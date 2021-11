El Lenovo Tenerife supera al Prometey en un final igualado

El Lenovo Tenerife salió victorioso este miércoles de su encuentro de la Liga de Campeones FIBA ante el Prometey ucraniano (80-78) en un duelo que tuvo un poco de todo: dominio local, dominio visitante, polémica con los árbitros e igualdad al final.

Sexta alegría para el Lenovo Tenerife

Para el Lenovo el triunfo era importante porque se mantenía arriba y con opciones claras de terminar esta primera fase en la primera posición.

Pero el encuentro no salió como esperaba y eso lo dejó claro el técnico al término del partido porque, aunque su equipo ganó, no se marchó al vestuario satisfecho, no solo por las dudosas decisiones de los árbitros al final, sino por el juego de su equipo.

Nueva victoria y ahora a pensar en otros enfrentamientos como los que tendrá en la Liga ACB o contra el Dínamo de Sassari en la Liga de Campeones FIBA en otro duelo con mucho en juego.

Aunque empezó dominando el marcador el Prometey, debido al control que tenían del rebote ofensivo, el Lenovo Tenerife, liderado por un buen Bruno Fitipaldo, empezó a darle la vuelta al partido a partir del minuto 5 (11-9), ventaja que siguió aumentando tras un parcial de 14-2 que ponía el marcador con un 20-11.

Parecía que el Lenovo Tenerife tenía ya el encuentro en sus manos. No mantenía una excesiva intensidad defensiva, pero mientras el rival no acertara y ellos lograran anotar, todo iba bien.

En el segundo cuarto se mantuvo la misma tónica. El equipo tinerfeño atacando bien la defensa visitante y un equipo ucraniano al que le empezaba a costar anotar. Poco a poco las diferencias fueron aumentando hasta los 16 puntos (36-20, min. 14) tras un triple de Emir Sulejmanovic.

El BC Prometey paró el partido y dio un paso más en su trabajo defensivo mientras que el Lenovo Tenerife se vio con claridad delante, pues el partido empezó a cambiar.

El conjunto visitante no le daba segundas oportunidades al Lenovo Tenerife y en ataque empezaba a anotar de fuera. Eso supuso un parcial de 0-11 para el Prometey (36-31) y que volvieran a estar dentro del partido.

El Prometey salió mejor tras el descanso, al punto que llegó aponerse tres puntos abajo (49-46) a los cuatro minutos de reanudarse el tercer cuarto.

Petrov se convertiría en uno de los hombres claves. Un interior con muy buena mano y que anotó dos triples para poner a su equipo por delante, junto con el acierto de Harrison (49-52).

El Lenovo estaba atascado en ataque. Los visitantes apretaron bien la primera línea de ataque local y eso no lo supo resolver el Tenerife. 53-59 y el Prometey avisaba de que iba a por el partido. Lo mejor de este tercer cuarto, que se llegó al final con empate a 61 puntos.

Marcelinho Huertas tomó el liderazgo de su equipo en el inicio del último cuarto y aunque Petrov seguía con sus triples, el base brasileño mantenía a su equipo en el marcador (65-64, min.32).

Los dos conjuntos aprovechaban bien sus ataques y si Shermadini no fallaba bajo canasta, Harrison anotaba desde el tiro libre los numerosos lanzamientos de los que dispuso.

En el Prometey apareció también Kennedy que llevó a su equipo a una nueva e importante ventaja de siete puntos (68-75) a falta de cuatro minutos para acabar el choque, momento en el que Huertas volvió a dejarse ver y un triple suyo metió de nuevo a su equipo en el partido (73-75).

La igualdad llegó hasta los últimos instantes y con 80-77 se le pita técnica a Fitipaldo, el Lenovo no acierta y Dowe se juega la posición para empatar pero falla y la victoria se quedó en Tenerife.

80 LENOVO TENERIFE (26+18+17+19): Fitipaldo (18), Salin (5), Doornekamp (-), Guerra (10), Wiltjer (7) –inicial-, Shermadini (14), Sergio Rodríguez (5), Sastre (-), Huertas (12) y Suleijmanovic (9).

78 BC PROMETEY (18+19+24+17): Dowe (10), Harrison (17), Evans (7), Lypovyy (3), Kennedy (13) -inicial-, Bilan (4), Belikov (-), Petrov (19),Lukashov (-) y Sydurov (5).

ÁRBITROS: Krejic (SLO), Ciulin (RUM) y Karabilecen (TUR). Señalaron técnica a Fitipaldo (min.40)

INCIDENCIAS: Pabellón delos Deportes Santiago Martín, ante unas seiscientas personas.