Ésta es la premisa del cómic semi-autobiográfico Be Prepared, donde una casi-adolescente rusa -llegada a los Estados Unidos de América de niña- intenta encontrar su lugar y llegar a sentirse a gusto en su propia piel, en medio de un entorno demasiado "norteamericano".

Be Prepared. Brosgol/ Longstreth © 2019 :01 First Second

Y digo demasiado norteamericano, porque por mucho que Vera se esfuerce en hacer, primero, que su fiesta de cumpleaños sea clónica a la de una compañera de clase, ni su tarta de cumpleaños, ni su casa, ni sus juguetes, ni su propia familia consigue llegar a los "estándares" establecidos por las otras niñas de la clase. Es más, se van a mitad de la noche de la fiesta de pijamas y dejan a Vera sola... Para rematar la faena, las otras niñas se van a campamentos de verano a los pocos días mientras que Vera debe pasar ese tiempo cuidando de sus hermanos, porque su madre no se puede permitir ese gran gasto.

Ante tal situación ocurrida el año anterior -y el mal sabor de boca que le quedó a Vera, por mucho que una de las niñas se disculpara- Vera entiende que este verano ella también debe ir a uno de esos fantásticos campamentos de verano, donde se comparte estancia para dormir con amigos, se comen golosinas a la luz del fuego y se juega al tenis...

Con lo que no cuenta Vera es que el campamento escogido -ruso, pagado a medias por la iglesia ortodoxa a la que acude- responde más a los tradicionales campamentos Scout, más religión incluída, que a los semi-hoteles norteamericanos a los que acuden sus compañeritas.

Aquí, para empezar, todos hablan y leen en ruso -cosa que a Vera le cuesta horrores-; hay misas ortodoxas a la intemperie; Hollywood no tiene nada que ver con el cine, sino con letrinas al aire libre; y no se permiten golosinas, para que no ataque ningún animal salvaje...

Si a esto le sumamos que las compañeras de caseta de campaña no quieren saber nada de una niñata de diez años -ellas ya son "mujeres" de doce años-; que las comidas rusas no son del agrado de Vera; y que, para colmo de males, su hermano pequeño ha encajado con su grupo en el campamento y está haciendo amigos, podemos entender que esta experiencia no está resultando tan "fantástica" como Vera pensaba...

Tan solo son unos días, ¿verdad? Pues no, porque su madre necesita dos semanas más por motivos de trabajo y Vera y su hermano se han de quedar allí...

Be Prepared nos plantea muy a las claras la diferencia y la relación entre expectativas, realidad y filosofía positiva, además de hacer hincapié en lo complejo que llegan a ser las relaciones entre niños.

Saber cómo hacer amigos de forma independiente, sana y sin "comprarlos" con alguna dádiva; saber cómo reaccionar ante situaciones comprometidas o ante el "chulo" de turno; conocer estrategias para afrontar los sentimientos negativos; aprender a apreciarse por ser uno mismo y muchas más lecciones imprescindibles para llevar una vida sana son segundas lecturas que aparecen en esta pequeña joya.

Con un dibujo sencillo, pero a la vez efectivo y que deja ver bien a las claras los sentimientos de cada personaje Be Prepared nos devuelve, a los adultos, a ese momento en el que hemos tenido que enfrentarnos a nuestros miedos, o a esas situaciones en las que expectativa y realidad no congeniaban. Para lectores más jóvenes es una lección de coraje, pensamientos positivos y una clase de inclusión y diversificación en una etapa vital donde lo que, lamentablemente, se promueve es la uniformidad en todas sus facetas.

© Elena Santana Guevara, Helsinki, 2019.

Autora: Be prepared © 2019 Vera Brosgol.

Edición: Be prepared © 2019 :01 First Second

