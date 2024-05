Biel Llopis cierra su etapa en el ADEIN Tenerife Santa Cruz Fundación CB Canarias. El jugador catalán se despide agradecido al representativo por haberle permitido debutar en la Primera División de baloncesto en silla de ruedas. Y agradecido del trato recibido por el equipo.

Acaba una etapa en Tenerife. ¿Cómo ha sido la experiencia a título individual?

“Bastante buena. He compartido pista con grandes jugadores, que me han hecho mejorar. Ha sido la temporada de mi debut en la Primera División, que creo ha ido mejor de lo esperando. Me he consolidado en la categoría. Me gustaría seguir compitiendo a este nivel”.

¿Y a nivel colectivo? ¿Les dejó mal sabor de boca la final a cuatro de Puertollano?

“Un poco sí. El primer partido fue un chasco. No nos entraban los tiros. Ellos nos supieron frenar y se llevaron la victoria. Nos hubiese gustado haber llegado a la final”.

¿Cuándo se dieron cuenta que podían aspirar a algo más que a la salvación?

“Antes de iniciar la segunda vuelta, cuando nos vimos con más victorias que derrotas. Tuvimos la ilusión de seguir así para estar en la final cuatro y todos estuvimos muy motivados para conseguirlo”.

¿Cuál ha sido su rol en el equipo?

“Javi apostó por que fuera tirador. La idea inicial era que fuese base, pero con Tino en el equipo se optó por esto otro. Cuando nació mi hija ya jugué menos, pero seguí acudiendo a los partidos dispuesto a ayudar en lo que pudiese. Tenía ese compromiso.

He estado muy contento de compartir tantos momentos con este grupo. El ADEIN es una familia, donde los veteranos tienen mucho peso.

Estoy muy agradecido a los compañeros. Es uno de los mejores grupos en los que he estado. Me rompe el alma irme, porque ellos han sido muy importantes para mi progreso en el día a día. Nos volveremos a ver seguro en las canchas“.

¿Qué mensaje quiere enviar a la afición?

“Uno de los motivos que me hizo decidirme por Tenerife fue su afición, de las mejores que he visto en la vida. Ha sido un placer compartir pista con ellos. La afición nos ha apoyado desde la banda, nos daban un plus de motivación. Ha sido una ventaja para el ADEIN jugar en casa con ese respaldo”.

¿Cómo ha sido su vida en la isla durante estos meses?

“Soy una persona de estar en casa, pero he podido ver que en la isla se vive diferente que en Barcelona. Me gustaría volver en un futuro, siempre y cuando me vea