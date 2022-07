Camilo se mete a la Gran Canaria más joven en el bolsillo y se la lleva en el corazón

La tarde del sábado 9 de julio seguro que quedará grabada en el corazón de todos los niños y niñas que ejercieron de arrastre con sus padres para acudir a ver el concierto de uno de sus cantantes favoritos, Camilo. Y si al llegar muchos padres los pusieron a ellos de excusa, al salir seguro que les dieron las gracias por la iniciativa y la oportunidad de conocer a uno de los mejores conciertos de ese día en el Granca Live Fest, y eso es mucho decir por el gran nivel de los artistas que allí participaron.

La jornada estuvo marcada por la música urbana en distintos registros y personalidades. Sorprendente y rica la frescura, carácter y reivindicación de la grancanaria Mel Ömana; el sabor andaluz de Uña y Carne y la solvencia de Rayden como antecesores de una de las grandes citas de la jornada, Camilo, cuya actuación marcada a las 19:30 fue uno de los grandes aciertos de la organización, seguro previniendo la asistencia de muchos menores, como así sucedió.

El concierto del cantante colombiano fue un despliegue de buena música gracias a La Tribu, coloquial nombre por el que se conoce a su banda pero también a sus seguidores. En un formato adaptado a un festival fue directo al grano con la intención de poder abarcar la mayor parte de su repertorio, pero sin olvidar lo más importante, la conexión con su público, con el que Camilo demostró un eficaz ejercicio de empatía, profesionalidad, respeto y amor a su profesión de esas que marcan a quien lo ve.

Uno de los muchos puntos álgidos del show tal cual lo tenía estructurado fue la presencia de Evaluna Montaner, a la que definió como “mujer, amiga, amante, madre de mi hija y una cantante de 10”. La presencia de ambos juntos crea una conexión muy bonita entre ellos que traspasa hacia el público que lo celebraba con auténtica alegría.

Pero en el Granca Live Fest sucedieron dos cosas que todos los que vivimos allí no olvidaremos jamás, principalmente los que la vivieron en primera persona. En uno de los primeros temas de la jornada del sábado, con el sol cayendo sobre el Estadio de Gran Canaria, Camilo le cantó una serenata llamada Manos de Tijera sentado al borde del escenario y hasta ahí todo normal. Pero una joven fan del artista, aupada por quien seguramente podría ser su madre, empezó a cantar la canción de tal forma que consiguió captar la atención de Camilo que no dudó en “cantarla a dúo” en la distancia y terminarla con un abrazo tan sentido que creo nos llegó a todos y cada uno de los allí presentes. Si tú eres esa niña y te apetece tener este vídeo de recuerdo, contacta con nosotros de manera privada que estaremos encantados de hacértelo llegar.

Y ya cuando el concierto llegaba a su fin, Camilo hizo un break para anunciar algo: “Hoy he conocido una historia preciosa de amor y me hace muy feliz que vaya a pasar algo especial en este escenario. Por favor, Guadalupe, sé que estás muy cerca, acércate al escenario que te quieren decir una cosa”. Y sí, el romanticismo a la luz de la luna casi llena que no se quiso perder el concierto y con miles de personas como testigos, tuvo lugar una de esas peticiones de mano que los novios no olvidarán, pero que los espectadores tampoco. Cuando dio el sí, los aplausos y los vítores se sucedieron mientras bajaban del escenario, donde Camilo los despidió con un “ha dicho que sí y que estamos todos invitados a la boda” con las consiguientes carcajadas y aplausos del recinto.

El concierto desfiló hacia su parte final con Camilo envolviéndose en una bandera canaria que le lanzaron desde el público que lo despidió con una ovación de esas que se sienten desde el corazón.

A continuación el Granca Live Fest prosiguió con el concierto de Residente, tan gran profesional como frío y distante del público, del que ni siquiera se despidió. Le siguió con un retraso más prolongado de lo esperado un grandísimo Dani Martin, que hizo las delicias de los más veteranos que vivimos El Canto del Loco, pero también de los más jóvenes que lo idolatran como uno de los grandes rockeros del panorama actual español.

Y como colofón, God Save The Queen, un auténtico homenaje a la legendaria banda británica protagonizada por el grupo que mejor los representa por el mundo. La pena es que comenzó muy tarde y el estadio ya había perdido gran parte de su público, algo de lo que sin duda deberían tomar nota los promotores de cara a la edición del Granca Live Fest 2023, que viendo el gran éxito de esta edición va camino de convertirse en uno de esos festivales icónicos y no solo a en Canarias.