna... Creo haber escrito algo como un último poema de amor a las ciudades, cuando es cada vez más difícil vivirlas como ciudades“. (Calvino dixit: y si en vez de ciudades concentricas suspendidas en el vacío desde una tela de araña colocamos una red inexistente por invisible de grupos negociadores que colocan o vetan a diestro y más aún a siniestro, tendremos la simlitud politico-carpetovetónica.)

Un Partido político se forma por un grupo de personas de acuerdo sobre un programa y no sobre una lista de nombres. No parece el caso de Sumar cuyo programa es desconocido y parte de palabras generalizadoras que pueden significar ciento o mil o un millón de promesas.

Y han de tener un programa, no sólo ser simpáticos los unos con los otros.

El centro del imperio de Sumar resulta, por tanto, un vacío, similar al hueco parlamentario de opinión pública que buscaba en su día Podemos. La protagonista presidenciable que tiene problemas para entender la personalidad y dimensión de los demás y no sabía cómo acercarse a ellos, trató de “escribir un tratado del hueco”, ya que “aún no hay mapas y los escasos testimonios de gentes que dicen haberlo frecuentado son harto imprecisos”. Similitud en sus viajes por la geografía hispana sin el espíritu de Colón ni el de Marco Polo, no era buscando lo desconocido sino lo malo conocido, dirán unos, y otros dirán buscando lo bueno por conocer.

La novela de Calvino está motivada por el empuje del Kan que parece tener horror vacui (horror al vacío), y por eso necesita escuchar constantemente las historias de Polo, aun a sabiendas de que no son más que apariencias ilusorias inventadas para ocultar esa nada. Ya en El castillo de los destinos cruzados, Calvino escribía que “en torno a la ausencia se construye lo que hay”. Esta idea del vano aparece de nuevo en Las ciudades invisibles. Cuando Polo describe al Kan un puente piedra por piedra, da la impresión de que Calvino está describiendo el proceso de construcción, el making of, de la propia novela:

“—¿Pero cuál es la piedra que sostiene el puente? — pregunta Kublai Kan.

—El puente no está sostenido por esta piedra o por aquélla — responde Marco—, sino por la línea del arco que ellas forman“.

O sea, guste o no, por el deseo de poder yolandesco y el pecado de la soberbia que sigue al primitivo de la envidia, el arco que sostiene el puente que quiere Sumar está trazado dedocráticamente. Habrá que ver qué dice el Emperador que llamamos Pueblo y que consume más televisión que periódicos.