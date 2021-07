Snarky Puppy cierra el 30º Festival Canarias Jazz & Más con conciertos en Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote

El grupo estadounidense Snarky Puppy, liderado por Michael League, cerrará la 30º Festival Internacional Canarias Jazz & Más con tres conciertos que se celebrarán en el Auditorio de Tenerife (jueves 22, 20 horas, entradas agotadas), Teatro El Salinero, en Arrecife (viernes 23, 20.00 horas, a la venta últimas entradas) y Auditorio Alfredo Kraus (sábado 24, 19.00 horas, a la venta últimas entradas). Considerado como uno de los grupos más renovadores de la escena musical contemporánea, cerrarán una edición que ha recorrido las ocho islas y que ha logrado colgar el cartel de no hay entradas en casi todas sus plazas, auditorios y teatros, respetando los protocolos sanitarios y los aforos permitidos, y ofreciendo un cartel de artistas de primera línea. La gran fiesta final se trasladará este fin de semana a la Plaza de Santa Ana (Las Palmas de Gran Canaria) y Puerto de la Cruz (Complejo Turístico Costa Martiánez).

Snarky Puppy presentará los temas de su último trabajo, Immigrance. “La idea aquí es que todo esté siempre en movimiento y que todos estemos en un constante estado de inmigración”, explica el bajista y compositor Michael League. Obviamente, el título del álbum no está exento de matices políticos, pero Immigrance no tiene como objetivo criticar ni ser condescendiente; es un testimonio de lo que la humanidad puede lograr cuando las culturas se unen sin miedo.

El componente rítmico del álbum se basa en una estrategia innovadora: los bateristas Jamison Ross, Jason J.T. Thomas y Larnell Lewis comparten secciones de cada composición, sin superposición. Immigrance es un proyecto de estudio y cuenta con la mayoría de los músicos que componen el colectivo.

Después de una década de incesantes giras y grabaciones, el colectivo formado en Texas por Michael League en 2003 y compuesto por cerca de 25 músicos se encontró de repente considerado por la prensa y el público como una de las principales figuras del mundo del jazz. En esta última década ha logrado tres premios Grammy (Mejor interpretación de R&B en 2014, y Mejor álbum instrumental contemporáneo en 2016 y 2017), categorías que demuestran que Snarky Puppy no es exactamente una banda de jazz.

Plaza de Santa Ana

Viernes 23: Jean-Paul Estiévenart Quintet, Kike Perdomo Sextet y José James (20.00)

Sábado 24: OZMA y Brooklyn Funk Essentials (21.00 horas)

Puerto de la Cruz (Complejo Turístico Costa Martiánez)

Viernes 23: Brooklyn Funk Essentials y Liv Warfield (20.00).

Sábado 24: Yone Rodríguez Sextet, Jean Paul Estiévenart Quintet y José James (20.00)

Domingo 25: OZMA y Gino Marcelli Trio.

La presencia escénica de Liv Warfield junto a su voz han sido claves para que a lo largo de su carrera haya trabajado junto a iconos como Lionel Richie, Cyndi Lauper, Nancy Wilson o Prince. Nacida en Peoria, Illinois, desde 2016 gira con Roadcase Royale, una banda formada con Nancy Wilson, Ryan Waters (el director musical del trabajo en solitario de Warfield y protegido de Prince), el teclista de Heart Chris Joyner, el bajista Dan Rothchild y el baterista Ben Smith.

Simbeque Project completa su trilogía de tributo al folclore canario con un trabajo discográfico en el que sus nuevos arreglos ponen de manifiesto la madurez y enriquecimiento de la banda. Una vez más, prestando especial atención a los sonidos más puros del folclore canario y fusionándolos con jazz, rock, electrónica, funk o drum and bass, Simbeque project continúa estableciendo un puente generacional defendiendo siempre la idea de la contemporaneidad de nuestro folclore y la de su internacionalización.

Desde 2013, Jean-Paul Estiévenart ofrece una música sin artificios: compone para su trío minimalista de trompeta-bajo-batería una música en la que él está solo para tocar las melodías. Para su nuevo proyecto, ha añadido dos instrumentos armónicos con el fin de preparar el «escenario sonoro» de su trompeta: el piano y la guitarra, a saber, Nicola Andrioli y Romain Pilon, que también son grandes improvisadores. La sección rítmica reúne a Nicolas Thys y Antoine Pierre (que se encuentran juntos en TaxiWars y el cuarteto Harcsa / Gyemant).

