La reclamación del Gobierno valenciano a los barcos humanitarios de tasas de las que están exentos suma 450.000 euros

El Aita-Mari fue el primero que recibió el requerimiento, pero la actuación de la Generalitat ha terminado por afectar a otros ocho barcos más. En total, unos 450.000 euros de reclamación en tasas portuarias a nueve embarcaciones de salvamento marítimo que entre 2021 y 2024 atracaron en los puertos autonómicos de la Generalitat para tareas de avituallamiento, reparaciones o descanso de personal, según han confirmado fuentes del colectivo Aurora y de la Conselleria de Medio Ambiente. Se trata de las naves Open Arms, Sea Punks, Louise Michel, Sea Watch, Sea Humanity, Mission Lifeline, Resq People, SOS Humanity y Salvamento Marítimo Humanitario, que han rescatado a miles de personas de morir ahogadas en el Mediterráneo.

La Conselleria de Medio Ambiente ha iniciado un proceso de negociación con las entidades humanitarias para afinar la reclamación pese a que según la legislación valenciana estarían exentas. De hecho, durante los años del Botànic, estas embarcaciones no pagaron las tasas portuarias mientras estuvieron en los puertos de Vinaròs, Benicarló o Burriana. El propio presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, insistió ayer en el debate de política general que estos barcos, “cuando está atracando y no está haciendo misiones humanitarias, como todos los pescadores, pagan la luz y el agua”. Es más, Mazón aprovechó el debate en Les Corts Valencianes para anunciar que “los pescadores y armadores van a dejar de pagar todas las tasas que, cada año, tenían que abonar a la Generalitat”.

El 'Aita Mari' y otros barcos de rescate de migrantes, junto a sus equipos jurídicos, se reunieron hace varias semanas con el director general de Puertos, Marc García Manzana, para abordar la situación. Fuentes de la Generalitat explicaron que darán “más tiempo” a las entidades para alegar y se les “explicó” la manera de justificar los recursos para poder reducir el montante total de las reclamaciones, “siempre que se justifique que se estaban realizando labores humanitarias”. Las mismas fuentes defendieron la legalidad de la actuación y criticaron la gestión del anterior Gobierno del Pacte del Botànic.

Desde el 'Aita Mari' aseguraron que en la reunión les ofrecieron hacer una ampliación del recurso presentado e incorporar nuevos elementos donde expliquen las razones por las que estarían exentos. “Esta ampliación no haría falta si no hubiera habido un cambio de interpretación del artículo. Seguimos sin compartir que se liquiden las tasas desde 2021 cuando la propia administración no nos las había reclamado. Si ahora cambian de criterio, lo que tendrían que hacer es notificar ese cambio de criterio”, han añadido las mismas fuentes del barco de salvamento marítimo. También les han asegurado, según las mismas fuentes, que la Generalitat “desconocía las labores que veníamos haciendo”. Una apreciación que les ha llamado poderosamente la atención por los años que llevan atracando en puertos de la Generalitat.