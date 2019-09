El sindicato USO sostiene que el Gobierno español es "rehén" de Ryanair

El secretario de USO Ryanair, Jairo González, ha afirmado este viernes que es “vergonzoso” que “nadie haya actuado todavía” ante la aplicación “abusiva” de los servicios mínimos por parte de esta empresa, y ha asegurado que el Gobierno español, “ahora mismo”, es un “rehén” de la aerolínea irlandesa, “que parece intocable”.



“Las prácticas mafiosas de esta aerolínea se llevan a cabo bajo la complicidad y el amparo del Ministerio de Fomento español y de AENA, que es la responsable de verificar el cumplimiento de los servicios mínimos de Ryanair. Todo el mundo mira hacia otro lado”, ha criticado Jairo González, en declaraciones a los medios.



En secretario de USO ha informado, además, de que han tenido que suspender la concentración conjunta de pilotos y tripulantes de cabina en el Aeropuerto de Tenerife Sur, prevista para este viernes, “porque ayer todos los delegados sindicales del aeropuerto recibimos una notificación de servicios mínimos”.



En este sentido, González denuncia que “ya ni siquiera en los días libres” los trabajadores de Ryanair pueden hacer huelga, incluidos los pilotos, “que están empezando a sufrir lo mismo que hemos sufrido nosotros desde el principio”.



En relación a lo anterior, el secretario ha subrayado que “ahora mismo”, el 100% de la plantilla de pilotos en España está en servicios mínimos, “incluyendo los días libres”.



“Estamos a plena disposición de la empresa. Si en mi día libre me llaman para operar un vuelo de servicio mínimo, estoy obligado a ir bajo amenaza de apertura de expediente disciplinario y de despido, con lo cual, estamos protagonizando la primera huelga virtual en toda la historia de nuestra democracia”, critica González.



El sindicato denuncia, además, que los tripulantes de Girona son obligados a operar la ruta París-Rabat-Paris como servicio mínimo protegido por la resolución de servicios mínimos del Ministerio de Fomento.



“Es un caso gravísimo. Estamos hablando de dos aeropuertos internacionales, que están fuera de territorio español y también estamos obligados a operar esos vuelos. Esto ya es el colmo de los colmos”, asevera el sindicalista.



El secretario de USO ha informado de que han presentado quince denuncias individuales ante la Inspección de Trabajo, y que han reactivado tres demandas de tutela ante la Audiencia Nacional.



Asimismo, el sindicato también ha denunciado ante la Guardia Civil de Madrid, Girona y Tenerife Sur, el empleo de tripulaciones de otros países para sustituir a los trabajadores en huelga.



“Eso está tipificado como sustitución interna de trabajadores en huelga, y eso es ilegal. La única vía que nos queda, aunque sea lenta y tardía, es la vía legal, y vamos a ir a por todas”, ha remarcado.



En respuesta a las declaraciones del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que mantiene que el cierre de las bases de Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife Sur y Girona supone un problema laboral que no afectará a la conectividad de las islas, Jairo González ha asegurado que “minimizar el tema de la conectividad es un error importante”.



“Nueve aviones menos producen un impacto, nos guste o no nos guste. Las plazas que aportan no te las va a suplir Vueling o Iberia en el corto y medio plazo. Las cinco rutas semanales de Santiago de Compostela con Tenerife desaparecerán, los vuelos a Venecia, Milán, Santander, Vitoria, y las rutas inglesas, que son la mayor sangría, también. Es tristísimo”, añade.



Del mismo modo, el secretario de USO ha recordado al Gobierno de Canarias que tiene un “papel muy importante” que cumplir, “y no es otro que garantizar que Ryanair, a pesar de recibir dinero público, cumpla, como hacen el resto de aerolíneas, con la ley”.



“Ya tenemos a 30 personas expedientadas, y otros quince trabajadores de Tenerife han sido notificados para acudir a mítines disciplinarios en Dublín. Nos parece una vergüenza que nuestras autoridades miren hacia otro lado, y permitan a una multinacional, que ha recibido dinero público a mansalva de este país, no cumplir con la legislación española”, ha continuado.



El sindicalista se ha referido también a la huelga de pilotos de Vueling de 2018, en donde, “con la misma carta de servicios mínimos”, la compañía se vio obligada a suspender 222 vuelos en dos días de huelga.



“Y sin embargo, Ryanair, con diez días de huelga, apenas canceló siete vuelos el primer día de huelga. Se está primando a una empresa extranjera frente a las aerolíneas españolas”, ha concluido Jairo González.