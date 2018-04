EN RECUERDO DE ISAO TAKAHATA

En el invierno del año 2004, el colectivo cinematográfico grancanario Vértigo me encargó la coordinación de un ciclo de animación japonesa. Recuerdo que lo que más me gustó de aquel encargo fue que me daba la posibilidad de evitar recorrer los lugares comunes que todos los que abordaban el tema repetían una y otra vez. Por aquel entonces, Akira ya quedaba muy lejos y era hora de programar títulos de otra índole.