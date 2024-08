Dénia suspendrà per un any la concessió de certificats de compatibilitat per a habitatges turístics

L'Ajuntament de Dénia preveu la suspendre cautelarment per un termini inicialment d'un any l'expedició de certificats de compatibilitat per a habitatges turístics. Aquesta mesura, que es votarà en el ple municipal d'agost, afectarà només les vivendes del nucli urbà i no s'aplicarà en les zones de les Marines, les Rotes i el Montgó.

Un segon punt de l'acord és la suspensió, igualment en el nucli urbà, dels canvis d'us de baixos comercials a vivendes turístiques.

La regidora de Territori, Maria Josep Ripoll, ha explicat que “el motiu d'aquesta decisió presa per l'equip de govern és, per una banda, que ja tenim l'estudi que ens ha fet la Universitat d'Alacant sobre la situació del sector dels habitatges turístics a Dénia. Un estudi que ens proposa, també, una sèrie de mesures que no volem comprometre abans de poder avaluar-les. Necessitem tindre marge de maniobra per a regular aquest sector amb les conclusions del treball de la universitat”.

En segon lloc, el nou decret de la Generalitat Valenciana, del 2 d'agost, de modificació de la normativa reguladora de les vivendes d’us turístic, “posa en perill el comerç local en facilitar els canvis d'ús dels locals per a ser reconvertits en lloguers turístics i flexibilitza els requisits d'habitabilitat”, ha destacat Ripoll.

Actualment, Dénia compta amb unes 5.000 vivendes turístiques, segons les xifres de l'estudi de la Universitat d'Alacant avançades per la regidora. La majoria estan localitzades en les Marines, les Rotes i el Montgó, “però en aguns barris del nucli urbà les densitats comencen a ser preocupants, sense parlar dels evidents conflictes de convivència amb el veïnat que comporta aquest creixement descontrolat del sector”.

“Ens cal parar i pensar sobre el nostre model turístic de futur i, a més, el Pla General pormenoritzat encara no el tenim desenvolupat per al nucli urbà i volem que siga el nostre document de planejament el que definisca com ha de ser la nostra ciutat”.

Durant el mes de setembre es presentarà als sector implicats i a la ciutadania l'estudi sobre habitatges turístics i s'iniciarà el treball sobre les mesures concretes de regulació del sector que s'hi poden aplicar.