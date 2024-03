We$t Dubai: “El Dubai de antes ya no me representa porque estoy en constante evolución”

Rachid, conocido en el mundo musical como We$t Dubai, es un artista criado en Gran Canaria. Es uno de los pioneros del trap en España y, desde sus inicios, ha luchado contra críticas para imponer su estilo, uno muy único y característico. En la actualidad, compagina sus dos pasiones, la música y la moda. Sobre la primera, se encuentra en un proceso de creación y evolución constante y, sobre la segunda, desea continuar a futuro involucrado en un arte que ama desde que era pequeño.

Para aquellos que todavía no te conozcan, eres uno de los máximos exponentes musicales de las Islas Canarias. ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Cuáles son, a tu parecer, los momentos más destacados de tu carrera?

Los inicios la verdad es que los recuerdo con un poco de trauma y, a la vez, con alegría, porque al fin y al cabo estaba haciendo lo que me gustaba aunque la gente me tachara de loco. Al principio nadie entendía la movida y, a día de hoy, muchas personas la siguen sin entender. Ahora la sociedad ya es más abierta de mente, pero cuando empecé el movimiento ahí en Canarias prácticamente no había nadie que hiciera trap y fui muy criticado, muy polémico y es algo que no quería. Tan solo deseaba hacer música, crear un sonido nuevo y divertirme haciéndolo. Eso la gente no lo entendió.

Aparte de todo, ahora que miro atrás me siento bien porque es como: “bueno, fui el primero que quiso tirar para delante aunque todo su alrededor lo tachara de loco”. Así que en este momento, pasado el tiempo, tengo un bonito recuerdo porque al final todo sirvió para algo.

Después de muchos años de trayectoria y habiendo pasado por múltiples etapas, siempre has mantenido tu esencia, una única y diferente. En este sentido, ¿cuál es tu visión artística actual? ¿En qué punto estás a nivel artístico?

Ahora mismo, a nivel artístico, soy una persona a la que le encanta evolucionar, divertirse, estar haciendo algo nuevo, algo que es complicado porque siempre todo lo nuevo es complejo. Entonces, musicalmente no me gusta estar en confort, desarrollando algo que ya sé o que ya he probado y tengo la fórmula. Prefiero crear fórmulas nuevas y estar en constante búsqueda de evolución.

La vida de un artista, por lo general, es una montaña rusa constante. ¿Qué es lo que más te gusta de tu vida como artista? ¿Y lo que menos?

Lo que más me gusta de mi trabajo es la libertad que me da y el tiempo que tengo para dedicarle a otras cosas. Por ejemplo, me puedo levantar a la hora que quiera, descansar, tener tiempo para mí, para los míos, y eso creo que es lo principal, porque hay mucha gente que está currando y no tiene un momento para dedicarle a su pareja, familia o amigos. Además, la música también me aporta conocer a personas nuevas, viajar y al hacerlo mi alma crece. Pienso que estas dos cosas te enriquecen y a mí me hacen mucho más feliz.

La parte que no me gusta es que te conozca la gente por ahí, que estés de fiesta y te estén parando a cada rato. Es algo con lo que ya vivo y estoy acostumbrado, pero es eso, me gustaría ser anónimo porque muchas veces me encuentro por ahí y las personas se me quedan mirando o están cuchicheando. Entonces ya de esa parte estoy un poco quemado, del fenómeno fan. Es normal, tiene que haberlo, pero es lo menos que me gusta. Prefiero estar tranquilo y que no me reconozcan si puede ser.

Estás bastante apegado al mundo de la moda. De hecho, recientemente pudiste participar en la Fashion Week de Madrid. ¿Qué significa la moda para ti? ¿Tienes planes a futuro o ideas que te gustaría llevar a cabo en este sentido?

La moda para mí significa todo. Desde pequeño, desde que tuve uso de razón, siempre me gustó destacar por la vestimenta. Pienso que también es otro tipo de arte con el que expresarte. En mi caso, cada día me levanto y, depende del mood, me visto de una manera u otra.

Desde antes de saber qué significaba la moda he vestido diferente, he tenido un estilo alternativo al de mi círculo y al de mi Isla. Cuando estaba en Gran Canaria me vestía de una manera que la gente, entre comillas, como que se reía. Pero claro, las personas se reían porque no lo entendían, al igual que con la música. Cuando alguien no entiende algo lo más fácil es criticarlo.

