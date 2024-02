La carga laboral y la espera en Sanidad explican las bajas temporales en Canarias, que la patronal cuenta como absentismo

Canarias se sitúa junto a Baleares entre las comunidades con mayor jornada laboral, donde se realizan un mayor número de horas extras por trabajador o trabajadora y donde mayor porcentaje se registra de horas efectivas de trabajo respecto a la jornada pactada. Se trata de unos datos que CCOO ha puesto de relevancia en su segundo informe Absentismo de la verdad donde vincula a esta causa al número de bajas por incapacidad temporal y no en que sean mayores que en el resto del Estado.

Esa carga laboral “redunda en mayores riesgos psicosociales que pueden estar afectando al normal desempeño laboral de las personas trabajadoras”, detalla el informe, donde también se inciden en las altas listas de espera en Sanidad en Canarias, que repercuten en las personas que se encuentran de baja.

Se trata del segundo informe de estas características que realiza el sindicato en los últimos meses, después de que la patronal instaurara el discurso sobre el absentismo laboral en las Islas, datos en los que la CEOE incluye las bajas justificadas tal y como muestran sus informes e intervenciones. El debate ha tomado fuerza desde que desde el Ministerio de Sanidad se haya planteado las autobajas laborales.

El nuevo documento ahonda en las consecuencias que tienen para las personas en situación de incapacidad temporal “las tradicionales listas de espera presentes en Canarias y las dilaciones para la realización de pruebas y diagnósticos más específicos”, un hecho que recuerda el sindicato que cobra mayor relevancia para las personas trabajadoras residentes en las islas no capitalinas y las del sector público, “donde más del 56% de la plantilla laboral tiene 45 años o más”. El porcentaje de asalariados en este rango de edad en el sector privado de las islas explican que es del 44%.

Así mismo, el sindicato remarca que las ausencias al puesto de trabajo por enfermedad, accidente o incapacidad “no responde a un acto deliberado”, ya que aquellos que se lamentan de las cifras de absentismo laboral en Canarias faltan a su puesto de trabajo prácticamente en la misma proporción, según los datos de la EPA que diferencia entre asalariados (44 personas por cada mil en esa situación) y empresarios y autónomos (37,7 por cada mil).

Por su parte, el Ministerio de Trabajo ya alertó en el informe Precariedad laboral y salud mental. Conocimientos y políticas de que un tercio de los cuadros de depresión en la población activa se deben a la precariedad. Reducir la jornada laboral, reformar la jornada parcial o un nuevo enfoque teniendo en cuenta la perspectiva de género y los cuidados, entre las soluciones que planteaba.

Otros mitos del absentismo

CCOO ya había presentado hace unos meses otro estudio con datos para derribar mitos en torno al absentismo. La Organización Internacional del Trabajo lo define como aquella situación en la que la persona trabajadora no se presenta en su puesto de trabajo o acude menos horas de las que tiene por contrato, de forma inesperada; es decir, la empresa estaba esperando al trabajador que no ha acudido. Por tanto, aquí no entrarían bajas por enfermedad, por accidente laboral, los permisos por maternidad o paternidad…

“Desde las patronales incorporan al absentismo laboral la ausencia al trabajo sin distinción alguna”, apunta CCOO Canarias, que defiende que esto “no es ni debe ser así, por el simple hecho de que no refleja la realidad del absentismo laboral sino que engrosa las cifras para luego achacarlo a la ausencia de capital humano y/o incumplimiento de los tiempos de trabajo y, posteriormente, elegirlo como culpable y principal factor explicativo de la baja productividad”.

CCOO recuerda que la principal persona perjudicada ante las bajas por incapacidad temporal es el propio trabajador o trabajadora: por el deterioro de su estado de salud y por la disminución retributiva, siendo además Canarias la comunidad con peores salarios.