Kike Perdomo es el músico canario de jazz mas prolífico con 12 discos publicados, muchos de ellos con la colaboración de artistas internacionales de la talla de Bill Evans, Chuck Loeb, Josh Dion, Chano Domínguez, Gerardo Nuñez… Este último trabajo ha sido grabado entre Tenerife y Nueva York justo a las puertas del confinamiento. Este año nos trae una banda de jazz adentrándose casi en el rock, con grandes solistas y compositores de nuestra tierra canaria como David Quevedo, Nico Martín, Andrés Dorado, Daniel González y Nasim López-Palacios.

Lo último de José James es No Beginning No End 2, una secuela de su álbum de 2013 que resucita su audaz eclecticismo. Después de la gira de Bill Withers, James recuerda: “Escribí algo en Instagram diciendo que estaba pensando en No Beginning No End 2 y la gente se volvió loca. Escribieron miles de comentarios sobre cómo el primero les cambió la vida. No me siento y pienso ‘mi trabajo es tan importante’, así que fue bastante agradable”.

A lo largo de una carrera de 27 años, Brooklyn Funk Essentials se ha consolidado como un proyecto audaz que fusiona soul, hip hop, spoken word, jazz y, por supuesto, funk. Tras la publicación de seis álbumes de estudio, los Essentials se han hecho un nombre como artistas absolutamente eléctricos, estimulando a su base de fans leales y adoradores con actuaciones en todos los continentes. Su último disco, Stay Good, comenzó a grabarse en 2018 en Estocolmo, Suecia y Birmingham, Reino Unido y se publicó en septiembre de 2019, registrando un millón de reproducciones en Spotify en sus primeras tres semanas de lanzamiento.

Con siete discos en su haber, más de 450 conciertos en cuatro continentes y en más de 40 países, OZMA ha formado parte también de proyectos colaborativos multidisciplinares con artistas de todo el mundo. Diálogos e intercambios generosos que han seguido alimentando el trabajo de los músicos que componen la banda. Desde 2001, OZMA nos ha llevado de viaje, a través de continentes, pero también de estilos musicales, tomando prestados en gran parte las gramáticas del rock, la música tradicional y los paisajes electrónicos. Como la voluntad de escuchar a John Coltrane interactuando con Rage Against The Machine, Ravi Shankar improvisando con Pink Floyd, o Amon Tobin enganchándose con las fanfarrias de Nueva Orleans...

El pasado 2020 fue el año elegido por Yone Rodríguez para la grabación de su cuarto y último trabajo discográfico hasta la fecha, Semilla. El disco ha sido nominado para los Premios Canarios de la Música 2021, como finalista entre los tres mejores álbumes editados en Canarias en los últimos dos años en la categoría de Mejor disco de músicas de raíz. Semilla es un disco de 12 piezas en el que el músico de Agaete recoge los frutos de su experiencia musical y los vuelve a plantar en un viaje musical que abarca desde sus raíces a los sonidos que ha ido descubriendo a lo largo de su carrera y en el que está más presente que nunca aquella etiqueta que se catalogó como World Music.

Nacido en Sermoneta (Latina, Italia), Gino Marcelli es un activo compositor, arreglista, pianista y productor. Se inició siendo niño en la música y tras estudiar armonía con el maestro Gianfranco Sordi, tocó por toda Europa artistas como Leonar Jonson (ex miembro de Temptation), Gerardina Trova, Andrea Bocelli, Mango, Tricarico, Tony Scott, Simple Minds, Feitless, Trilok Gurtu… En 1989 se trasladó a Milán, con Stefano Cerri (bajo y baqueta) y Andy Surdi (batería y voz) formando el trío Cerri Gas Station. En 1991 inicia la colaboración con Aldo, Giovanni y Giacomo. En 1992 y 1993 compuso la música de los espectáculos teatrales Aria di Tempesta con la participación de Marina Massironi, bajo la dirección de Paola Galassi.