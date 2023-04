Tuineje pide al Cabildo de Fuerteventura que acabe con los cortes de agua en el municipio

El Ayuntamiento de Tuineje ha pedido al Cabildo de Fuerteventura y al Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura (CAAF) que acabe, de una vez por todas, con los cortes de agua en el municipio.

Esta vez, las localidades que más se han visto perjudicadas han sido Tarajalejo, Marcos Sánchez, Cardón, Montaña Hendida, Tamaretilla, Tesejerague, La Calabaza, Piedra Hincada, Mazacote y Violante, que cuentan ya con más de una semana sin agua, ha informado el Consistorio en un comunicado.

“No es la primera vez que pedimos al Cabildo de Fuerteventura y al Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura que reestablezca y repare el suministro de agua en el municipio”, ha asegurado la alcaldesa Esther Hernández.

La alcaldesa ha declarado que “este escenario ha generado una gran irritación entre la vecindad del municipio, especialmente de las localidades más afectadas; y no sin razón, pues no es la primera vez que se enfrentan a esta situación, y por desgracia, vista la ineficacia de actuación de los servicios competentes, lamentamos que no será la última”.

“Desde el Ayuntamiento de Tuineje imploramos al Cabildo y al CAAF, que acabe de una vez con los cortes de agua de esta índole en el municipio de Tuineje, y que viven y sufren también el resto de municipios en la isla”, ha exigido.

Hernández cree “evidente” que la estrategia o el plan que están siguiendo para solucionar el problema “no está resultando eficaz, pues deja a la población sin agua durante semanas, siendo este un bien necesario para vivir en condiciones dignas”. “Fuerteventura no merece ser reconocida por ser una isla que sufre el desabastecimiento de este recurso, que debe ser un derecho para la ciudadanía”, ha concluido la alcaldesa.

Por su parte, el concejal de Aguas, Vicente García, ha manifestado su preocupación ante el asunto y ha subrayado que “el agua es un bien esencial para las personas, no solo para su día a día, sino que también ven lastradas sus jornadas laborales generando pérdidas en cualquiera de los sectores, por lo que es necesario el restablecimiento inmediato del suministro de agua en estas poblaciones”.