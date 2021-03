Coalición Canaria denuncia el desbordamiento del Hospital General de Fuerteventura debido a la falta de boxes en UCI para pacientes COVID

Coalición Canaria (CC) denuncia que la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital de Fuerteventura ha superado su capacidad de atención a pacientes COVID desde la semana pasada y estos han tenido que ser derivados a otros servicios del centro, como Reanimación o Urgencias, debido, entre otras cosas, a la falta de boxes en UCI. Esto provoca además la suspensión de operaciones programadas para otras patologías, critica el partido en un comunicado.

"La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias y los gestores locales de Sanidad han dejado pasar un año sin poner en marcha la ampliación de plazas, prometida de forma reiterada tanto por el consejero regional como por los portavoces locales del PSOE", asevera el escrito.

Por su parte, el diputado del Grupo de Coalición Canaria por Fuerteventura, Mario Cabrera, considera que existe “una grave irresponsabilidad que supera ya todos los límites y sobre la que el consejero tendrá que dar explicaciones, porque es directamente dejadez: no han contratado el equipamiento de los boxes de UCI en todo este año, y los pacientes tienen que trasladarse a otros servicios, que a su vez sufren la saturación derivada”, señala.

El grupo incide en que estos traslados afectan además al "funcionamiento normal del Hospital, porque al ubicar pacientes en áreas como Urgencias o Reanimación de Quirófano limitan su actividad cotidiana. En el caso de Reanimación de Quirófano, ha implicado la suspensión de operaciones que estaban previstas para pacientes con otras patologías", asegura Coalición Canaria.

Cabrera, a su vez, recuerda que desde marzo del pasado año, al comienzo de la pandemia, su partido "advirtió de la necesidad" de ampliar las labores UCI por la COVID-19. “No no hicieron caso y tras mucho protestar el consejero únicamente se comprometió a que la UCI se ampliaría a partir de septiembre de 2020. No nos pareció suficiente, ni si quiera rápido, pero al menos era una respuesta en la que confiamos", indica el diputado.

Sin embargo, Sanidad, según el partido, "incumplió reiteradamente sus compromisos. A fecha de hoy, medidas tan básicas y necesarias como el incremento del número de boxes en UCI sigue sin completarse, porque aunque el espacio exista, la Consejería no ha contratado aún la provisión del equipamiento".

En este sentido, Cabrera vuelve a recordar que el consejero Blas Trujillo y el diputado del PSOE Álvaro Lavandera anunciaron en prensa la "inmediata puesta en marcha" de tres nuevos boxes en la UCI. “Casi nueve meses después, ya no es que no estén en funcionamiento: no han contratado el equipamiento que es necesario para ponerlos en marcha. Hay mala gestión y dejadez, y eso se traduce en problemas para la atención a los pacientes del Hospital de Fuerteventura”, indica el diputado de Coalición Canaria.