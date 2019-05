STAR WARS: TARGET VADER

Dark encounter! nos lleva a los momentos en el que el señor oscuro de los Sith, Darth Vader, está obsesionado con encontrar al piloto rebelde que destruyó a la Estrella de la Muerte y, para lograrlo, no duda en sembrar de cadáveres el pavimento que recorre durante su macabra búsqueda. Entre exceso y exceso, Vader obtiene el nombre de un soldado rebelde, Tyler Lucian, quien desertó antes de la batalla de Yavin IV y que conoce la identidad del misterioso y esquivo piloto que puso en solfa el poder del lado oscuro.

Lo que ignora el desmedido caballero Jedi renegado es que no sólo él está tras la pista de Tyler Lucian. Beilert Valance, “the Hunter”, también está buscando al desertor rebelde -por distintas razones, todo sea dicho- y la coincidencia de intereses entre el Lord Sith y el antaño oficial imperial caído en desgracia tras ser transformado en un ciborg terminará por enfrentarlos a orillas del contaminado y corrosivo lago Rubyflame, situado, éste, en el planeta Centares, escondite del desertor rebelde.

Ni que decir tiene que ninguno de los dos antagonistas estará dispuesto a ceder en sus pretensiones por apresar a Tyler Lucian, conocedores, ambos, de sus propias cualidades para el combate -merced a la fusión de carne y tecnología que les permite sobrevivir-que los coloca en un estadio superior de la evolución humana. Está claro que Darth Vader lleva las de ganar, merced a su perverso uso de la “fuerza”, pero no es menos cierto que Beilert Valance no es un antagonista cualquiera y, a pesar de la notoria desigualdad, no se lo pondrá fácil al Lord Sith.

Al final, la presunción y la prepotencia de Darth Vader lo dejarán sin la ansiada información tras el sacrificio del cazador del caza-recompensas y del desertor que, con su último gesto, buscará una redención que sólo él llegará a conocer.

Todo esto sucedió hace ya casi cuatro décadas. Dicho esto, ahora, Marvel Comics se ha olvidado, de un plumazo, de todo y nos propone, en la edición del presente mes de mayo del Marvel Previews (número 22), una serie limitada de seis números titulada Star Wars: Target Vader, escrita por Robbie Thompson y dibujada por Marc Laming.

Portada obra de Nic Klein

En sus páginas, Darth Vader será objeto del acoso de Beilert Valance, líder de un grupo en el que también se encuentra Dengar, el mismo cazador de recompensas coreliano que participó en la búsqueda de Han Solo, durante los acontecimientos narrados en el Episodio V. Esta búsqueda la ordenó, nada más y nada menos que el propio Darth Vader…

No pasaré por alto la costumbre de las editoriales gráficas por resucitar a quienes se pensaba que habían muerto, eso sí, bajo pretextos bien peregrinos, en la mayoría de los casos. Puede que, en realidad, Beilert Valance sobreviviera a los letales efectos del lago Rubyflame, una vuelta de turca que terminaría por relacionar el mismo hecho de su supervivencia con el imperio galáctico, responsable de la contaminación y el deterioro sufrido en el planeta Centares.

O, simplemente, puede que se trate de una nueva constatación del gusto por contradecirse que tienen las grandes empresas, una vez que comprueban que aquello de lo que renegaban en su momento -en este caso, el legado de los cómics de Star Wars publicados por Marvel Comics cuatro décadas atrás- tampoco está tan mal…

Veremos quién es el siguiente en aparecer, tras dejar el universo de Star Wars décadas atrás. Si me permiten teorizar, dos propuestas: Jolli (Star Wars# 7, 11-15. 1977-1978) y Simon Greyshade (Star Wars# 18-23. 1978-1979)

© Eduardo Serradilla Sanchis, Helsinki, 2019

Star Wars © Lucasfilms Ltd & TM. All rights reserved. Text and illustrations for Star Wars are © 2019 Lucasfilms Ltd.

