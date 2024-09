La reclamació del Govern valencià als vaixells de salvament marítim per les taxes portuàries de què estan exempts ja arriba als 450.000 euros

L'Aita-Mari va ser el primer que va rebre el requeriment, però l'actuació de la Generalitat ha acabat per afectar vuit vaixells més. En total, uns 450.000 euros de reclamació en taxes portuàries a nou embarcacions de salvament marítim que entre el 2021 i el 2024 van atracar als ports autonòmics de la Generalitat per a tasques d'avituallament, reparacions o descans de personal, segons han confirmat fonts del col·lectiu Aurora i de la Conselleria de Medi Ambient. Es tracta de les naus Open Arms, Sea Punks, Louise Michel, Sea Watch, Sea Humanity, Mission Lifeline, Resq People, SOS Humanity i Salvament Marítim Humanitari, que han rescatat milers de persones de morir ofegades a la Mediterrània.

La Conselleria de Medi Ambient ha iniciat un procés de negociació amb les entitats humanitàries per afinar la reclamació malgrat que segons la legislació valenciana estarien exemptes. De fet, durant els anys del Botànic, estes embarcacions no van pagar les taxes portuàries mentre van estar als ports de Vinaròs, Benicarló o Borriana. El mateix president de la Generalitat, Carlos Mazón, va insistir ahir al debat de política general que estos vaixells, “quan està atracant i no està fent missions humanitàries, com tots els pescadors, paguen la llum i l'aigua”. És més, Mazón va aprofitar el debat a les Corts Valencianes per anunciar que “els pescadors i armadors deixaran de pagar totes les taxes que, cada any, havien d'abonar a la Generalitat”.

L''Aita Mari' i altres vaixells de rescat de migrants, juntament amb els seus equips jurídics, es van reunir fa diverses setmanes amb el director general de Ports, Marc García Manzana, per abordar la situació. Fonts de la Generalitat van explicar que donaran “més temps” a les entitats per al·legar i se'ls va “explicar” la manera de justificar els recursos per poder reduir el muntant total de les reclamacions, “sempre que es justifiqui que s'estaven fent tasques humanitàries” . Les mateixes fonts van defensar la legalitat de l'actuació i van criticar la gestió de l'anterior Govern del Pacte del Botànic.

Des de l''Aita Mari' van assegurar que a la reunió els van oferir fer una ampliació del recurs presentat i incorporar nous elements on expliquen les raons per les quals estarien exempts. “Esta ampliació no caldria si no hi haguera hagut cap canvi d‟interpretació de l‟article. Vam seguir sense compartir que es liquiden les taxes des del 2021 quan la pròpia administració no ens les havia reclamat. Si ara canvien de criteri, el que haurien de fer és notificar este canvi de criteri”, han afegit les mateixes fonts del vaixell de salvament marítim. També els han assegurat, segons les mateixes fonts, que la Generalitat “desconeixia les feines que veníem fent”. Una apreciació que els ha cridat poderosament l'atenció pels anys que porten atracant a ports de la Generalitat.