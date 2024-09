“De cara a 2025 vamos a mejorar las fiestas, pero lo que toca ahora es disfrutarlas. Estos van a ser unos buenos sanmateos”

“Estos van a ser unos buenos sanmateos”. Miguel Sainz es el portavoz del grupo municipal del PP y concejal de Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Logroño y está seguro de que los más de 300 actos que se han organizado para estas fiestas de San Mateo van a ser del agrado de todos. Eso sí, unas fiestas sobre las que antes de comenzar, “ya se ha realizado una reflexión de mejora. De cara al año que viene vamos a mejorarlas, pero lo que ahora toca es disfrutarlas”.

Por delante unas nuevas fiestas de San Mateo. Las segundas tras el cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Logroño aunque las primeras organizadas cien por cien por este equipo. ¿Cómo se presentan?

Se presentan con muchísima ilusión, una ilusión fundada porque hay detrás mucho trabajo y no sólo del Ayuntamiento de Logroño y de los técnicos de festejos porque en la elaboración de estas fiestas participan también miles de personas de personas que llevan meses apostando por el gran día del disparo del cohete y por toda esta semana de fiestas de San Mateo. Ilusión y también confianza porque las cosas están bien organizadas. Y es que el grueso de los grandes espectáculos se han adjudicado con mucha antelación y con un resultado positivo aunque mejorable en lo relativo a los conciertos. A partir de aquí, desear que el tiempo nos acompañe y poco más porque estoy seguro de que la alegría, las ganas de fiesta y el positivismo de los logroñeses y logroñesas van a estar ahí. Logroñeses y logroñesas a las que les pido que disfruten de esta fiestas y que inviten a mucha gente a venir a Logroño a disfrutar de las fiestas y de la ciudad,

Ilusión y confianza en estas fiestas que ¿en qué mejoran las del año pasado?

Para mí son mejores en lo que respecta a los espectáculos masivos como los fuegos artificiales y los drones. El programa de este año incluye dos días de drones de cuatro pases con lo que la apuesta por los drones, además de consolidarse, ha mejorado. Dos días de drones y tres de fuegos artificiales. Pero también es mejor la programación musical para las personas mayores ya que hemos pasado de una verbena para este colectivo a cinco espectáculos con una verbena, dos Bailando en Plata y otros dos dos conciertos en la Plaza del Espolón con Puro relajo y Los Átomos.

Pero también hemos mejorado la oferta para los adolescentes y jóvenes porque hemos incluido en el programa una novedad importante como el evento de Hip Hop y grafiti en el Parque Gallarza. Pero además, este año hemos mejorado el desfile de carrozas, este año habrá más, quizás 9. Y es muy gratificante comprobar cómo algo tan de Logroño como son las carrozas continúa vivo.

Mejoras con respecto al año pasado, pero también es cierto que estas fiestas comienzan con el ambiente un tanto revuelto por diversas polémicas como el disparo del cohete un día lectivo

Puede ser un asunto polémico, pero para mí no es tal porque la decisión de que el cohete se lanzara el viernes 20 fue adoptada en una reunión con más de 22 colectivos vinculados a las fiestas. Y salvo una abstención del sector de la educación, todos votaron a favor de que las fiestas se celebraran del 20 al 26. Y quiero aclararlo porque esta no es una iniciativa del Ayuntamiento de Logroño sino una iniciativa que fue respaldada por los colectivos implicados en la organización de las fiestas que así lo acordaron.

En cuanto a la hora, el lanzamiento debe se a las 13:00 horas y no por la tarde por la aglomeración de gente en un estado de exaltación y entusiasmo sin límites, el cohete es mejor por la mañana. Proyectar tanta gente al Casco Antiguo, zona en la que vive la fiesta el día del cohete, tendría consecuencias delicadas para la seguridad, la limpieza y el descanso de los vecinos. Así que aquí, la decisión ha sido fácil. Que el 20 de septiembre sea día lectivo es una decisión que adoptó el Consejo Escolar, un órgano en el que los políticos no tenemos la mayoría. Fue la comunidad educativa quien, mayoritariamente, acordó que el 20 de septiembre fuera día lectivo. Algo que ya ha pasado antes. Hace unos años hubo un cohete con colegio y, finalmente, el alumnado salió de clase una hora antes del cohete sin que hubiera consecuencias disciplinarias para nadie. Sinceramente es lo mismo que va a pasar este año, confío que este año pase lo mismo.

En cuanto al Espacio Peñas y la amenazas de huelga de varios servicios...

Vamos a echar de menos el Espacio Peñas y, por supuesto, que puede volver. Pero es importante explicar que estamos tranquilos. El Ayuntamiento de Logroño ha hecho todo lo posible para acercar posturas entre la Federación Riojana de Peñas y el abastecedor musical. Incluso hemos colaborado con la Federación para buscar otro abastecedor musical, pero finalmente no ha podido ser. Pero como digo, hemos hecho todo lo posible y la apuesta económico financiera de este Ayuntamiento por el Espacio Peñas ha sido la mayor de los 9 años de existencia del Espacio Peñas. Nunca un equipo de gobierno había apostado tanto por el Espacio Peñas como éste, pero circunstancias ajenas a nosotros lo han hecho imposible. Y en cuanto al conflicto con los trabajadores del servicio de limpieza y del parque de servicios, están superados ya. Las negociaciones con los trabajadores del parque de servicios continuarán después de las fiestas y en estos momentos dicho servicio va a funcionar con normalidad.

