Valleseco, centro mundial de la zarzuela

El Certamen Internacional de Zarzuela de Valleseco nació hace ya ocho años, impulsado por la directora de orquesta Isabel Costes y con Jerónimo Saavedra como presidente de honor. Este certamen ha recibido en su octava edición a 59 cantantes de diferentes lugares de España y de otros países como Estados Unidos, Noruega, Holanda, Brasil, México, Uruguay o Chile. de ellos, 24 pasaron a la semifinal, interpretando una romanza de Zarzuela. El jurado finalmente eligió a los que pasarían a la final, que tuvo lugar el pasado domingo. Los finalistas cantaron dos romanzas acompañados por el pianista Ricardo Francia.

Este proyecto, único en el mundo de la lírica, incluyó también clases magistrales que fueron impartidas por la propia Isabel Costes, por Nathalie Marin, como directoras de orquesta; Augusto Brito, barítono; Nancy Fabiola Herrera, mezzosoprano; Guacimara Correa, actriz y directora de escena. Ricardo Francia, y Nauzet Mederos, correpetidores.

Y es así cómo un proyecto artístico convierte un lugar tan singular de esta isla en una referencia internacional. Valleseco ha sido estos días el destino de muchas personas, superando el cliché de sol y playa del destino turístico por la Cultura. Todo gracias al empeño de Isabel Costes y su marido, el violinista Gonzalo Jaubert, y gracias a la convicción e interés por la Cultura como herramienta fundamental para el desarrollo social que tiene el responsable político de este privilegiado lugar, el alcalde Dámaso Arencibia, quien se siente orgulloso y satisfecho de que Valleseco sea el nombre que “suena” ya como punto de referencia en el mundo internacional de la lírica.

El auditorio Doctor Juan Díaz Rodríguez, de Valleseco, respetando a rajatabla las medidas impuestas contra la pandemia, ha latido estos últimos días muy vital al calor de la Cultura, y ha dado testimonio del trabajo del gran número de profesionales necesarios para poner en pie un proyecto artístico: técnicos de sonido, fotógrafos, cantantes, jurado, prensa, seguridad, personal de salas, y la supervisión del máximo responsable, centrados todos en la realización de un proyecto común, el VIII Certamen de Zarzuela que lleva el nombre del lugar.

Y así, entre romanza y romanza, y mientras los cantantes finalistas, de indudable elevada calidad, dejaban claro al jurado que lo iba a tener muy difícil, pude dialogar con un alcalde que no podía ocultar su convicción en este proyecto, ni siquiera estando tapado por una obligatoria mascarilla, cuando lo más contagioso que allí había era su ilusión y su deseo de dar continuidad y firmeza a un certamen que ha situado el nombre de Valleseco entre los lugares internacionales de referencia. Subrayando su convicción de que hay que apostar por la Cultura y satisfecho por ver cómo crece y se desarrolla un proyecto por el que apostó desde el principio sin lugar a dudas, aclara que "la cultura debe llegar a todos los lugares".

"La cultura es necesaria para todos, es enriquecedora, es beneficiosa, y para mí es una gran satisfacción ver cómo Valleseco se convierte durante unas semanas en el punto clave y referencial de un enorme grupo de artistas que llegan aquí de todas partes del planeta. Pero no sólo eso, las personas que no han venido o no han podido participar también hablan de este lugar, porque Valleseco se ha hecho un nombre en el mundo gracias a la Cultura”. El alcalde asegura además que la cultura "enriquece" y no sólo en términos económicos. "Por eso apuesto firmemente por los proyectos culturales de calidad, porque la aportación económica en cultura no es subvención, sino inversión. No hay más que ver lo que este certamen deja para nuestro pueblo", asevera. .

Talento local

Y en su apuesta por la Cultura, Dámaso Arencibia lo hace también por el talento local , posibilitando un espacio a los valores de la tierra con el deseo también de que, a través de sus carreras, se conviertan en embajadores de Valleseco por el mundo. Es así como, durante la deliberación del jurado, pudimos disfrutar de la brillante actuación de danza española protagonizada por Cristina Rivero, una bailarina de impresión, nacida en Valleseco, y cuya andadura en el mundo de la danza ya nos avanza una prometedora carrera.

Llegamos a la deliberación final del jurado, cuyos premios recayeron todos en las voces femeninas. El primer premio, dotado con diploma acreditativo y 6.000 euros, -aportados por el Cabildo de Gran Canaria- para la soprano mexicana Zaira Ruiz. El segundo, con diploma acreditativo y 2.000 euros, -Ayuntamiento de Valleseco - para la soprano valenciana Laura Cruz. El galardón a la mejor voz canaria, así como el accésit de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, recayó en la soprano tinerfeña Cecilia Rodriguez y consiste en un diploma acreditativo y una actuación remunerada en el Festival de Música Española y Zarzuela de La Palma 2021 organizado por Artífex Producciones Artísticas. Finalmente, el premio donado por la Organización Internacional Zarzuela por el Mundo, como incentivo a una Joven promesa, se otorgó a la soprano canaria María Candelaria Hernández.