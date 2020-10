Nathalie Marin, directora de orquesta y jurado en Valleseco: “La zarzuela es un producto español maravilloso”

Nathale Marin, directora de orquesta natural de Lyon, Francia, ha llegado hasta Valleseco en calidad de jurado del VIII Certamen Internacional de Zarzuela, y por segundo año consecutivo, siguiendo la estela de la cultura. No duda en afirmar que la presencia cultural tiene un fuerte atractivo para un gran número de personas y las propuestas culturales abren caminos hacia nuevos mundos y nuevas formas de visitar los lugares y que si quieres puedes denominar también turismo, este tipo de turismo que también enriquece a los propios habitantes de la isla.

Es partidaria de desarrollar nuevas propuestas que despierten cada vez en más personas el interés por esas magníficas obras de arte, adaptándolas a los nuevos cánones sociales sin que por ello tenga que desaparecer nuestro gran acervo cultural. Nathalie Marin llegó como jurado de este certamen del que ya formó parte el pasado año, y destaca de este el altísimo nivel tanto técnico como artístico de todos los participantes.

Le respalda un denso currículum como directora de orquesta, de proyectos educativos, creadora de proyectos artísticos y como directora de música contemporánea. Ha dirigido varias de las mejores orquestas internacionales, un proyecto artístico en Shanghai en el marco de la Exposición Universal Y al igual que para la maestra Costes, el género no es una cuestión.

Para mí, afirma, lo importante es seguir adelante luchando por la cultura, y hace suya la frase de Andrè Malrau: “Una sociedad sin cultura es un país sin futuro”. Idea que todos compartimos y que muchos no quieren entender.

¿Como vive Nathalie Marin Valleseco desde el exterior?

Pues es increíble cómo a través de este proyecto ya se habla en el mundo de la lírica de Valleseco como un lugar de excepción y de calidad artística, después de 8 años de esta gran iniciativa de Isabel y Gonzalo que, como todos los proyectos de esta naturaleza, arranca rodeado desde la incertidumbre.

¿Tenemos que actualizarnos?

Siendo críticos, creo que debemos cambiar la imagen de cómo presentamos la música, la cultura, creo que debemos desacralizar la imagen de los conciertos, incluso su morfología, que hoy en día sigue anclada en el modelo de finales del siglo XIX, cuando comenzó la “sacralización”.

¿Qué tal la calidad de este certamen?

Fue muy duro tener que elegir entre tanta calidad, pero quiero dejar muy claro que perder un concurso no es nada grave, no significa perder una carrera, ¡pero ojo!, ganarlo tampoco significa ganarla. Los concursos son muy duros porque tienes que demostrar todas tus capacidades en seis o siete minutos de interpretación y no hay que olvidar que la voz es muy sensible, es el instrumento humano y como tal siente la influencia de lo que le rodea, desde el clima hasta los viajes. Por ello los participantes deben de ser conscientes de su valía y de que su vida artística no depende de un concurso.

¿Qué es para ti la zarzuela?

Es un producto español maravilloso, de altísimo valor artístico y estoy firmemente convencida de que debería gozar del reconocimiento que se merece y que hasta ahora no se le ha otorgado.

Por su parte, hace todo lo que en su mano esté para conseguirlo.