El Senat descarta un fons d'anivellament singular per a la Comunitat Valenciana i la quitació del deute per una moció del PP

La majoria del PP al Senat ha aprovat este dimarts una moció en què s'esborra un finançament singular per a la Comunitat Valenciana que puga acostar-lo a la mitjana espanyola, on és la penúltima després de Múrcia. A més, esborra del mapa qualsevol indici de condonació del deute de més de 50.000 milions i la part principal del qual és fruit del infrafinançament endèmic des del 2009. El PP, a més, ha rebutjat mocions com les de Compromís al·legant un cafè per a tots, cosa que seguiria deixant els valencians a la cua de la recepció de fons de l'Estat per pagar la sanitat, l'educació i els serveis socials.

La moció del PP, segons el document presentat i votat este dimecres al Senat, la Cambra territorial aposta per “crear un Fons Transitori per pal·liar el infrafinançament que pateixen totes les Comunitats Autònomes i Ciutats Autònomes”. A més, la moció dels populars proposa que “addicionalment al finançament que actualment es rep, exigim la creació d'un verdader i eficaç fons complementari d'anivellament finançat amb recursos de l'Estat fins que es renove el sistema de finançament, la necessitat del qual qualifiquem d'imperiosa . L'objectiu d'aquest fons no és cap altre que garantir la igualtat en la prestació de servicis públics”.

Esta moció aprovada pel Senat trenca amb els consensos aconseguits durant anys a la Comunitat Valenciana. De fet, no reconeix el infrafinançament dels valencians i tampoc el deute il·legítim contret des de l'any 2009 i que supera els 40.000 milions d'euros (Més de 50.000 és el total). Partits polítics, patronal, sindicats i societat civil han defensat una condonació del deute i un finançament singular d'acord amb els 5,3 milions d'habitants que ara el PP ha revertit amb la moció.

Segons ha explicat elDiario.es, la patronal valenciana i la gran empresa estan pressionant tots els partits i el Govern perquè incloguin en una possible nova negociació del finançament una quitació del 70% del deute. Aquesta condonació de les obligacions permetria a la Generalitat valenciana suposaria prop de 600 milions d'euros a l'any en diners per invertir que no s'abonarien en interessos financers.

La patronal està sent molt bel·ligerant en incloure la quitació del deute. El seu president, Salvador Navarro, ha explicat aquesta setmana que “s'ha obert el debat, i en el cas del PP jo crec que és important que haja eixit el fons d'anivellament, però ací ningú no pot eixir sense parlar de la quitació del deute, perquè si s'obre el meló cal obrir-lo amb totes les claus que tenim i que hem estat defensant: canvi de model, fons d'anivellament i treura del deute”. En una línia similar es va posicionar la setmana passada l'Associació Valenciana d'Empresaris (AVE), que representa les grans companyies valencianes com Vectalia, Mercadona, Xocolates Valor, Baleària o Grup Dacsa, defensant la negociació bilateral “si cal” per al canvi de sistema, una manera d'abordar la problemàtica que també rebutja Feijóo.