Un piloto retirado acusa a Spanair de poner en servicio el avión del vuelo JK5022 pese a tener averías "no excusables

El piloto ya retirado Miguel Ángel Gordillo ha afirmado este martes en su comparecencia en la Comisión de investigación del accidente del vuelo JK5022 de Spanair que mantenimiento de esta compañía puso en servicio un avión en "no go" (cualquier avería no excusable).

Gordillo, que asegura que fue despedido de Iberia por negarse a volar en un avión con problemas, ha dicho que la avería en aquel avión de Spanair con destino a Gran Canaria, cuyo accidente provocó 154 muertos, "también se presentó" durante los dos días anteriores al suceso.

Para el piloto ya retirado, "mantenimiento no pudo o no supo reproducir el fallo". "De hecho" -ha proseguido- "ni siquiera trataron de hacerlo de forma racional, arrancando los motores, rodando el avión o incluso haciendo un vuelo de prueba sin pasajeros".

Gordillo, que ha llegado a construir tres aviones de manera particular, ha asegurado que el fallo se produjo durante la transferencia eléctrica, cuando se arranca el motor izquierdo.

Ha resumido que se trató de "una avería interna" del sistema eléctrico y ha puntualizado que no le consta que esos datos figuren en informe alguno "pese a que son de suma importancia para aclarar los hechos y derivar responsabilidades".

Preguntado por el portavoz de ERC Joan Olóriz sobre la razón por la cual no debería haberse puesto en servicio el avión del vuelo de Spanair JK5022, Gordillo ha declarado que mantenimiento "tenía que haber hecho las comprobaciones el día anterior ante la notificación de los pilotos" y ha añadido que en su lugar se tenía que haber usado el avión de sustitución.

En su turno, el portavoz de Ciudadanos Saúl Ramírez ha interrogado por la responsabilidad de los pilotos en el accidente de Spanair, a lo que Gordillo ha respondido que no les dieron "la información correcta" y que se les sometió a una "carga suplementaria de trabajo".

Según Gordillo, los pilotos "deberían ejercer su criterio facultativo sin miedo" a perder sus puestos de trabajo. En su comparecencia, el expiloto de Iberia ha denunciado la campaña de reducción de costes de algunas compañías y el "serio deterioro" que existe en algunas de ellas en cuanto al mantenimiento de sus aviones.