Pepe Dámaso afirma que "El Hierro es la gran reserva de las Islas Canarias"

“El Hierro es la gran reserva de las Islas Canarias”, afirmó Pepe Dámaso este viernes en el Cabildo de El Hierro, donde el artista grancanario, Premio Canarias de Bellas Artes, fue recibido por la presidenta insular, Belén Allende.

Dámaso reivindico la condición archipielágica en su visita a la isla de El Hierro donde también presenta su maqueta de la sabina herreña en el Centro de Iniciativas Turísticas de El Hierro.

“Me encuentro con la fuerza suficiente del Atlántico”, dijo a sus 85 años. “Junto a Néstor de La Torre y César Manrique, con modestia, creo que he influido en el concepto de la tropicalidad, que es lo que nos hace distintos. Yo no soy de Finlandia ni Valladolid, soy de una latitud maravillosa”.

Pepe Dámaso se mostró encantado con el trabajo ya avanzado realizado por el Cabildo de El Hierro para rehabilitar una antigua casa de la calle del teatro, en Valverde, que se convertirá --tal y como le explicó la presidenta insular, Belén Allende-- en un museo de arte contemporáneo en el que se albergará la obra donada por Dámaso a la isla de El Hierro y todos los documentos relacionados con la huella de César Manrique en la isla, entre otros artistas contemporáneos.

“He visto que la casa es preciosa, que el Cabildo tiene entusiasmo para hacer este museo y hay perras, y me da la impresión que la burocracia está superada. Mi obra está catalogada, pero aún el convenio no se ha cumplido. Pero veo que esta casa en la calle del Teatro en El Hierro se presta para albergarla; la mía en Agaete, la casa del artista, aunque en este caso un espacio como este suelen ser difíciles para museos, porque las paredes no están preparadas para exponer, por eso lo importante es que esta casa patrimonial se cuide y se preste para albergar eventos artísticos”, declaró.

Allende recordó la importancia artística y el legado que deja a las Isla el que es Premio Canarias de Bellas Artes. Un artista, Pepe Dámaso, que siempre ha manifestado su especial relación con la isla de El Hierro.

“Desde que conocimos su interés por legar su obra a todas y cada una de las Islas vimos la oportunidad de ver que, cuando se tuviera a bien determinar lo que correspondería a cada una, no tuviéramos el tópico que El Hierro no contara con un espacio adecuado para albergarla, como ocurre con el museo arqueológico cuya finalización espero que sea una realidad a partir de final de este año después de superar trabas burocráticas. Hemos querido contratar el proyecto para que sus obras no quedaran depositadas en contenedores culturales”, afirmó la presidenta herreña.

Belén Allende espera que la iniciativa ayude a los ayuntamientos, “con estas actuaciones que se hacen en patrimonio en Valverde, en Frontera también poniendo en valor la viticultura a través de la calle del Hoyo, para que juntos diseñemos un hilo conductor que narre nuestra historia y nos permita conocer el presente a través de lo que pasó en el pasado. Las generaciones jóvenes tienen que ponerle ahora diseño a ese futuro, color, obra, legado y nosotros sentar las bases”, manifestó.

Ya en jornada de tarde, a las 18:00 horas, el artista presentará en el Centro de Iniciativas y Turismo (CIT El Hierro), en Tigaday, su maqueta de la sabina herreña, árbol milenario y emblemático de la Isla. Además, Dámaso ofrecerá una charla sobre “La Relación entre Cultura y Turismo en las Islas Canarias”.

Pepe Dámaso (Agaete, 1933) firmó con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en enero de 2017, el primer paso del acuerdo por el que cederá su obra a la comunidad autónoma.

En total, se trata de unas 6.000 obras -pinturas, dibujos, esculturas, objetos, maquetas y documentos, entre otros trabajos-, que han salido del domicilio del artista en Las Palmas de Gran Canaria con destino a la nave que Patrimonio Cultural posee en la calle Primero de Mayo, donde este legado está siendo desde entonces inventariado, catalogado y valorado (algunas obras requerirán trabajo de restauración) tanto desde el punto de vista de su conservación como de su valoración económica.

Dámaso quiso desde el primer momento que su obra permaneciera cohesionada y estuviera repartida por todo el Archipiélago.

Una vez culminen los actuales procesos de inventario y catalogación, el Ejecutivo canario negociará con los cabildos y los ayuntamientos cómo y dónde se exhibirá el legado del artista grancanario.

Se han inventariado más de seis mil obras donadas por el Premio Canarias, de las cuales más de 3.000 son óleos, collages y obras de técnica mixta; aproximadamente 2.300 son dibujos, acuarelas y bocetos y 350 esculturas, objetos y maquetas.

Además de Premio Canarias de Bellas Artes en 1996, Pepe Dámaso es Doctor Honoris Causa por la Universidad de las Palmas de Gran Canaria 2013 e Hijo Adoptivo de las Ciudades de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.