Agenda cultural de Las Palmas de Gran Canaria

Casas Consistoriales

Exposición La salsa de la vida, con Caco Senante. Podrá visitarse desde el 6 hasta el 21 de octubre.

Distrito Cultura

Desde el 9 de octubre hasta el 24 de noviembre en el parque de la Mayordomía en Tamaraceite. Proyecto Cúpula Nómada. Proyecto cultural de proximidad con los barrios, pedagógico y sostenible.

Castillo de la Mata

Del 5 de octubre al 25 de noviembre. Exposición Oriente en Occidente, a cargo de Daniel Montesdeoca.

Masdanza | Showcase. Jueves 12 y viernes 13 de octubre. 20:00 horas. Entrada libre hasta completar aforo

En una exhibición de la versatilidad de los espacios y de las posibilidades de convivencia con la danza, MASDANZA ocupa los rincones de la fortaleza con cinco piezas procedentes de distintos puntos.

Centro Cultural Pepe Dámaso

La Exposición 023. Muestra del resultado del taller PSJM LPGC Workshop en el Centro Cultural Pepe Dámaso. La exposición podrá visitarse desde el 6 de octubre hasta el 5 de noviembre.

Edificio Miller

Jueves 20 de octubre. Es Jueves, es Teatro. El milagro de la tierra, con Juanjo Artero.

Sábado, 14 de octubre. 20.30 horas.The Stevie Wonder Story. El menú sonoro del ciclo Eat to the Beat propone una cita que llega desde Filadelfia a la sala de Santa Catalina: un extraordinario espectáculo basado en la trayectoria del músico Stevie Wonder, cuatro décadas de talento resumidas en un encuentro que reúne a nueve músicos y cantantes que ponen en común su pasión por el legado del cantante y activista nacido hace 73 años en Michigan.

Teatro Pérez Galdós

Inauguración oficial de la 28ª edición de Masdanza. Sábado 14 de octubre. 20:00 horas. Entradas en masdanza.com

El Festival Internacional de Danza inaugura su vigésima octava edición con una breve presentación de contenidos y la exhibición del trabajo de dos creadores fundamentales. ∞ {Infinito}, de Julia Robert y Rudi Cole, directores y coreógrafos de la compañía de danza Humanhodd.

Se trata de la primera obra de Danza Teatro Meditación de Julia Robert y Rudi Cole, en la que guían al público a través de un viaje místico. El mundo exterior de la danza mágica en el escenario se fusionará con su conciencia interna.

Nos queda la palabra, de Paco Ibáñez .Jueves 12 de octubre. 20:00 horas.

Entradas en clásicosencolores.es

Vestido de negro, guitarra en mano y rodeado de excelentes músicos, sobre un escenario de bella y sobria escenografía, Paco Ibáñez regala canciones de amor, de puro existencialismo, de lucha y resistencia.

Auditorio Alfredo Kraus

Proyección de la película La novia. Viernes 13 de octubre. 20:30 horas en la sala de Cámara. Entradas en clasicosencolores.es.

El festival que, en su tercera edición, coincidiendo con el 125º aniversario del nacimiento de Federico García Lorca, girará en torno al poeta universal y a su legado, devolverá a la pantalla La novia, libre adaptación de Bodas de Sangre dirigida por Paula Ortiz (2015).