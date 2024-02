Animayo se sitúa como el festival de animación con más candidaturas a los Oscar en el mundo

La reciente nominación de la producción iraní ‘Our uniform’ a los Premios Oscar como mejor corto de animación, tras lograr el Gran Premio del Jurado en el Festival Animayo, es la puntada que remata su consolidación internacional. Es de hecho el certamen de su categoría que mayor número de obras ha situado en la carrera de los premios de la Academia en los últimos cinco años, cinco piezas desde 2018, incluidas tres nominadas.

El Cabildo de Gran Canaria, que ha impulsado el festival, señala en un comunicado que también supone una de las citas cinematográficas de mayor relevancia de Canarias, con un carácter único en Europa, hecho que aporta un valor añadido para la promoción insular.

“Es un hito sin precedentes”, explica por su parte el director del evento, Damián Perea. “Normalmente los festivales consiguen una o dos en toda su vida. Esto no lo ha conseguido ningún festival del mundo. Llevamos cinco años con una racha buenísima”, subraya este productor con 25 años de experiencia en el mundo de la animación.

El festival, que surgió en el Gran Canaria Espacio Digital (hoy Centro de Cultura Audiovisual de Gran Canaria), se gestó en las iniciativas que Perea y el centro del Cabildo desarrollaron en los inicios del productor y los responsables del área audiovisual con programas como ‘Locos por el cine’ y las primeras ediciones de Animayo que asumió e internacionalizó Damián Perea.

Desde 2015, el respaldo del Cabildo al festival Animayo se consolida y multiplica, a través de patrocinios y subvenciones que han sumado más de un millón de euros desde entonces, con aportaciones anuales que prácticamente se triplicaron en este último periodo, situándose en una aportación anual por valor de 150.000 euros, con la misma cuantía prevista para 2024.

En 2017, Animayo se convirtió en el primer encuentro cinematográfico de animación del país designado ‘Festival Calificador’ en el apartado internacional por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood para los Premio Oscar. Actualmente es el único en España con doble designación, pues en 2022 se sumó la categoría de ‘Mejor Cortometraje en Español - Animación con Ñ’, para los países que tienen el español como lengua oficial. Así, las piezas premiadas en dichas categorías obtienen un pase directo a la codiciada preselección de los Oscar.

Desde entonces, el Cabildo explica que los resultados han sido “de cine”. El cortometraje ‘Late Afternoon’, producido por Nuria González-Blanco y dirigido por Louise Bagnall conquistó el máximo galardón en Animayo Gran Canaria 2018 y fue nominado a los Oscar. La estadounidense ‘Kapaemahu’ estuvo en la lista corta en las quinielas de los Óscar de 2021 tras alzarse con el Gran Premio del Jurado de Animayo 2020. Además, la creación australiana ‘An ostrich told me the world is fake and I think I believe it’, del director Lachlan Pendragon, también fue nominada en la anterior edición de los Premios Oscar tras obtener la Mención Especial de Animayo al Mejor Stop Motion. Este año, a la mencionada ‘Our uniform’, se sumó el pase directo a la preselección de la española ‘Amarradas’.

Los éxitos que ha ido cosechando Animayo son fruto de la calidad y el criterio de la selección y se traducen en una mayor visibilidad y prestigio global tanto para Animayo como para el conjunto del panorama audiovisual de Gran Canaria y Canarias, pues genera el interés de cineastas, patrocinadores y audiencias.

Por otro lado, el Cabildo recuerda que la dimensión real del Festival Animayo se extiende mucho más allá de las alfombras rojas que dan acceso al Dolby Theatre de Los Ángeles y es otra de las circunstancias que justifica el respaldo del Cabildo de Gran Canaria. Desde su inicio en 2006 ha contabilizado más de 215.000 participantes presenciales en la isla, superando la barrera de los 20.000 en la edición de 2023, cuando sopló las dieciocho velas. También ha sobrepasado la barrera de los 15 millones de personas alcanzadas en medios y han desfilado por Gran Canaria cerca de 400 ponentes y artistas internacionales.

El festival no solo es un referente en el campo de la animación, con 17 años de posicionamiento, sino que por su filosofía convierte cada edición en un evento inspirador y abierto a la sociedad, con un 75 por ciento de contenidos formativos destinados a potenciar el desarrollo creativo y la producción audiovisual.

Con formatos, presencial y por vía digital, desarrolla acciones en el ámbito de la animación, los efectos visuales, la realidad virtual, los videojuegos y las nuevas tecnologías audiovisuales y, desde Gran Canaria, expande su programación a otras ciudades y países, en su versión ‘Animayo Itinerante’ en Los Ángeles, Madrid, Barcelona, Lanzarote, Portugal, República Checa, Bruselas, Chicago, Mumbai, Praga, Colombia, Belgrado o Korea.

Artistas y creadores internacionales transmiten sus conocimientos a través de clases magistrales en el marco de un programa centrado en secciones oficiales a concurso, ponencias, talleres, paneles, foros, debates, presentaciones, estreno y la captación y las becas de talento. De este modo, Animayo es un escaparate de empleo del sector audiovisual, con escaso peso hace dos décadas y que también ha contribuido a dinamizar.

Colaboran en Animayo 78 productoras y estudios de primer nivel de la talla de Walt Disney Animation Studios, Warner Bros, DreamWorks Animation, Sony Pictures Animation, Universal Pictures, Pixar Animation Studios, Marvel Entertainment, ILM, Studio Ghibli, Weta Digital, Scanline VFX o Illumination Mac Guff.

También lo hacen 44 centros, universidades y escuelas de la talla de Pratt Institute de Nueva York (EEUU), Los Angeles Film School (EEUU), Universidad de Berlín (Alemania), Universidad de Lisboa, Instituto Cervantes de Lisboa (Portugal), Instituto Cervantes de Praga (República Checa), Instituto Cervantes de Belgrado (Serbia), Escuela Cali (República Checa), Escuela de Animación de Portugal, Escuela de artes de Belgrado y la Academia Española de la Cinematografía.

La vocación formativa de Animayo queda plasmada en ‘Mi primer festival’, donde el público infantil tiene voz y voto en una de las secciones oficiales a concurso especialmente diseñada para el público familiar y crear una cantera de amantes del Séptimo Arte a un lado y otro de la pantalla.