Por otro lado, tengo proyectos a futuro con todo este tema. La verdad es que me gustaría continuar ese camino y seguir mezclando la música con la moda, que en verdad creo que son dos cosas que vienen muy de la mano, sobre todo fuera en Estados Unidos. Eso estoy aplicándolo aquí a España.

Recientemente, has colaborado en canciones con artistas canarios tales como Abhir, con Yallah, o Ptazeta, con Rápido. ¿Cuál es tu opinión artística actual de las Islas Canarias y de sus exponentes? ¿Cómo fue para ti, en su momento, dar el salto a lugares como Argentina?

He colaborado con Abhir, con Ptazeta. La verdad es que esas colaboraciones han surgido a través de llevarnos bien, de tener una amistad. Sobre las Islas, lo bueno es que hay mucha diversidad de música y la gente ya lo acepta más, pero creo que todavía el público no lo ha entendido del todo. Considero que la mentalidad de la gente de Canarias, con todo el respeto del mundo, a veces puede llegar a ser limitante en el sentido de que todo lo ven imposible. Pienso que todo el que hace música en Canarias lo sentirá, como que no hay un apoyo real. Ahora están apoyando a Quevedo y a esta gente porque no les queda de otra, pero realmente no hay un verdadero apoyo porque la gente no lo entiende del todo bien. Entonces si tú no comprendes algo correctamente y no lo aceptas es imposible que lo apoyes.

Lo bueno es eso, que cada vez más chavales de Canarias se están dando cuenta de cómo es la vuelta y de que si se ponen para lo suyo y lo trabajan al fin y al cabo da igual que estén ahí. En mi caso, me fui para la Península desde que hice un poco de ruido y lo demás es historia, que también lo bueno es eso.

Si los chavales de Canarias se dan cuenta de que pueden conseguir sus sueños lo van a hacer. Entonces da igual que el alrededor te diga que estás loco, porque fue lo que me pasó a mí y mira al final cómo terminó todo. Lo que tú siembres vas a recoger, así que me alegro por eso, que muchos artistas se estén dando cuenta de que pueden conseguirlo.

A título personal, lo último que tienes publicado en tus canales es tu EP, 2090, que data de hace poco más de un año. ¿Tienes en mente publicar algún tema propio o algún disco próximamente? ¿En qué punto te encuentras en este sentido?

Pues sí, lo último es de hace un año porque a mí no me sale hacer música si no me siento bien conmigo mismo o si no siento que debo hacer canciones. No soy una persona a la que le guste forzar o lanzar cosas por lanzar. Cuando una obra mía ve la luz es porque estoy contento al 100 %, me representa en ese momento y la publico. Estoy trabajando en mucha música, puliéndome a mí mismo y buscando una evolución constante. Por eso no he sacado nada, porque todo lo que estoy haciendo para mí es como práctica, entrenamiento.

Hasta ahora es eso, estoy grabando muchísimo y sacando un estilo nuevo. Me encuentro almacenando cosas que realmente me están sirviendo de entrenamiento, que quizá ni verán la luz, pero que me están puliendo. Pronto va a salir música porque ya me siento bien con lo que estoy haciendo.

El Dubai de antes ya no me representa porque estoy en constante evolución. Ahora estoy en otra vuelta y creando una música que de verdad me siento bien haciéndola. No soy un artista de sacar lo primero que esté guapo. A mí si algo suena bien me da igual, tiene que tener mucho más trasfondo que el que solo mole la canción.

De cara al futuro y con mucha carrera por delante. ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Dónde te gustaría llegar y verte con tu arte?

Si soy sincero mis objetivos los he cumplido ya. Cumplí mi sueño de ser cantante, dedicarme a la música, vivir de ello, viajar, conocer gente y estar todo el día en estudios. Ahora esa es mi vida. Mi realidad es mi sueño, entonces todo lo que Dios me vaya mandando lo cogeré con los brazos abiertos, pero realmente tampoco tengo ninguna frustración en querer conseguir nada. Comencé siendo un chaval de Las Palmas que empezó a hacer trap cuando nadie hacía trap, cuando nadie entendía qué era eso, y desde ahí ya sabía que lo conseguiría.

Las cosas que vengan las cogeré, me divertiré y seguiré avanzando si Dios quiere. Aún así, mi motivación y lo quiero hacer ya lo he hecho. Puedo ganar más dinero, puedo ser más reconocido, sí, lo que sea, pero mi sueño ya lo he cumplido, así que en la vida me doy por satisfecho. Ahora me voy a dedicar a ser una buena persona, a mejorar como artista y a seguir haciendo música, porque es lo que me gusta.