Carlinhos Brown desborda Santa Catalina de ritmo brasileño

El parque Santa Catalina ha vibrado este martes con el cantante, percusionista, compositor y productor musical Carlinhos Brown, en un derroche de energía que ha desbordado Santa Catalina, epicentro del Carnaval de Día de la capital, entregado al ritmo brasileño.



El artista no ha dejado descanso a un público obediente a sus órdenes y a sus pasos de baile, que ha acompañado al embajador del Carnaval en el mundo, que celebra 40 años en la fiesta internacional.



Como un huracán, el autor de Salvador de Bahía ha movido a las más de 6.000 personas que abarrotaron el parque, al son de sus tambores y acompañado por su banda de ocho profesionales de la música.





No faltaron sus temas internacionales, como "Carnavalia", "Já sei enamorar" o "A namorada" en un diálogo constante con las mascaritas grancanarias y de todo el mundo, que acudieron a la sede del Carnaval a dejarse llevar por el ritmo del referente de la fiesta.



El líder del grupo Timbalada demostró ser un animador en el centro de la ciudad, que se dejó embelesar por sus letras e improvisaciones, donde no faltó el tradicional "Pío Pío" ni grandes éxitos de sus cuatro décadas de carrera musical como "Não quiero dinero" y el tema icono de la fiesta "Maria Caipirinha".



De izquierda a derecha, palmas arriba y con una "brincadera" sin respiro, Antonio Carlos Santos de Freitas, su nombre original, tocó panderetas, tambores y timbales, y llamó al público a unirse a una fiesta que no desmereció a la jornada grande del Carnaval de Día de la capital.



Con un despliegue de energía, la cultura carioca vibró sobre el escenario de "Una Noche en Río" acompañado de un cielo azul y un día de verano en pleno mes de marzo, plagado de familias y carnavaleros de todas las edades.



No quedó en el parque Santa Catalina nadie sin mover las caderas en la samba del autor de "Bocarriba", "Dandalunda" o "Maimbê", algunos de los ritmos que instaló el carnavalero por excelencia en la platea diseñada por Carlos Santos para esta edición.



"Faraó", "Ai" y "Tudo unido é mais bonito" fueron algunos de los temas de Río que sonaron en el escenario, en un espectáculo lleno de fuerza en el que también bailaron los asistentes con movilidad reducida, os niños del parque Santa Catalina, medios de comunicación e incluso el equipo del Carnaval, con la concejala de la fiesta, Inmaculada Medina, también sobre la tarima.



Ritmo carioca, samba y mucha percusión se adueñaron de un parque entregado a Carlinhos Brown con canciones de su trayectoria como "Água mineral", "Ashansú" o la "Alegria Original" del artista, algo que no faltó en el Martes de Carnaval de la capital grancanaria.

El músico, cantante y productor brasileño Carlinhos Brown besa la bandera de Brasil. EFE/Elvira Urquijo A.





Con un parque enamorado de su ritmo, el broche de oro del concierto de Carlinhos Brown lo ha puesto su última canción, para la que sacó al escenario a su padre para cantar y tocar en dueto su cierre de espectáculo.



Así ha demostrado que el ritmo se hereda, en un final para un concierto "inolvidable", como él mismo lo ha definido, del que se ha despedido con un "hasta la próxima", con el que los carnavaleros quedan preparados para una jornada de samba y ritmo que continuará el resto de la tarde con la Cabalgata infantil (17 horas) y la fiesta infantil (19.30 horas).



La energía de Carlinhos Brown encara la recta final de "Una Noche en Río" que el jueves vivirá su Gala de la integración, el viernes el concurso de maquillaje corporal y el sábado su gran fiesta en la calle con la Gran Cabalgata, antesala al entierro de la Sardina, que despedirá la fiesta por este año el próximo 10 de marzo.