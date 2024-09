Dénia instarà al Consell a declarar el municipi com a zona tensionada per a regular el preu del lloguer de l'habitatge

L'Ajuntament de Dénia demanarà a la Generalitat que inicie els tràmits per declarar la localitat de la Marina Alta com a “zona tensionada” del preu de l'habitatge. Aquesta moció, que presentarà el govern local de PSPV i Compromís i es debatrà en el pròxim ple municipal, es planteja en virtut de la Llei 12/2023, del 24 de maig, del dret a l'habitatge, i té com a objectiu regular els preus del lloguer i facilitar l'accés a una vivenda digna, especialment per als sectors més vulnerables de la població.

Rafa Carrió, regidor d'Habitatge, ha destacat que “la situació del mercat immobiliari a Dénia, agreujada en part per l'auge de les vivendes turístiques, ha incrementat significativament el cost dels lloguers, fent que moltes famílies i joves no es puguen permetre una vivenda”. Així afegeix que “és fonamental que, a més de les mesures que estem adoptant des de l'Ajuntament, es prenguen mesures des de l'àmbit supramunicipal per a controlar aquest fenomen i garantir l'accés a una vivenda assequible.”

La moció presentada al ple subratlla la necessitat d'aprofitar el marc normatiu de la nova Llei Estatal d'Habitatge, que permet limitar els preus del lloguer en zones on el mercat estiga tensionat.

Maria Josep Ripoll, regidora de Territori, també ha expressat que “Dénia compleix amb tots els requisits per a ser declarada zona tensionada. Els estudis realitzats per la Universitat d'Alacant confirmen que el mercat de vivendes d'ús turístic ha impactat significativament en l'augment de preus. Hem d'actuar per a equilibrar aquesta situació i promoure la vivenda assequible per als residents.”

Segons l'estudi esmentat, entre el 10-15% de l'augment dels preus es deu en part a l'oferta de vivendes turístiques, que en 2023 va atraure més de 300.000 visitants, generant un impacte de 237,6 milions d'euros en l'economia local. No obstant això, segons indica també l'estudi, aquest creixement ha tingut repercussions negatives en l'accés a la vivenda per als residents de Dénia.

Així doncs, la moció planteja instar al Consell a començar els tràmits per a aplicar la limitació de preus del lloguer a Dénia com a zona tensionada; no incrementar els preus del lloguer en el parc públic d'habitatge; així com informar les Corts Valencianes sobre el grau de compliment d'aquesta resolució.

Amb aquestes mesures, el govern local assegura que “reafirma el seu compromís de protegir el dret a una vivenda digna i de treballar per a millorar la convivència ciutadana i les condicions de vida de la ciutadania”.

D'una altra banda afigen que entre les mesures municipals que ja s'han anunciat estan la limitació de la densitat de vivendes turístiques en el centre urbà (amb la suspensió cautelar de concessió de certificats turístics) i les futures ajudes per a rehabilitar vivendes buides destinades a lloguers de llarga durada.