Con la experiencia de este año y la reflexión previa de mejora que ha mencionado, ¿hacía dónde irán las próximas fiestas de San Mateo?

Tras esta reflexión previa, tanto la concejala de Festejos, Laura Lázaro, como yo tenemos claro que debemos innovar la oferta de actividades dirigidas a la familia y hacia la juventud. Innovación y una sensible mejora de la oferta musical. Y para esto último, para mejorar los conciertos, vamos a explorar dos vías. Una a través de la colaboración público privada con un promotor que sea capaz de traer a Logroño a un artista de primer nivel de la música española. Ese concierto será patrocinado por el Ayuntamiento de Logroño para que la entrada sea asequible y acuda la gente en masa. Concierto que no podrá ser ni en la Plaza de Toros ni en el Palacio de los Deportes por razones obvias, pero para el que ya estamos buscando otras locaciones y ya tenemos opciones para ofrecer a promotores. Y la seriojagunda opción, que no es incompatible con esta, es cambiar el modelo de contratación pública para los conciertos en abierto. Es decir, conciertos en la Plaza del Ayuntamiento, gratis, y que nos permita contratar a cualquier artista.

Pueblos de La Rioja y otras localidades más pequeñas cuentan con conciertos en sus fiestas que ya quisiera Logroño. ¿Por qué es tan difícil acertar con la programación musical en San Mateo?

Lo primero que hay que dejar claro es que el precio que cobran los artistas en ciudades de tamaño medio o alto como Logroño es muy superior al de otros municipios. Si un artista quiere ir a Santo Domingo de la Calzada, Calahorra o Ezcaray sabe que en estas localidades puede pedir un determinado precio, pero si va a una ciudad de tamaño medio como Pamplona, Vitoria o Logroño, el caché sube muchísimo.

De hecho, este año consultamos las tarifas de grupo que ha actuado en un municipio riojano y el precio que nos pedía para actuar en abierto en la plaza del Ayuntamiento era un 25% más caro. Y además, tenemos un problema con la forma de contratación. Hasta la fecha, el Ayuntamiento de Logroño sólo veía viable la fórmula actual. Es decir, oferta técnica y precio de forma que cuando alguien baja el precio, no te quedas con la mejor oferta, te quedas con la más barata porque así lo marca la Ley de Contratos. Esto es lo que hay ahora mismo, pero Logroño merece mucho más así que de una forma u otra, habrá que destinar mucho más dinero y explorar las dos posibilidades que he explicado antes.

Con el programa de este año cerrado y la intención de mejorar los de 2025, ¿qué espera Miguel Sainz de estos San Mateos y qué mensaje lanza a las logroñesas y logroñeses?

Tengo la confianza de que los más de 300 actos organizados por el Ayuntamiento de Logroño y tantos y tantos colectivos van a ser del agrado de la gente. Creo que vamos a disfrutar porque lo más importante es el clima en la calle, vivir las fiestas en la calle y salvo que el tiempo no no nos acompañe, estos van a ser unos buenos sanmateos. Además es positivo que hayamos una reflexión previa a las fiestas así que ahora, invito a toda la ciudadanía que disfrute de estos días y que mire al futuro con optimismo. Ahora toca disfrutar y se puede hay un programa que nos lo va a permitir. Lo único que puede estropearlas es el mal tiempo.

Además, este año se ha hecho un especial esfuerzo por resaltar el adjetivo, fiestas de las vendimia...

Así es porque no hay que olvidar que San Mateo es eso, la fiesta de la vendimia. Así que como Ayuntamiento hemos intentado este año en el CCR y en la Plaza del Espolón con esa Feria de Vinos Premium, introducir este sentimiento del comienzo de la vendimia que es lo más particular y sobresaliente que tenemos a nivel mundial. Sentimiento que tiene que estar presente porque son las fiestas de vendimia riojana y porque los logroñeses y logroñesas recogen la cosecha de muchos años de trabajo y por eso hay que disfrutarlas con alegría. Es el momento de recoger la cosecha y de disfrutar con un buen programa de fiestas. Debemos mantener vivo este sentimiento del pisado de la uva, no sólo con el pisado popular porque nuestra intención es que estos pisados vuelvan a los barrios de Logroño. Es muy bonito pisar la uva con la familia y vamos a incentivarlo al igual que vamos a mejorar la Feria de Vinos.

Del total de los más de 300 actos, ¿cuál es el que no se va a perder el portavoz del grupo municipal del PP en Logroño?

La respuesta es fácil, el disparo del cohete. Aunque hay otro que tampoco me quiero perder como es el Pisado Popular, acto que este año corre a cargo de las personas con discapacidad sensorial y psíquica ya es que este año estaremos con CERMI en este acto tan entrañable. Me quedo con estos dos.

Invitación a disfrutar de un programa diverso, completo, para todos y en los barrios

Laura Lázaro del grupo municipal del PP de Logroño y concejala de Festejos ha querido también dirigirse a las logroñesas y logroñeses horas antes del disparo del cohete y ha invitado a la ciudadanía a disfrutar de un programa “diverso, completo, para todos y en los barrios”. También se ha acordado de los que estos días están fuera y les ha pedido que sean embajadores de Logroño.