Una maleta como la de Lezcano

Una maleta como la de Pedro Lezcano, como las que pintaba una y otra vez Úrculo en los ochenta, esa que para los libaneses es seña de identidad, ha quedado abierta en una pequeña plaza de Beirut, a los pies de una mujer de bronce que se queda. A esta plaza del Beirut Digital District se asoman, también, la sede del Instituto Cervantes en la capital del Líbano y sus estudiantes que, desde hace unas horas, se sientan junto a la escultura de la artista venezolano- libanesa Alida Torbay. La maleta contiene un reloj de inspiración daliniana y un pasaporte sin nombre, con la inscripción “fuera el pasaporte”. Más de una docena de obras de Torbay, fundidas en bronce en el taller de Pierre Karam, han tomado la calle y los jardines del barrio como homenaje a Antonio Machado y a cuantos hacen camino al andar.

La muestra titulada “Caminante”, y a cuya inauguración han asistido los embajadores de Argentina, Chile, España, México Uruguay y Venezuela en el Líbano, permanecerá expuesta hasta el 27 de junio.

Alida Torbay (Chatine, Líbano) estudió Derecho en Beirut y se formó como escultora en los talleres del Museo de Bellas Artes de Caracas. El viaje, la identidad, la crítica a una sociedad que comparte mirada con la de Orwell, se presentan a través de dos propuestas artísticas: la de una escultura que bebe en las fuentes de la tradición y la de la instalación que invita al espectador a sumergirse en un espacio inmersivo. El mar, el de las estelas de Antonio machado, se proyecta en las paredes; junto a él, las efímeras huellas de un caminante universal y las máscaras son elementos recurrentes de un discurso que reinterpreta el Mito de la Caverna de Platón. En la Instalación destacan - en blanco y negro - dos figuras: una novia con varias caras envuelta en tul y otra con un burka negro y rojo, titulada como el artículo de Émile Zola “J’accuse…!, escrito durante el caso Dreyfus.

“Los versos de Antonio machado Caminante no hay camino,/ se hace camino al andar - convertidos ya en proverbio del español - están en el origen de una muestra organizada por el Instituto Cervantes de Beirut con el fin de seguir tendiendo puentes entre culturas”, ha declarado a Canarias Ahora la Directora de IC en la capital libanesa, Yolanda Soler Onís. La escritora y periodista que, tras cinco años en el Líbano, iniciará en breve una nueva etapa en Jordania al frente del Instituto Cervantes en Amán, ha recordado el poema “La maleta” de Pedro Lezcano, que no quería más maletas en la historia/de la insular miseria. “Una maleta que es símbolo del derecho a ”elegir“ el viaje y que, desgraciadamente, millones de personas no pueden ejercer porque se ven obligadas a abandonar sus países de origen”.

Volviendo al Jardín, la mujer de la maleta, donada por Alida Torbay, ocupa ya su lugar en una plaza de las Artes y las Letras que desde 2022 se ilumina con el colorido mural de veinticinco metros de altura de la artista catalana Alba Fabre o el graffiti bilingüe del poema “Las lenguas antiguas” del poeta libanés Talal Haidar.