'El Rubio', 'El Palmera' y 'Cora' ultiman en Gran Canaria el rodaje de 'La estrategia del pequinés'

El rodaje de la adaptación cinematográfica de la novela La estrategia del pequinés encara su recta final en localizaciones de la costa de Las Palmas de Gran Canaria, con un reparto dirigido por Elio Quiroga y encabezado por los actores Kira Miró, Unax Ugalde y Jorge Bosch.



El equipo de la película ha comenzado este lunes su quinta semana de rodaje en Gran Canaria, con el objetivo de que antes de fin de año llegue a los cines esta historia por la que Alexis Ravelo recibió en 2014 el premio Dashiell Hammett a la mejor novela negra escrita en español.



La estrategia del pequinés narra cómo El Rubio (Jorge Bosch) vuelve a su pasado delictivo con el objetivo de dar un golpe perfecto con el que pagar un tratamiento médico para su mujer, con un parado, Tito El Palmera (Unax Ugalde), y una prostituta de lujo, Cora (Kira Miró), como compañeros.



Durante la visita al rodaje del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, el director del film se ha mostrado satisfecho con el desarrollo de la grabación, que "está cumpliendo el plan".



Quiroga ha adelantado que "todo lo que se puede y pueda mostrar de Gran Canaria" en la película "se mostrará", porque se han elegido lugares que son "fácilmente reconocibles" por el espectador y que, además, encajan bien en la trama escrita por Alexis Ravelo, también ambientada en la isla.



"Alexis Ravelo ha colaborado en la adaptación mirando desde la distancia, nos ha ayudado con los diálogos y nos ha dado mucha libertad", ha relatado el director de la película, que reconoce que en toda adaptación "hay partes y personajes que se quedan atrás y que uno hubiera querido que estuvieran".



Elio Quiroga ha asegurado que les quedan solo cinco días de rodaje y que aún están pendientes de fijar la fecha del estreno, aunque "puede ser a finales de año", en torno al 1 de diciembre, lo que obligará a trabajar con rapidez en la postproducción, "bien, pero con un plazo ajustado".



Por su parte, el alter ego de El Palmera de Alexis Ravelo, Unax Ugalde, ha indicado que los actores peninsulares de la película no hablarán en ella con acento canario, porque no han tenido el suficiente tiempo para trabajarlo bien (el reparto llegó a la isla el día previo al comienzo del rodaje).



Esta es la primera vez que el actor vasco rueda en Gran Canaria, una isla de la que ha destacado "las localizaciones fantásticas y el trabajo, que está siendo muy fácil". En su opinión, "el cine canario está ayudando mucho fiscalmente a que se acerquen los rodajes a las Islas".



En la misma idea ha coincidido el actor Jorge Bosch, que representa a El Rubio, que ya había trabajado antes en Gran Canaria y que ha puesto en valor "su carácter de plató natural". De hecho, Bosch es de los convencidos de que "si las autoridades lo fomentan, todo el mundo querrá venir a rodar aquí".



"Aquí tenemos mar, montaña, bosque", por lo que "las administraciones deberían tomar nota de lo que se está haciendo aquí para que se convierta en el plató internacional que debe ser", ha añadido.



El Rubio es "un personaje entrañable", ha confesado Bosch, que "se ve obligado a volver a delinquir para pagar el tratamiento de su mujer enferma de cáncer", para lo que "se ve abocado a volver a las andadas y dar el palo".



Bosch ha admitido que le recomendaron que no leyese la novela "hasta terminar el rodaje, porque es una adaptación" y podía condicionarle, pero lo hizo, porque "no podía esperar". Y a su juicio, la obra de Ravelo "es una novela muy entretenida y sobre todo muy cinematográfica".



El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha saludado al director, equipo de producción y actores durante su trabajo en la costa de la capital grancanaria, poniendo en valor que esta "es la tercera producción de estas características que se está rodando al mismo tiempo en la isla", que es algo que "no se había dado antes".



El presidente ha asegurado que desde el Cabildo están colaborando "de una manera decidida con esta producción grancanaria" que habla "de literatura canaria".



En la producción de La estrategia del pequinés, la Corporación insular ha participado con 49.000 euros de una subvención inicial, a la que se sumará "una cuantía similar que se ha necesitado para salvar ciertas dificultades", por lo que la colaboración del Cabildo "rozará los 100.000 euros de inversión", ha detallado Morales.