Los cetáceos que varan en la costa de Canarias son “la punta del iceberg” de las colisiones con barcos

En la última semana se han producido dos episodios relacionados con cachalotes en Canarias. El lunes 13 de junio un cetáceo fue gravemente herido tras colisionar con un ferry de la naviera Fred Olsen Express en el trayecto entre Gran Canaria y Tenerife. Cinco días después, un cachalote apareció en la costa de Adeje con signos de colisión.

El Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria (IUSA) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria confirmó este lunes que la muerte del cachalote encontrado en el sur de Tenerife se produjo por una colisión con un buque.

Según Antonio Fernández, director de IUSA, es posible que el cachalote varado en Adeje pueda ser el mismo que resultó herido el pasado martes: “Entendemos que es el animal de la colisión anterior y que las corrientes lo llevaron al sur de Tenerife”. Sin embargo, aún no se ha podido confirmar.

Por su parte, la doctora en biología, Natacha Aguilar de Soto advierte sobre los acontecimientos sucedidos: “En una semana se han podido dar dos colisiones o una y no serán las últimas. Una sola ya es un dato alto”. A su vez, la gravedad de las colisiones no solo radica en los animales que varan, puesto que no todos los cetáceos que colisionan llegan a la costa: “Los animales con signos de colisión son la punta del iceberg de las colisiones de otros animales que no llegan a varar”, indica la bióloga.

Según un estudio aún no publicado por la Universidad de La Laguna (ULL), desde 2010 el número de cachalotes se ha visto mermado, año en el que se contabilizaron 224. Aunque las causas son múltiples, los choques pueden ser una de ellas.

De media, varan al año 2,5 cachalotes en Canarias, una cifra que supera la tasa de incorporación de los animales, tal y como señala Aguilar de Soto. Una investigación realizada por la ULL en 2016 determinó que en Canarias mueren más cachalotes de los que nacen. Entre 2000 y 2016, seis de cada diez murieron por colisión con buques.

Por su parte, si hablamos de cetáceos la cifra asciende a 50 y 60 anuales según el director Fernández: “El nivel global se mantiene, pero se están observando más varamientos entre mayo y junio. Aún desconocemos la causa”.

Canarias constituye un “punto caliente” de interacción con los cetáceos: “Canarias acoge a más de 30 especies de cetáceos y muchos otros pasan por aguas canarias”, explica Fernández. Sin embargo, el aumento de la movilidad marítima estimulado por el crecimiento de la población es un hecho que no pasa desapercibido para estos animales: “Con las características de biodiversidad, población y el tráfico en las Islas la probabilidad de que se produzcan colisiones es mayor”.

Asimismo, tanto Aguilar de Soto como Fernández insisten en la necesidad de mitigar estos accidentes a través de medidas de prevención: “Es un asunto de carácter urgente. Las instituciones deben colocar las colisiones de cetáceos como prioridad”, subraya la bióloga.

Los cachalotes son cetáceos emblemáticos en el Archipiélago: “Al igual que muchas especies que rodean Canarias, son parte de las Islas y de su historia. A fin de cuentas, es patrimonio de todos los canarios y, por tanto, también responsabilidad de todos”, concluye Fernández.

La piedra de “ámbar” en el cetáceo de La Palma

Las últimas horas también están marcadas por el cachalote que apareció varado en la playa de Nogales, en La Palma, el pasado 21 de mayo. Recientemente, se ha podido confirmar que la causa de la muerte fue natural y que se debió a una “obstrucción intestinal provocada por una piedra ámbar”.

No obstante, como explica Fernández, “esta muestra todavía no está analizada”, por lo que no se puede hablar con total certeza de una piedra de ámbar.

Según explican fuentes veterinarias, el ámbar es una secreción del sistema digestivo que los cachalotes segregan para protegerse, por ejemplo, de los picos de los calamares y así no romper su intestino. En este caso, su secreción fue muy grande y provocó la muerte del animal.

Ahora el punto de mira se encuentra en quién se quedará ese presunto ámbar. Por su parte, Fernández ha sido contundente: “Nuestro interés es únicamente científico. Si vale algo, debe ser destinado a un uso social. Lo lógico es que sea para la población de La Palma y que pueda beneficiar a la gente desde cualquier ámbito”.